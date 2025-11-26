%93 İndirimli Ömür Boyu VPN: FastestVPN İncelemesi

VPN ya da Türkçe açılımı ile sanal özel ağ, IP adresinizi maskeleyerek size yüksek gizlilik ve güvenlik sağlar. Ayrıca herkese açık Wi-Fi ağlarında verilerinizin kötü niyetli kişiler tarafından ele geçirilmesini engeller. Tabii ki bu her VPN hizmetini kullanabileceğiniz anlamına gelmiyor. VPN hizmetleri de sunduğu özellikler bakımından birbirlerinden ayrılır.

Bazı VPN sağlayıcıları, gizlilik tarafına odaklanıp hizmetlerini buna yönelik özelliklerle donatırken bazıları da kullanıcılara en hızlı VPN'i sunmaya çalışır ve bunun için çok ciddi bir altyapı oluşturur. FastestVPN ise her ikisine de çok önem vermesi ile dikkatleri üzerine çeken VPN hizmetleri arasında yer alır.

Kendi farkını ortaya koyan özelliklerle birlikte gelen bu VPN hizmetinin en önemli avantajlarından biri, ömür boyu kullanım sunan planı için dev indirime sahip olması. Premium Family Password Manager isimli özel şifre yöneticisi de bu indirim kapsamında ücretsiz bir şekilde kullanılabiliyor. Bu rehberde hem bu fırsata değinecek hem de FastestVPN'in sunduğu özellikleri ele alacağız.

%93 İndirim ile Ömür Boyu VPN + 2 Yıllık Şifre Yöneticisi Fırsatı

Normalde ömür boyu VPN planı 35 dolar, iki yıllık aile şifre yöneticisi planı ise 55 dolar. Bu iki ürün toplamda 90 dolara satılıyor ancak Black Friday fırsatı ile birlikte %93 indirim uygulandı. Böylece ömür boyu VPN ve iki yıllık aile şifre yöneticisi yalnızca 30 dolar fiyat etiketiyle satılmaya başlandı.

Bu fırsattan yararlanmak için öncelikle FastestVPN Black Friday sayfasını ziyaret etmeniz gerekiyor. Daha sonra aşağıdan gerekli bilgileri girdikten sonra bir ödeme yöntemi seçmeniz ve "BFCM25" kodunu girmeniz gerekiyor. Kupon kodunu girdikten sonra indirim uygulanacak ve ücret 30 doalra düşecek. Böylece çok daha uygun fiyata 15 cihaza kadar destek sunan ömür boyu VPN ve altı kullanıcıya kadar destekleyen şire yöneticisine sahip olacaksınız.

FastestVPN'in Özellikleri Neler?

Geniş sunucu ağı

DNS sızıntısını önleme

Çoklu platform desteği

Reklam engelleyici

NAT Güvenlik Duvarı

WireGuard protokolü

Akıllı tünelleme

Kill switch

Kayıt tutmama politikası

Geniş Sunucu Ağı

FastestVPN, 49'dan fazla ülkede 10 GBps hızında 800'den fazla sunucuya sahiptir. Bu, web sitelerinde gezinmek ve belirli bölgeye özel olarak sunulan içeriklerin kilidini açmak için büyük bir fırsat anlamına geliyor. Sunucular arasında dilediğiniz zaman geçiş yapabilirsiniz, herhangi bir sınırlama ile karşılaşmazsınız.

Hizmet ayrıca dijital yayın platformları için optimize edilmiş hazır sunuculara da sahiptir. Netflix ABD, Disney+, Hulu, Amazon Prime Video, Hotstar, BBC iPlayer'da sadece belirli bölgelerdekiler tarafından görüntülenebilen içeriklere hiçbir engele takılmadan göz atabilirsiniz.

DNS Sızıntısını Önleme

DNS sızıntısı, Normalde bir VPN kullanırken tüm internet trafiği şifrelenir ve VPN sunucusu üzerinden yönlendirilir ancak DNS sızıntısı olduğunda istekler şifrelenmemiş bir şekilde gönderilir. Bu da gizliliği ortadan kaldırıp açığa çıkmanıza neden olur. FastestVPN, DNS sızıntısı koruma özelliği sayesinde bunun gerçekleşmesinin önüne geçiyor.

Çoklu Platform Desteği

FastestVPN'in en büyük avantajlarından biri, çoklu platform desteğine sahip olmasıdır. İster Windows ister macOS ister iOS ister iPadOS ister Android ister başka bir işletim sistemi kullanıyor olun, bu hizmetten yararlanabilirsiniz. Akıllı TV'ler ve oyun konsolları da dahil olmak üzere birçok cihazda kullanılabilen hizmetin tarayıcı uzantısı da bulunuyor.

Reklam Engelleyici

VPN hizmeti bir reklam engelleyici ile birlikte geliyor. Bu reklam engelleme aracı sayesinde web sitelerinde yer alan dikkat dağıtıcı reklamlar ortadan kalkıyor, kötü amaçlı reklamlar doğrudan engelleniyor. Ayrıca web siteleri çok daha hızlı bir şekilde açılıyor.

NAT Güvenlik Duvarı

NAT güvenlik duvarı sayesinde bir VPN tüneli üzerinden bağlandığınızda gelen istenmeyen trafiği filtreliyor ve böylece cihazınızı güvende tutuyor. Özellikle de herkese açık bir Wi-Fi ağına bağlandığınızda ek bir koruma katmanı elde etmenize olanak tanıyor.

WireGuard Protokolü

FastestVPN, WireGuard protokolünü kullanır. Bu protokol, açık kaynaklı bir VPN protokolüdür. Eski VPN protokollerine hızlı ve güvenilir bir alternatiftir. Çok basit tutulması sayesinde gecikme süresi düşüktür, bu da daha hızlı bağlantı elde etmenizi sağlar.

Akıllı Tünelleme

Akıllı tüneleme özelliği, hangi uygulama ve web sitelerinin tünelden geçeceğini, hangilerinde şifresiz bağlantının kullanılacağını belirlemenize olanak tanır. Örneğin sosyal medya uygulamalarının doğrudan bağlantıyı kullanmasına imkân tanırken güvenmediğiniz web sitelerinin tünelden geçmesini sağlayarak verilerinizi güvende tutabilirsiniz.

Kill Switch

FastestVPN, bağlantının beklenmedik bir şekilde kopma ihtimaline karşı "kill switch" özelliğini devreye alır ve bu özellik sayesinde bütün trafik anında kesilir. Dolayısıyla gerçek IP adresiniz ve kritik öneme sahip verileriniz açığa çıkmaz. Buna ek olarak çevrim içi faaliyetleriniz de takip edilemez.

Kayıt Tutmama Politikası

FastestVPN, kullanıcıların çevrim içi ortamdaki faaliyetlerini takip etmeme politikasına bağlı kalır. FastestVPN, Cayman Adaları'nda tescil ettirildi. Cayman Adaları'nda veri saklama zorunluluğu yoktur. Bu da kullanıcıların gizliliğinin üst seviyeye çıkarılmasını sağlar. Ayrıca VPN sağlayıcısının bağımsız üçüncü taraf denetim şirketi Altius IT'nin güvenlik denetimden geçtiğini de belirtmek gerekiyor.

Bu içerik FastestVPN iş birliği ile hazırlanmıştır.