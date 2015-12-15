PicsArt APK, Android için fotoğraf ve video düzenleyici, kolaj yapma uygulamasıdır. PicsArt Gold (Premium), reklamsız ve daha fazla araç sunar.

Yeşim Halıcı - 8 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Picsart APK, Android telefonlar için ücretsiz fotoğraf ve video düzenleme uygulamasıdır. Dünya genelinde 150 milyondan fazla içerik üreticinin tercih ettiği fotoğraf ve video düzenleyici ile yaratıcılığınızı hayata geçirebilirsiniz. Profesyonel düzeyde kolajlar yapabilir, çıkartmalar tasarlayabilir, arka planları hızlıca kaldırabilir ve değiştirebilir, çeşitli filtrelerle popüler düzenlemeleri deneyebilirsiniz.

Picsart APK İndir

Picsart, içeriklerinize hava katmak ve öne çıkarmak için ihtiyacınız olan tüm araçlara sahip, hepsi bir arada fotoğraf düzenleyici ve kolaj oluşturucudur.

Picsart APK full sürüm şu özellikleri içerir:

Fotoğraf Düzenleyici

Resimler ve popüler fotoğraf efektleri için trend filtreleri deneyin.

Arka planı silmek ve değiştirmek için Arka Plan Silgisini kullanın.

Nesne Kaldırma aracıyla resimleri temizleyin ve istenmeyen objeleri kaldırın.

Milyonlarca derlenmiş, ücretsiz resmi kullanın veya kendi resimlerinizi düzenleyin.

200’den fazla tasarımcı yazı tipiyle fotoğraflara yazı ekleyin.

Saç rengi değiştirici, makyaj çıkartma ve daha fazlasıyla selfie’lerinizi rötuşlayın.

Yapay zeka destekli akıllı seçim aracıyla arka planı bulanıklaştırın.

Fotoğrafları hızla çevirin ve kırpın.

Resimlere çıkartmalar ekleyin ve kendi çıkartmalarınızı oluşturun.

Video Düzenleyici

Kullanımı kolay video düzenleyicide müzikli videolar oluşturun ve düzenleyin.

IG Hikayeleri, Reels, TikTok paylaşımlarınızı bir sonraki seviyeye taşıyın.

Kapsamlı video düzenleyici müzik kitaplığını kullanarak videolarınıza müzik ekleyin.

Video klipleri mükemmel boyut ve oranlarda kırpın.

Video düzenleyicide glitch video efektleri ve diğer popüler filtreleri deneyin.

Videoları kırpın veya videoyu kırpmak için akılı video birleştirmeyi kulanın.

Müzik slayt gösterisi oluşturucuyu kullanarak tasarım yapın.

Video kolajına en iyi anlarınızı ekleyin.

Kolaj Yapma

En sevdiğiniz resimlerle modaya uygun fotoğraf kolajları oluşturun.

Fotoğraf ızgarası kolajı, serbest stil kolajı, karalama defterini ve resim çerçevelerini deneyin.

Mem oluşturucuda viral olun ve arkadaşlarınızla paylaşın.

Story Maker’ı kullanın ve Hikaye şablonlarıyla Instagram’da seviye atlayın.

Sticker Yapma + Ücretsiz Çıkartmalar

60 milyondan fazla Picsart çıkartmasını keşfedin.

Resimlere çıkartmalar ekleyin.

Herhangi bir çıkartmayı ücretsiz indirin ve anında kullanın.

Kendi küçük resminizi yapın ve benzersiz özel çıkartmalar oluşturun.

Fotoğraf Efektleri ve Filtreler

Popüler sketch efektleriyle selfie’lerinizin çevresini çizin.

Tuval efektleriyle portreleri sanatsal şaheserlere dönüştürün.

Damla efektli çıkartmalarla damla sanatı yapın ve karıştır modunu özelleştirin.

Muhteşem sihirli efektlerle saniyeler içinde kendinizi çizgi film karakterine dönüştürün.

Çizim Aracı

Özelleştirilebilir fırçalar, katmanlar ve profesyonel çizim araçları içeren Picsart Draw’u kullanın.

Resimlerin üzerini karalayın ve şeffaf giysi efekti yaratın.

Sıfırdan resim ve illüstrasyonlar oluşturmak için boş bir tuvalle başlayın.

Doodle Art ile saatlerce karalayın.

Tekrarlayın

Trend düzenlemeleri birkaç dokunuşla yeniden yapın. Kolay özeleştirilebilir adımlarla düzenleme süresini yarıya indirin.

Birde fazla resmi aynı tarzda düzenleyin.

Picsarts Premium (Gold) APK

Picsart Gold aboneliği her zaman yeni özel içeriğe erişim verir. Reklamsız düzenleme deneyimiyle birlikte en iyi özelliklerin (premium düzenleme araçları, 20 milyondan fazla premium stok görsel-fotoğraf-video-grafik, logolar, yazı tipleri, filigran kaldırma, platformlar arası erişim) tümüne sahip olursunuz. Picsart Gold üyeliğinizi ücretsiz deneme ile başlatabilirsiniz. Deneme süresi sona erdiğinde abonelik ücreti alınır. Güvenliğiniz için Picsart Gold APK indirmemeniz tavsiye edilir.