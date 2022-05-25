Friends Oyuncuları Kimlerden Oluşuyor, Konusu Nedir?

Friends oyuncuları, karakterleri ve konusu, sitcom türündeki popüler diziye başlamak isteyen kişilerin en fazla merak ettiği konular arasında yer alıyor. Bu yazıda çok sayıda kişi tarafından merak edilen birçok soruyu yanıtlayacağız.

Amerika Birleşik Devletleri’nin Kaliforniya eyaletinde çekilen Friends, ilk olarak 1994 yılının eylül ayında yayımlanmaya başladı. Kısa süre içerisinde çok büyük bir popülerliğe sahip olan sitcom dizisinin tüm sezonları ABD’deki reyting listelerinde ilk 10’da yer alarak büyük bir başarının altına imza attı.

2004 yılının mayıs ayında sona eren dizisinin final bölümü 52,5 milyon kişi tarafından izlendi. Böylelikle izleyicilere sık sık kahkaha attıran popüler dizinin final bölümü, 2000’li yılların en fazla izlenen dizi bölümü olmayı başardı.

Dünya genelinde milyonlarca kişi tarafından beğenilen diziye başlamak istiyorsanız kafanızda bazı soru işaretleri olabilir. Bu sorular arasında popüler sitcom dizisinin oyuncu kadrosu, karakterleri ve konusu yer alabilir. Hazırladığımız yazıda diziye dair merak edilen birçok soruyu cevapladık.

Friends Oyuncuları ve Karakterleri Listesi

Jennifer Aniston (Rachel Green)

Courteney Cox (Monica Geller)

Lisa Kudrow (Phoebe Buffay)

Matt LeBlanc (Joey Tribbiani)

Matthew Perry (Chandler Bing)

David Schwimmer (Dr. Ross Geller)

James Michael Tyler (Gunther)

Elliott Gould (Jack Geller)

June Gable (Estelle Leonard)

Tom Selleck (Dr. Richard Burke)

Aisha Tyler (Charlie Wheeler)

Jane Sibbett (Carol)

Helen Baxendale (Emily Waltham)

Jessica Hecht (Susan)

Christina Pickles (Judy Geller)

Maggie Wheeler (Janice)

Paul Rudd (Mike Hannigan)

Tüm zamanların en popüler sitcom dizilerinden bir tanesi olan Friends’te pek çok başarılı isim yer alıyor. Peki, David Crane ve Marta Kauffman tarafından yaratılan dizinin oyuncu kadrosu kimlerden oluşuyor?

Romantik ve komedi ögelerine sahip olan başarılı dizinin oyuncu kadrosunda Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc, Matthew Perry, David Schwimmer, James Michael Tyler, Elliott Gould, June Gable, Tom Selleck, Aisha Tyler, Jane Sibbett, Helen Baxendale, Jessica Hecht, Christina Pickles ve daha birçok isim bulunuyor.

2002 yılında En İyi Kadın Oyuncu dalında Emmy Ödülü ve 2003 yılında En İyi Kadın Oyuncu dalında Altın Küre Ödülü’ne layık görülen Jennifer Aniston, Friends dizisinin başrol oyuncu kadrosunda yer alıyor. Aniston, dizide Monica Geller’ın eski arkadaşı olan Rachel Green karakterini canlandırdı.

Bu zamana kadar çok sayıda yapımda yer alan Courteney Cox, başarılı komedi dizisinde Dr. Ross Geller’ın kız kardeşi olan Monica Geller karakterini canlandırıyor. Bir üniversitede öğretim üyesi olan Dr. Ross Geller’ı ise David Schwimmer canlandırdı.

Çok fazla sayıda kişi tarafından izlenen komedi dizisinde Phoebe Buffay karakterini canlandıran Lisa Kudrow, bu zamana kadar Easy A, P.S. I Love You, Powder Blue dahil olmak üzere pek çok yapımın oyuncu kadrosunda yer aldı.

Toplamda 10 sezondan oluşan dizide Joey Tribbiani karakterini canlandıran Matt LeBlanc, bu karakter ile dünya genelinde oldukça büyük bir popülerliğe sahip oldu. LeBlanc bu zamana kadar Man with a Plan, Episodes, Joey, 1998 yapımı Lost in Space dahil olmak üzere birçok yapımda oynadı.

Matthew Perry, Friends dizisinde Chandler Bing karakterini canlandırdı. Bilgi işlem müdürü olarak çalışan Chandler Bing, Joey Tribbiani’nin ev arkadaşıdır. Chandler bing karakterini David Crane ve Marta Kauffman yarattı.

James Michael Tyler Gunther karakterini canlandırırken Elliott Gould karkterini ise Jack Geller canlandırdı. Estelle Leonard karakterini ise June Gable oynadı. Altın Küre ve Emmy Ödülü kazanmış olan Tom Selleck, Dr. Richard Burke karakterini canlandırdı.

Bu zamana kadar The Babymakers , Balls of Fury, Death Sentence ve Death Sentence dahil olmak üzere pek çok yapımda yer alan Aisha Tyler, başarılı komedi dizisinde Charlie Wheeler karakterini canlandırdı. Jane Sibbett ise Carol karakterini oynadı.

Emily Waltham karakterini canlandıran Helen Baxendale, bu zamana kadar pek çok yapımın oyuncu kadrosunda yer aldı. Çok sayıda kişi tarafından hemen hemen her bölümü oldukça beğenilen dizide Jessica Hecht Susan karakterini, Christina Pickles Judy Geller karakterini, Maggie Wheeler Janice karakterini ve Paul Rudd ise Mike Hannigan karakterini canlandırdı.

Friends Konusu Nedir?

Yayımlandığı dönemde çok büyük bir popülerlik elde eden ve bu popülerliğini uzun yıllardır sürdürmeyi başaran sitcom dizisinin konusu da en çok merak edilen konular arasında yer alıyor.

1990’lı yıllarda geçen dizi, Manhattan’da aşk, iş ve gündelik hayatın zorlukları ile uğraşan 20’li yaşlardaki altı arkadaşın maceralarını konu alıyor. Birbirinden komik sahnelerin yer aldığı diziyi Netflix isimli popüler dijital yayın hizmeti üzerinden izleyebilirsiniz.

Diziyi Netflix üzerinden izleyebilmek için dijital yayın platformuna aylık belirli bir ücret karşılığında abone olmanız gerekiyor.

Friends: The Reunion Nedir, Nasıl İzlenir?

Friends: The Reunion, 2021 yılının mayıs ayında yayımlanan özel bölümdür. Senaryo içermeyen bölümde Matt LeBlanc, Matthew Perry, David Schwimmer, Courteney Cox, Lisa Kudrow ve Jennifer Aniston’ın yanı sıra David Beckham, Justin Bieber ve Nicollette Sheridan gibi isimler de bulunuyor.

Friends’in özel bölümü HBO Max isimli dijital yayın platformu üzerinden izlenebiliyor. Dünya çapında çok popüler olan HBO Max, Türkiye’de şu anda hizmet vermiyor fakat dijital yayın platformunun bu yılın sonunda hizmet vermeye başlaması bekleniyor.

Bu yazıda dünya çapında oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan sitcom dizisine dair merak edilen birçok soruyu yanıtladık. Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.