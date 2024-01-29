Cepte Taşınabilir Yapay Zeka Asistanı: Rabbit R1 Özellikleri ve Fiyatı

Rabbit R1, yapay zeka teknolojileri girişimi Rabbit tarafından CES 2024 etkinliğinde tanıtıldı. Cepte taşınabilir yapay zeka asistanı fikri, Rabbit’in CEO’su Jesse Lyu’dan çıktı.

Lyu, telefon kullanımının kolay olduğu zamanları düşünerek Rabbit R1’in tasarlanmasını sağladı. Bu rehberde biz de cepte taşınabilir yapay zeka asistanının özellikleri, fiyatı ve nasıl çalıştığına değineceğiz.

Rabbit R1 Özellikleri

Ekran: 2,88 inç dokunmatik ekran

Depolama: 128 GB

Ağırlık: 35 g

Bağlantı: 4G LTE, Wi-Fi, Bluetooth

RAM: 4 GB

İşlevler: Fotoğraf çekme, soru yanıtlama, sesli komutlar ve jestler, hava durumu kontrolü, müzik dinleme

İşlemci: MediaTek Helio P35

Boyutlar: 55 x 28 x 12 mm

Sensörler: Ortam ışığı sensörü, ivmeölçer, yüz tanıma, jiroskop

Rabbit R1, Teenage Engineering’in tasarladığı dikkat çekici kasa içerisinde kullanıcılarına sunuluyor. Dikkat çeken turuncu renge sahip olan cihaz, kare şeklinde tasarlandı.

Tasarımı telsize benzeyen yapay zeka asistanı, 2.88″ inçlik dokunmatik ekrandan oluşuyor. Human Al konseptini temel alarak tasarlanan asistan, 2, 4 GHz hızında çalışan bir MediaTek Helio P35 işlemciden gücünü alıyor.

4 GB RAM ve 128 GB dahili depolamaya sahip olan asistanın pil kapasitesi hakkında detay belirtilmemiş. Fakat Jesse Lyu, pilin tüm gideceğine dair bir açıklama yaptı.

Rabbit R1’nin 4G özellikli SIM kart, 128 GB depolama, USB-C bağlantı girişi, 4 GB RAM, Wi-Fi, Bluetooth gibi özellikleri de kullanıcı ihtiyaçlarını karşılıyor. Cihazın kontrolü; dokunmatik ekran, sesli komutlar ve jestlerle kolayca yapılabiliyor.

Yapay zeka asistanının yazılım platformu olan Rabbit OS, entegre Al algoritmalarından oluşuyor. “Büyük Eylem Modeli” (Large Action Model-LAM) isimli modelle tasarlandı. LAM, Google Assistant vb. sesli asistanlar gibi uygulamaların kontrolü için kullanılıyor.

Rabbit OS;

Mesaj gönderme,

Müzik çalma,

Market siparişi verme,

Taksi çağırma vb. tüm işlemleri tek arayüz üzerinden yönetiyor.

Ek hesap girişi ve kalibrasyon gibi işlemlere gerek kalmadan cihaza istenilen söylenilmesi yeterlidir.

Rabbit R1 Nasıl Çalışır?

Rabbit R1, akıllı telefonlardan uygulama kullanmama noktasında ayrılıyor. Kullanıcılar, uygulama yerine “Rabbit Hole” isimli web portalı üzerinden yapay zekayı eğitiyor.

Ekrana dokunmadan yalnızca bas konuş özelliğiyle verilen komutları anlayıp onları yerine getiriyor. Cepte taşınabilir yapay zeka asistanını kullanıcı tamamen kendi eğiterek kişisel bir deneyim sunuyor.

Rabbit R1 Fiyatı

Piyasaya nisan ayında sunulması beklenen Rabbit R1’in fiyatı 199 dolar. Türkiye'ye gelmesi durumunda TL bazında fiyatının ne kadar olacağını söylemek önden çok mümkün değil. O zamanki kur ve vergilere göre bir fiyat belirlenir.

Sesli - görüntülü arama yapma, otonom çalışma ve SIM kart desteği özelliklerinden oluşan cihaz kesinlikle telefon değildir. Fakat özellikleri düşünüldüğünde tam olarak klasik sesli asistan olduğu da söylenemez.

Rabbit basın bülteninde uygulamayla ilgili şu açıklamayı yaptı:

“Model, kullanıcıların belirli uygulamaları kullandıklarındaki davranışlarını öğrenerek bilgisayar arayüzlerindeki insan eylemlerini anlayabilir ve modelleyebilir. Ardından bunları hem güvenilir hem de hızlı bir şekilde taklit edip yeni görevleri gerçekleştirebilir. Örneğin, bir kullanıcı bir video düzenleme uygulamasına fotoğraflardan filigranları kaldırmayı öğretebilir.”

Sıkça Sorulan Sorular

Rabbit R1 yapay zeka asistanı ile ilgili sıkça sorulan soruları şöyle sıralayabiliriz:

1. Rabbit R1 Bağımsız Bir Cihaz mı Yoksa Kullanmak için Akıllı Telefon Gerekiyor mu?

Cepte taşınabilir yapay zeka asistanı, akıllı telefonların yerini almak için tasarlandı. Fakat cihazdan tam verim almak için akıllı telefonla da kullanılabilir.

2. Rabbit R1 Yeni Uygulamalarla Etkileşime Geçebilir mi?

Cihaz, yeni uygulamaları öğrenip onlarla uyumlu şekilde çalışma yeteneğine sahiptir. Kullanıcı etkileşimlerini gözlemleyip sonrasında bilinmeyen uygulamalardaki görevleri anlayıp onları gerçekleştirebilir.

3. Rabbit R1 Kullanıcı Gizliliği ve Güvenliğine Önem Veriyor mu?

Cihaz, kullanıcı gizliliği ve güvenliğini önemsiyor. Gizliliği sağlamak için “Rabbit Hole” platformunu kullanıyor.