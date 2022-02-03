HBO Max 15 ülkede birden yayına başlıyor: Peki Türkiye’ye ne zaman geliyor?

Ücretli dijital dizi ve film platform pazarı her yıl giderek büyüyor. Türkiye’de milyonlarca kullanıcı sayısına sahip olan Netflix’in yeni rakibi HBO Max ile ilgili gelişmeler de merak ediliyor. 2022 yılı içerisinde Türkiye’de yayına başlayacağı duyurulan platform, 15 farklı Avrupa ülkesinde yayına başlayacağını açıkladı. WarnerMedia’ya ait olan HBO Max’in Türkiye'ye yıl sonunda geleceği öğrenildi.

ABD’li dijital içerik platformu HBO Max, 15 Avrupa ülkesinde yayına başlayacağını duyurdu. Birbirinden güzel içeriklerle daha şimdiden heyecan uyandıran HBO Max bünyesinde; Justice League, Friends: The Reunion, Gossip Girl ve Spartacus gibi birçok başarılı yapımı barındırıyor.

15 Ülkede Daha Yayın Hayatına Başlayacak

Türkiye yayın tarihi resmen iple çekilen HBO Max’ten yapılan açıklamada, 8 Mart 2022 itibarıyla platformun 15 ülkede çıkış yapılacağı duyuruldu.

HBO Max’in Yayına Başlayacağı Ülkeler

Bosna-Hersek

Bulgaristan

Hırvatistan

Çekya

Macaristan

Moldova

Karadağ

Hollanda

Kuzey Makedonya

Polonya

Portekiz

Romanya

Sırbistan

Slovakya

Slovenya

HBO Max Türkiye’de Ne Zaman Yayına Başlıyor?

Şirketten Türkiye ile ilgili olarak henüz net bir açıklama yapılmadı. Ancak yapılan açıklamalardan 2022 yılının sonunda Türkiye ve Yunanistan’ın da dahil olduğu 6 ülkede yayına başlanacağı öğrenildi.