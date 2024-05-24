Fujifilm X-T50 Özellikleri ve Fiyatı

X Summit Sidney etkinliğinde Fujifilm yeni kamera modellerini tanıttı. Bunlardan biri de Fujifilm X-T50 adlı model oldu. Tasarım açısından geçmiş modellerden daha farklı bir görünüme sahip olan X-T50’de büyük yeniliklere imza atıldı.

X-T5 modeli ile karşılaştırılan yeni kamerada görüntü sabitleme özelliği, simülasyon kadranı gibi yenilikçi özellikler bulunuyor. Bu yazımızda Fujifilm X-T50’nin diğer teknik özelliklerini ve satış fiyatını inceliyoruz.

Fujifilm X-T50 Özellikleri

45 ve 50 mm’lik kit alternatifleri ile satışa sunulacak olan modelde antrasit, siyah ve gümüş olmak üzere üç farklı renk seçeneği bulunuyor.

Gövde tasarımındaki yuvarlak hatlar, X-T30 II ile kıyaslandığında öne çıkan farklılıklar arasında sıralanıyor.

Üst kısımda yer alan simülasyon kadranı bu ürünü öne çıkan önemli detaylardan birisi. Çeşitli film simülasyonları arasında geçiş yapmanızı sağlayan bu kadran daha önce hiç kullanılmamıştı.Şimdi ise 20 farklı simülasyon modundan seçim yapma imkânı sunuluyor.

Cihazda üç farklı özelleştirilebilir yuva bulunuyor.

40 MP sensöre sahip olan kamerada otomatik odaklama performansı önceki modeller ile kıyaslandığında çok daha yüksek.

7 duraklı dahili görüntü sabitleme özelliği bulunuyor.

8 FPS’lik sürekli çekim hızı mevcut.

UHS-II SD kart yuvası, depolama amacı ile kullanılıyor.

40 MP X-Trans BSI CMOS 5 HR görüntü sensörüne işlemci olarak X-İşlemci 5 eşlik ediyor.

1.84M noktalı 3.0’’ LCD eğilebilir arka dokunmatik ekran mevcut.

6,2K/30 video çekimi (10 bitte 4:2:2’ye kadar)

HDMI bağlantısı ile ham video çıkış özelliği

2,36M noktalı vizörde 0,62x büyütme

Full şarj ile 305 çekim yapma imkanı bulunuyor. Eko modunda kullandığınızda çekim sayısı 390’a kadar yükselebiliyor.

Fujifilm X-T50 Fiyatı

Henüz satışına başlanmayan kameranın başlangıç fiyatı için belirlenen tutar 1.399 dolar olarak açıklandı.15-45 motorlu zoom desteği ile satış fiyatı 1.499 Dolar’a, 16-50 mm’lik versiyonda ise 1.799 Dolar’a satılıyor olacak.

Ürünün fiyatı bir önceki modeller ile kıyaslandığında biraz yüksek kalıyor. Simülasyon kadranı dışındaki diğer özelliklerinin birçoğunun bulunduğu geçmiş modeller ile arasında yaklaşık 300 Dolar’lık bir fark mevcut.

Kullanıcılar aradaki bu farkı vermeye değer mi, değmez mi diye düşünüp öyle karar vermeli. Bu noktada benzer özelliklerle donatılmış biraz daha büyük gövdeli bir alternatif olarak X-T5’e göz atmak isteyebilirsiniz.

Siz bu kamerayı nasıl buldunuz? Satışa çıktığında almayı düşünür müsünüz? Yorumlarınızı bizimle paylaşın!