Fujifilm GFX 100S II Özellikleri ve Fiyatı

Fujifilm, X-T50 adlı aynasız kamera modelinin yanında yeni bir kamera daha tanıttı. GFX 100S II isimli bu model GFX 100S’in devamı niteliğinde piyasaya sürülüyor. Yapay zekâ destekli kamera özellikleri ile dikkat çeken model, fotoğraf tutkunlarının ilgisini çekmeyi başardı.

Bu yazımızda Fujifilm’in yeni kamerası GFX 100S II’nin özelliklerini ve fiyatını inceliyoruz. İşte, ürün ile ilgili öne çıkan teknik özellikler!

Fujifilm GFX 100S II Özellikleri

102 MP’lik CMOS II hızlı sensöre ev sahipliği yapan kamerada X-İşlemci 5 kullanılıyor. Orta format sensörüne sahip olan model geçmiş modeller ile kıyaslandığında yaklaşık 1.7 kat daha büyük bir sensör barındırıyor.

Sabit çekim yaptığınızda 16 adet RAW görseli bir araya getiriliyor. Böylece 400MP kalitesinde çıktı almak mümkün hale geliyor.

Toplam ağırlığı 883 gram olan model kolay taşınabilme özelliğine sahip. Geçmiş modeller ile kıyaslandığında çok daha hafif ve kullanışlı.

Geliştirilmiş, sekiz duraklı ve beş eksenli görüntü sabitleme özelliği sayesinde uzun pozlamalarda fotoğraf kalitesi büyük ölçüde artırılıyor.

Yapay zeka algoritmalarını destekleyen cihaz, hareketli nesneleri tanıyabiliyor. Otomobil, hayvan, motosiklet gibi bu tip nesneleri aslına uygun şekilde kolayca odaklayarak daha yüksek çözünürlüklü çekim yapabilme imkânı sunuyor.

Saniyede 7 kare seri çekim yapabilen model ile 10 bit 4k/30fps video kaydı yapılabiliyor. Bu kayıtlar SD hafıza kartında depolanıyor.

USB Type-C girişi ile bağlantı kurulduğunda Apple ProRes formatı da destekleniyor.

Fujifilm GFX 100S II Fiyatı

Aktif olarak satışı henüz başlamayan aynasız kamera modelinin yakın bir tarihte Türkiye’de de satışa çıkması planlanıyor. Serinin önceki versiyonları arasında yer alan GFX 100 II modeli markanın kendi sitesinde yaklaşık 230.000 TL’den satışa sunuluyor.

GFX 100S ise Fujifilm’in kendi sitesinde yaklaşık 160.000 TL’den satışta.

Peki, yeni aynasız kameranın satış fiyatı ne kadar olacak? derseniz, cihazın gövde olarak başlangıç satış fiyatının yaklaşık 5.000 dolar olacağını belirtmiş olalım. Bu da 160.000 TL seviyesine denk geliyor. Tabi, bu rakama eklenecek vergiler olduğunu da hatırlatmakta fayda var.

Siz bu kamerayı nasıl buldunuz? Türkiye’de satışa çıktığında almayı düşünür müsünüz? Yorumlarınızı bizimle paylaşın!