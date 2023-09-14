Garanti BBVA Mobil'e giriş yapamıyorum, çözümü nedir sorusunun yanıtını merak eden kişiler için bir rehber hazırladık. Hazırladığımız rehberde söz konusu problemin düzelmesini sağlayabilecek çeşitli yöntemler bulunuyor.

Garanti BBVA Mobil açılmıyor sorunu ile karşılaştıysanız ilk olarak diğer kullanıcıların da aynı sorunu yaşayıp yaşamadığını kontrol edin. Örneğin X'de (eski adıyla Twitter) Garantibbva etiketine göz atabilirsiniz. Ayrıca bankanın resmî sosyal medya hesaplarına da bakabilirsiniz.

Garanti BBVA Mobil'e Giriş Yapamıyorum, Çözüm Yöntemleri Neler?

Bilgilerin doğru olduğundan emin olun.

İnternet bağlantısını kontrol edin.

Uygulamayı güncelleyin.

Telefonu kapatıp açın.

Uygulamanın önbelleğini temizleyin.

Telefonu güncelleyin.

Uygulamayı silip tekrar yükleyin.

Müşteri hizmetleriyle iletişime geçin.

Garanti BBVA'ya giremiyorum sorununun çözümü için uygulanabilecek yöntemleri sıraladık. Listede yer alan yöntemlerin detaylarına aşağıdan göz atabilirsiniz.

Bilgilerin Doğru Olduğundan Emin Olun

Uygulamaya giriş yapmaya çalıştığınızda sorun ile karşılaşıyorsanız bilgileri doğru girdiğinizden emin olun. Eğer oturum açma bilgilerini yanlış giriyorsanız hesabınıza erişemezsiniz. Bu nedenden dolayı bilgileri dikkatli bir şekilde tekrar yazıp giriş yapmaya çalışın.

İnternet Bağlantısını Kontrol Edin

Oturum açma bilgilerini doğru girdiğiniz hâlde giriş yapılamıyorsa internet bağlantınızda sorun olabilir. İnternet hız testi yaparak bağlantının yeterli seviyede olup olmadığını kontrol edebilirsiniz. Bağlantıda problem varsa modemin güç butonuna basarak kapatın. 10 saniye civarı bekledikten sonra tekrar güç butonuna basarak modemi açın.

Uygulamayı Güncelleyin

Garanti BBVA Mobil Bankacılık uygulamasını güncellemeyi deneyebilirsiniz. Bunun için App Store ya da Play Store üzerinden uygulamanın sayfasını ziyaret edin. Yeni güncelleme varsa "Güncelle" butonuna basın.

Telefonu Kapatıp Açın

Garanti BBVA Mobil'e erişim sorunu devam ediyorsa akıllı telefonu kapatıp açmayı deneyin. Yeniden başlatma işlemi bazı problemlerin düzelmesini sağlayabilir. Telefonu kapatıp açtıktan sonra sorunun düzelip düzelmediğini kontrol edin.

Uygulamanın Önbelleğini Temizleyin

Telefonun ayarlar menüsünü açın.

Uygulamalar kategorisine girin.

Garanti BBVA Mobil Bankacılık uygulamasını seçin.

Depolama bölümünü görüntüleyin.

"Önbelleği temizle" seçeneğini seçin.

Telefonu Güncelleyin

Ayarlar menüsünü açın.

Yazılım güncellemesi kategorisine girin.

Güncelleme işlemini uygulayın.

Uygulamayı Silip Tekrar Yükleyin

Garanti BBVA Mobil'e giremiyorum sorunu devam ediyorsa uygulamayı silip yeniden yüklemeyi deneyin. Ayarlar sayfasından Uygulamalar kategorisini açın. Listeden söz konusu uygulamayı seçin ve ardından "Sil" butonuna basın. İşlem tamamlandıktan sonra uygulamayı yeniden indirip yükleyin.

Müşteri Hizmetleriyle İletişime Geçin

Yukarıda yer alan yöntemleri uyguladığınız hâlde sorun devam ediyorsa Garanti BBVA'nın müşteri hizmetleri ile iletişime geçin.

Bu rehberde Garanti BBVA Mobil'e giriş yapamıyorum, çözümü nedir sorusunu yanıtladık. Eğer söz konusu problemi farklı bir yöntem ile düzelttiyseniz aşağıda yer alan yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.