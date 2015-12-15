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PicsArt

PicsArt

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  • Lisans ÜCRETSİZ
  • TOPLAM İNDİRME 72,531
  • DOSYA BOYUTU 50.00 MB
  • EDİTÖR PUANI
  • Üretici PicsArt, Inc.
  • İndir

PicsArt, çapraz platform destekli fotoğraf düzenleme popüler uygulamasıdır.

Erkan Calp
Erkan Calp -

PicsArt, temel fotoğraf düzenleme araçlarının yanı sıra kolaj oluşturma, efekt ekleme gibi profesyonel uygulamaların sunduğu özelliklere sahip ücretsiz bir fotoğraf düzenleme uygulamasıdır. Modern ve sade arayüz üzerinde yer alan araçları kullanarak birkaç dakika içerisinde fotoğraflarınızı iyileştirebilir ve sosyal ağlarda paylaşabilirsiniz.

PicsArt, mobilde fotoğraf düzenleme uygulamaları arasında önemli bir yere sahip. Diğer ücretsiz fotoğraf düzenleme uygulamalarına göre çok daha fazla araç sunması yönünden mobil platformlarda oldukça popüler olan uygulamanın Windows 8 platformu için hazırlanmış özel sürümünün de oldukça başarılı olduğunu söyleyebilirim. Fotoğraflarınızı şekillendirirken ihtiyaç duyacağınız tüm araçlar elinizin altında. Daha da önemli bu araçları kullanmak için profesyonel bir kullanıcı olmanız gerekiyor. Menüler o kadar basit tasarlanmış ki tek dokunuşla efekt ekleme ekranına, çizim yapma ekranına veya kolaj oluşturma ekranına geçiş yapabiliyorsunuz.

PicsArt Windows 8 uygulaması ile yapabileceğiniz şeylerden bazıları:

  • Fotoğraflarınızın dilediğiniz bölümünü kırpabilir,
  • Fotoğraflarınızı çoğaltabilir,
  • Fotoğraflarınızın yönünü ayarlayabilir,
  • Fotoğraflarınıza yazı ve kenarlık ekleyebilir,
  • Fotoğraflarınızı efektlerle süsleyebilir,
  • Serbest çizim yapabilir,
  • Sosyal ağ hesaplarınızı bağlayabilir,
  • Başkalarının çalışmalarına göz atabilir,
  • Maskeleme yapabilirsiniz.