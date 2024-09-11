Bilgisayarlara format atma, bilgisayarın performansının artması ve hızlanması açısından çok önemlidir. Yalnız format atıldıktan sonra bazı programların bilgisayara yüklenip kullanılması kullanıcı deneyimi açısından çok önemlidir. Peki, format sonrası hangi bilgisayar programları kullanılmalı? Bu rehberde format sonrası programlar listesi ve daha fazlasını bulabilirsiniz.

Format Sonrası Yüklenmesi Gereken Programlar

Format sonrası şu programlar yüklenerek bilgisayar daha kullanışlı hale gelir:

1. Sürücü Programları

Bilgisayara format atıldıktan sonra mutlaka donanım için uygun sürücüler yüklenmelidir. Sürücüler sayesinde bilgisayarın bileşenleri doğru çalışır. Formatın ardından bilgisayara anakart, ses kartı, ekran kartı gibi bileşenlerin sağlıklı çalışabilmesini sağlayan sürücülerin en son çıkan versiyonları indirilmelidir.

2. Antivirüs Yazılımları

Format sonrası yüklenmesi gereken programlar arasında antivirüs yazılımları da yer alır. Antivirüs yazılımları sayesinde bilgisayarlar kötü amaçlı yazılımlardan korunur. İnternette güvenli gezinmek içinde antivirüs yazılımları yüklenmelidir. En bilinen antivirüs yazılımlarına Kaspersky, McAfee vb. örnek verilebilir.

3. Tarayıcılar

Bilgisayarlar genel olarak internette gezinmek vb. durumlar için kullanılır. Dolayısıyla format atıldıktan sonra tarayıcıların indirilmesi gerekir. İnternete girmeyi sağlayan Google Chrome, Yandex, Opera gibi tarayıcılardan herhangi biri indirilip kullanılabilir.

4. Medya Oynatıcıları

Bilgisayarda resim, video ve müziklerin oynatılması medya oynatıcıları ile gerçekleşir. Kullanım amacı doğrultusunda Spotify, Windows Media Player, iTunes vb. medya oynatıcılarından herhangi biri bilgisayara yüklenebilir.

5. Ofis Yazılımları

İş, eğitim, özel yaşamda çeşitli nedenlerle ofis yazılımlarından yararlanılarak belge ve tablo oluşturulur. Aynı zamanda ofis yazılımlarıyla sunumlarda hazırlanır. Dolayısıyla format atılmadan önce bilgisayarda yüklü olan ofis yazılımlarına ihtiyaç duyulur. Bu sebeple Microsoft Office, WPS Office, LibreOffice gibi ofis yazılımlarından herhangi biri formattan sonra bilgisayara yüklenmelidir.

6. Dosya Arşivleme

Bilgisayara yüklenen dosyaların çok yer kaplamaması için arşivlenmesi gerekir. Bilgisayardan sıkıştırılmış dosyaların açılması için dosya arşivleme programı gerekir. Dosya arşivleme programları olarak 7-zip, WinRaR vb. tercih edilebilir.

7. Windows Bakım Programları

Format sonrası programlar listesinin en sonunda Windows bakım programları yer alıyor. Windows bakım programları; dosyaları, bilgileri ve çerezleri silerek bilgisayarı daha kullanışlı hale getiriyor.