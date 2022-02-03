HBO Max 15 Ülkede Birden Yayına Başlıyor: Peki Türkiye’ye Ne Zaman Geliyor?

Netflix’in rakibi HBO Max, 15 ülkede birden yayına başlıyor. Türkiye’ye gelmesi merakla beklenen HBO Max ne zaman yayına başlıyor?

HBO Max 15 ülkede birden yayına başlıyor: Peki Türkiye’ye ne zaman geliyor?
Buse Yılmaz
Buse Yılmaz -

Ücretli dijital dizi ve film platform pazarı her yıl giderek büyüyor. Türkiye’de milyonlarca kullanıcı sayısına sahip olan Netflix’in yeni rakibi HBO Max ile ilgili gelişmeler de merak ediliyor. 2022 yılı içerisinde Türkiye’de yayına başlayacağı duyurulan platform, 15 farklı Avrupa ülkesinde yayına başlayacağını açıkladı. WarnerMedia’ya ait olan HBO Max’in Türkiye'ye yıl sonunda geleceği öğrenildi.

ABD’li dijital içerik platformu HBO Max, 15 Avrupa ülkesinde yayına başlayacağını duyurdu. Birbirinden güzel içeriklerle daha şimdiden heyecan uyandıran HBO Max bünyesinde; Justice League, Friends: The Reunion, Gossip Girl  ve Spartacus  gibi birçok başarılı yapımı barındırıyor. 

15 Ülkede Daha Yayın Hayatına Başlayacak

Türkiye yayın tarihi resmen iple çekilen HBO Max’ten yapılan açıklamada, 8 Mart 2022 itibarıyla platformun 15 ülkede çıkış yapılacağı duyuruldu. 

HBO Max 15 ülkede birden yayına başlıyor: Peki Türkiye’ye ne zaman geliyor?

HBO Max’in Yayına Başlayacağı Ülkeler

  • Bosna-Hersek
  • Bulgaristan
  • Hırvatistan
  • Çekya
  • Macaristan
  • Moldova
  • Karadağ
  • Hollanda
  • Kuzey Makedonya
  • Polonya
  • Portekiz
  • Romanya
  • Sırbistan
  • Slovakya
  • Slovenya

HBO Max Türkiye’de Ne Zaman Yayına Başlıyor?

Şirketten Türkiye ile ilgili olarak henüz net bir açıklama yapılmadı. Ancak yapılan açıklamalardan 2022 yılının sonunda Türkiye ve Yunanistan’ın da dahil olduğu 6 ülkede yayına başlanacağı öğrenildi. 

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