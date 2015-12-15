PicsArt
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 72,531
- DOSYA BOYUTU 50.00 MB
- Üretici PicsArt, Inc.
-
PicsArt, çapraz platform destekli fotoğraf düzenleme popüler uygulamasıdır.
PicsArt, temel fotoğraf düzenleme araçlarının yanı sıra kolaj oluşturma, efekt ekleme gibi profesyonel uygulamaların sunduğu özelliklere sahip ücretsiz bir fotoğraf düzenleme uygulamasıdır. Modern ve sade arayüz üzerinde yer alan araçları kullanarak birkaç dakika içerisinde fotoğraflarınızı iyileştirebilir ve sosyal ağlarda paylaşabilirsiniz.
PicsArt, mobilde fotoğraf düzenleme uygulamaları arasında önemli bir yere sahip. Diğer ücretsiz fotoğraf düzenleme uygulamalarına göre çok daha fazla araç sunması yönünden mobil platformlarda oldukça popüler olan uygulamanın Windows 8 platformu için hazırlanmış özel sürümünün de oldukça başarılı olduğunu söyleyebilirim. Fotoğraflarınızı şekillendirirken ihtiyaç duyacağınız tüm araçlar elinizin altında. Daha da önemli bu araçları kullanmak için profesyonel bir kullanıcı olmanız gerekiyor. Menüler o kadar basit tasarlanmış ki tek dokunuşla efekt ekleme ekranına, çizim yapma ekranına veya kolaj oluşturma ekranına geçiş yapabiliyorsunuz.
PicsArt Windows 8 uygulaması ile yapabileceğiniz şeylerden bazıları:
- Fotoğraflarınızın dilediğiniz bölümünü kırpabilir,
- Fotoğraflarınızı çoğaltabilir,
- Fotoğraflarınızın yönünü ayarlayabilir,
- Fotoğraflarınıza yazı ve kenarlık ekleyebilir,
- Fotoğraflarınızı efektlerle süsleyebilir,
- Serbest çizim yapabilir,
- Sosyal ağ hesaplarınızı bağlayabilir,
- Başkalarının çalışmalarına göz atabilir,
- Maskeleme yapabilirsiniz.
PicsArt APK
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 145,333
- DOSYA BOYUTU 66.30 MB
- Üretici PicsArt, Inc.
-
PicsArt APK, Android için fotoğraf ve video düzenleyici, kolaj yapma uygulamasıdır. PicsArt Gold (Premium), reklamsız ve daha fazla araç sunar.
Picsart APK, Android telefonlar için ücretsiz fotoğraf ve video düzenleme uygulamasıdır. Dünya genelinde 150 milyondan fazla içerik üreticinin tercih ettiği fotoğraf ve video düzenleyici ile yaratıcılığınızı hayata geçirebilirsiniz. Profesyonel düzeyde kolajlar yapabilir, çıkartmalar tasarlayabilir, arka planları hızlıca kaldırabilir ve değiştirebilir, çeşitli filtrelerle popüler düzenlemeleri deneyebilirsiniz.
Picsart APK İndir
Picsart, içeriklerinize hava katmak ve öne çıkarmak için ihtiyacınız olan tüm araçlara sahip, hepsi bir arada fotoğraf düzenleyici ve kolaj oluşturucudur.
Picsart APK full sürüm şu özellikleri içerir:
Fotoğraf Düzenleyici
- Resimler ve popüler fotoğraf efektleri için trend filtreleri deneyin.
- Arka planı silmek ve değiştirmek için Arka Plan Silgisini kullanın.
- Nesne Kaldırma aracıyla resimleri temizleyin ve istenmeyen objeleri kaldırın.
- Milyonlarca derlenmiş, ücretsiz resmi kullanın veya kendi resimlerinizi düzenleyin.
- 200’den fazla tasarımcı yazı tipiyle fotoğraflara yazı ekleyin.
- Saç rengi değiştirici, makyaj çıkartma ve daha fazlasıyla selfie’lerinizi rötuşlayın.
- Yapay zeka destekli akıllı seçim aracıyla arka planı bulanıklaştırın.
- Fotoğrafları hızla çevirin ve kırpın.
- Resimlere çıkartmalar ekleyin ve kendi çıkartmalarınızı oluşturun.
Video Düzenleyici
- Kullanımı kolay video düzenleyicide müzikli videolar oluşturun ve düzenleyin.
- IG Hikayeleri, Reels, TikTok paylaşımlarınızı bir sonraki seviyeye taşıyın.
- Kapsamlı video düzenleyici müzik kitaplığını kullanarak videolarınıza müzik ekleyin.
- Video klipleri mükemmel boyut ve oranlarda kırpın.
- Video düzenleyicide glitch video efektleri ve diğer popüler filtreleri deneyin.
- Videoları kırpın veya videoyu kırpmak için akılı video birleştirmeyi kulanın.
- Müzik slayt gösterisi oluşturucuyu kullanarak tasarım yapın.
- Video kolajına en iyi anlarınızı ekleyin.
Kolaj Yapma
- En sevdiğiniz resimlerle modaya uygun fotoğraf kolajları oluşturun.
- Fotoğraf ızgarası kolajı, serbest stil kolajı, karalama defterini ve resim çerçevelerini deneyin.
- Mem oluşturucuda viral olun ve arkadaşlarınızla paylaşın.
- Story Maker’ı kullanın ve Hikaye şablonlarıyla Instagram’da seviye atlayın.
Sticker Yapma + Ücretsiz Çıkartmalar
- 60 milyondan fazla Picsart çıkartmasını keşfedin.
- Resimlere çıkartmalar ekleyin.
- Herhangi bir çıkartmayı ücretsiz indirin ve anında kullanın.
- Kendi küçük resminizi yapın ve benzersiz özel çıkartmalar oluşturun.
Fotoğraf Efektleri ve Filtreler
- Popüler sketch efektleriyle selfie’lerinizin çevresini çizin.
- Tuval efektleriyle portreleri sanatsal şaheserlere dönüştürün.
- Damla efektli çıkartmalarla damla sanatı yapın ve karıştır modunu özelleştirin.
- Muhteşem sihirli efektlerle saniyeler içinde kendinizi çizgi film karakterine dönüştürün.
Çizim Aracı
- Özelleştirilebilir fırçalar, katmanlar ve profesyonel çizim araçları içeren Picsart Draw’u kullanın.
- Resimlerin üzerini karalayın ve şeffaf giysi efekti yaratın.
- Sıfırdan resim ve illüstrasyonlar oluşturmak için boş bir tuvalle başlayın.
- Doodle Art ile saatlerce karalayın.
Tekrarlayın
- Trend düzenlemeleri birkaç dokunuşla yeniden yapın. Kolay özeleştirilebilir adımlarla düzenleme süresini yarıya indirin.
- Birde fazla resmi aynı tarzda düzenleyin.
Picsarts Premium (Gold) APK
Picsart Gold aboneliği her zaman yeni özel içeriğe erişim verir. Reklamsız düzenleme deneyimiyle birlikte en iyi özelliklerin (premium düzenleme araçları, 20 milyondan fazla premium stok görsel-fotoğraf-video-grafik, logolar, yazı tipleri, filigran kaldırma, platformlar arası erişim) tümüne sahip olursunuz. Picsart Gold üyeliğinizi ücretsiz deneme ile başlatabilirsiniz. Deneme süresi sona erdiğinde abonelik ücreti alınır. Güvenliğiniz için Picsart Gold APK indirmemeniz tavsiye edilir.
PicsArt
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 4,352
- DOSYA BOYUTU 14.00 MB
- Üretici PicsArt, Inc.
-
Popüler ve ücretsiz mobil fotoğraf editörü PicsArt'ın Windows Phone sürümüdür.
Popüler ücretsiz fotoğraf düzenleme uygulaması PicsArt'ın Windows Phone sürümüdür. Windows Phone 8'li telefon ve tabletinizden fotoğraflarınızı düzenlemenin yanı sıra harika kolajlar oluşturabilir, yaratıcı çizimler ortaya çıkarabilirsiniz.
Windows Phone Mağazası'ndaki en gelişmiş fotoğraf editörü PicsArt, tam özellikli bir uygulamadır. Kırpma, döndürme, yeniden boyutlandırma, kopyalama gibi tüm düzenleme işlemlerini kolayca yapabilir, fotoğraflarınızı daha etkileyici kılmak üzere efekt ekleyebilir, tüm anlarınızı tek karede görebileceğiniz harika kolajlar oluşturabilirsiniz. Tüm bu çalışmaları diğer kullanıcılarla paylaşabilir, Ağım bölümünden diğer kullanıcıların sanat eserlerine göz atabilirsiniz.
PicsArt'ı her seviyedeki kullanıcı rahatlıkla kullanabilir. Kullanıcı dostu arayüzü sayesinde aradığınız araca hızlıca ulaşabilir ve gerekli düzenlemeleri yapabilirsiniz. Yazı eklemeden çizim yapmaya, efekt vermeden kolaj oluşturmaya kadar birçok işlemi yapabildiğiniz fotoğraf editörünü kesinlikle denemelisiniz.