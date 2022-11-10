Suya Dair Merak Edilenler: Bir Başkasının İdrarını İçtiğinizi Biliyor Muydunuz?

Hepimiz ortaokuldan bazı öğrendiğimiz bilgileri günlük hayatta kullanıyoruz. Bu bilgilerden biri de suyun 100 derecede kaynama noktasına geldiğini ve 101 dereceye çıkmadığıdır. Elbette bu bilgi doğrudur ama su tam olarak 100 derece de mi kaynıyor? Gelin, birlikte bakalım.

Su Gerçekten 100 Derecede Mi Kaynıyor?

Aslında suyun 100 derecede kaynadığını herkes biliyor. Ancak kimi zaman bu durum tam olarak sanıldığı gibi işlemiyor. Örneğin: Çölde 40 derecede olan bir su 60 dereceye geldiğinde kaynamış oluyor. Bu durum soğuk yerlerde de farklılık göstermektedir.

Yani suyun maksimum kaynama derecesi 100 derecedir. Buradan yola çıkarak suyun her yerde aynı derecede kaynamadığını ve maksimum kaynama derecesinin 100 derece olduğunu söyleyebiliriz.

Dünyadaki Suyun Ne Kadarı İçilebilir?

Dünyanın 4’te 3’ünün su olduğunu hepimiz biliyoruz. Ancak bu suyun hepsini içebiliyor muyuz? Tabi ki de hayır dünya üzerindeki suyun çok çok az bir kısmı içilebilmektedir. Bu suya da içilebilir su denmektedir.

Bilinene göre bizler dünyadaki suyun %0,5’ini içebilmekteyiz. Bu içilebilen suyun büyük bir kısmıda kutuplarda yer almaktadır. Bu nedenle içtiğimiz suya önem vermeliyiz ve israf etmemeliyiz.

Bir Başkasının İdrarını İçtiğinizi Biliyor Muydunuz?

Yukarıda verdiğimiz bilgileri eminiz ki birçok kişi biliyordu. Fakat, bizlerin bir başkasının idrarını içtiğini birçok kişi bilmiyordur. Peki, bu nasıl oluyor? Yani bizler gerçekten bir başkasının idrarını mı içiyoruz? Aslında kısmen evet diyebiliriz.

Dünya üzerinde su kaynaklarının özellikle tatlı suyun yani içilebilir su kaynaklarının gün geçtikçe tükendiğini ve azaldığını duyuyoruz. Peki, bu azalan tatlı su kaynakları ne oluyor? Dünyadan uzaya mı akıyor?

Elbette hayır, sadece içilebilir su azalıyor ama su dünyada duruyor. Bir başkasının idrarında bulunan su ise buharlaşıp yoğunlaşıyor ve tekrar kaynaklara yağmur olarak yağıyor. Bizler ise bu suyu içiyoruz.

Bu durumda bazı insanlar Adolf Hitler gibi bir katilin idrarını kısmende olsa içmiş olabilir. Sadece insanlar değil aynı zamanda hayvanlarında bu küme içinde yer aldığını söylemeden geçmeyelim.

Tabi ki bizler doğrudan idrar içmiyoruz bu su arıtılmış oluyor ama bir başkasının idrarından veya kusmuğundan geldiğinide es geçmemek gerekir. Aslında içtiğimiz sular dünya varolduktan beridir hep aynıdır. Yani bizden yaşlılar. Bu da içtiğimiz suyun ne kadar kıymetli olduğunu göstermekte.

Dünyadaki Deniz Suları Arıtılıp İçilemez Mi?

Dünyada suyun bittiğini duyan herkes; “Deniz suları arıtılsın sorun çözülsün” demektedir. Ama bu işler sanıldığı kadar kolay olmamakta. Elbette gezegenimizdeki su uzaya doğru akmıyor ve dünyada kalıyor.

Ancak, deniz suyunu arıtmak oldukça maliyetli gözüküyor. Bu nedenle her ülkenin bu işlemi yapması için yeterli ekonomisi olmayabilir. Özellikle kıt kaynakların olduğu bir evrende yaşıyorsak.



Bu içeriğimizde su gerçekten 100 derece de mi kaynıyor? Bir Başkasının İdrarını İçtiğinizi Biliyor Muydunuz? Adlı sorulara ve daha fazlasını cevaplamış olduk sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın.