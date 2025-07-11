Türkiye'nin en ucuz katlanabilir telefonu Galaxy Z Flip 7 FE özellikleri ve fiyatı ile kullanıcılara neler sunuyor? Samsung, 9 Temmuz'daki Unpacked etkinliğinde Galaxy Z Flip 7 ve Galaxy Z Fold 7'ye ek olarak bir telefon daha tanıttı. Z Flip 7 FE olarak isimlendiirlen bu model, tıpkı Galaxy S24 FE gibi ana modelin uygun fiyatlı versiyonu. Peki Galaxy Z Flip 7 FE özellikleri ve fiyatı neler?

Galaxy Z Flip 7 FE Özellikleri

Ekran Boyutu : 6.7 İnç

: 6.7 İnç Ekran Teknolojisi : Dynamic AMOLED

: Dynamic AMOLED Ekran Çözünürlüğü : 1080x2640 (FHD+) Piksel

: 1080x2640 (FHD+) Piksel Dış Ekran Boyutu : 3.4 İnç

: 3.4 İnç Dış Teknolojisi : Super AMOLED

: Super AMOLED Dış Çözünürlüğü : 720x748 Piksel

: 720x748 Piksel Ekran Dayanıklılığı : Corning Gorilla Glass Victus 2

: Corning Gorilla Glass Victus 2 Ekran Yenileme Hızı : 120Hz

: 120Hz Arka Kamera : 50 MP + 12 MP

: 50 MP + 12 MP Ön Kamera : 10 MP

: 10 MP İşlemci : Samsung Exynos 2400

: Samsung Exynos 2400 RAM : 8 GB

: 8 GB Depolama : 128 GB / 256 GB

: 128 GB / 256 GB Batarya Kapasitesi : 4.000 mAh

: 4.000 mAh Kablolu Şarj : 25W

: 25W İşletim Sistemi : Android 16 tabanlı Samsung One UI 8

: Android 16 tabanlı Samsung One UI 8 Renk Seçenekleri: Siyah ve Beyaz

Galaxy Z Flip 7'nin uygun fiyatlı alternatifi olan Galaxy Z Flip 7 FE, özellikleri ve tasarımı ile "abisinden" ayrılıyor. Bu özelliklerin başında ise işlemci Exynos 2400 geliyor. Geçmişte de Galaxy S24 ve Galaxy S24+ gibi modellerde kullanılan bu işlemciye Xclipse 940 graik işlem birimine ek olarak 8 GB RAM ve 128 GB / 256 GB depolama seçenekleri eşliak ediyor.

Galaxy Z Flip 7 FE'nin ekran özellikleri de serinin diğer modellerinden ayrılıyor. Öncelikle standart Flip 7'nin dış ekranında kullanılan çerçevesiz tasarım bu modelde yok. Ancak uygun fiyatı göz önünde bulundurursak bu oldukça normal. 3.4 İnç büyüklüğündeki bu Super AMOLED ekran 720x748 piksel çözünürlüğe sahip.

İç tarafta ise 6.7 İnç büyüklüğündeki katlanabilir ekran Dynamic AMOLED teknolojisini kullanıyor ve 1080x2640 (FHD+) piksel çözünürlüğe sahip. Her iki panel de 120 Hz ekran tazeleme hızına sahip. Uygun fiyatlı Galaxy Z Flip 7 FE, kamera özellikleriyle de oldukça iddialı. Cihazın arka tarafında tıpkı standart Flip 7'deki gibi ikili bir dizilim bulunuyor.

Samsung Galaxy Z Flip 7 FE'nin 50 megapiksel ana kamerasına ek olarak 12 megapiksel çözünürlüğe sahip ekstra geniş açılı lens eşlik ediyor. Açılır ekranın ön tarafta ise 10 megapiksel çözünürlüğündeki bir özçekim kamerası yer alıyor.

Exynos 2400'ün 3nm yapısı sayesinde düşük güç tüketimine sahip olan Z Flip 7 FE, 4.*00 mAh bataryaya sahip ve 25W hızında şarj olyuyor. Telefonun kablosuz şarj hızı ise 15W ile sınırlı.

Galaxy Z Flip 7 FE Fiyatı

8 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip Samsung Galaxy Z Flip 7 FE: 58.999 TL

8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip Samsung Galaxy Z Flip 7 FE: 62.999 TL

Samsung Galaxy Z Flip 7 FE'nin 128 GB depolama alanına sahip sürümü 58 bin 999 TL, 256 GB depolam alanına sahip sürümü ise 62 bin 999 TL'ye satılıyor.