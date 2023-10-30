General Mobile’ın 2023 yılında Türkiye’de satışa sunduğu GM 22S, teknik özellikleri itibariyle orta seviye akıllı telefon modelleri arasında yer alıyor.

Kamera çözünürlüğü ve ekran teknolojisi açısından dönemin öne çıkan modellerine göre daha az gelişmiş bir alternatif olsa da bulunduğu fiyat aralığı cihazı kullanıcıların gözünde cazip kılıyor.

İşlemci, batarya, ekran ve kamera gibi önemli özelliklerin yanı sıra kullanıcıların cevabını merak ettiği önemli bir soru daha var. Bu telefon toza ve suya karşı dayanıklı mı?

Günümüz teknolojisinde akıllı telefon almayı düşünen birçok kullanıcı satın alacağı cihazın su geçirgenlik seviyesini öğrenmek istiyor.

Bu yazımızda General Mobile GM 22S’in suya karşı ne kadar dayanıklı olduğunu, hangi koşullarda su geçirmeme ihtimalinin bulunduğunu ele alıyoruz.

General Mobile GM 22S Özellikleri

6.52 inç ekran büyüklüğü

IPS LCD ekran teknolojisi

Çözünürlük: 720 x 1600 px

269 PPI piksel yoğunluğu ve 60 Hz ekran yenileme hızı

5000 mAh batarya

13 MP ana kamera + 0.3 MP + 0.3 MP toplamda üç adet arka kamera

Ön kamera 8 MP

4 GB RAM / 64 GB Dahili hafıza

MediaTek Helio G25 işlemci

PowerVR GE8320 grafik işlemcisi

Cam görünümlü plastik kapak ve metal görünümlü plastik çerçeve

General Mobile GM 22S Su Geçirir mi? Suya Dayanıklı mı?

İnce ve şık bir görünüme sahip olan GM 22S’in gövde tasarımında plastik materyal kullanılıyor. Corning Gorilla Glass gibi ekstra bir ekran koruması bulunmuyor.

Benzer şekilde cihazın toz ve su geçirgenliğini gösteren herhangi bir IP sertifikası da mevcut değil. Dolayısıyla suya ve toza karşı dayanıklı bir cihaz olduğunu söyleyemiyoruz.

IP sertifikası olan cihazlarda su geçirgenliği 1 ile 8 arasındaki değerlerle ifade ediliyor. IPX8 derecesi olan cihazlar suya karşı maksimum dayanıklılık gösterirken bazı cihazlarda IPX3 gibi daha düşük değerler karşımıza çıkabiliyor.

Bu seviyelerdeki cihazların tamamen suya batırılmaması gerekiyor. Ufak sıçramalar ve püskürtmelere karşı dayanıklı olan cihazlar genelde IPX3 derecesine sahip oluyor.

GM22S modeline geri dönecek olursak herhangi bir IP sertfikası bulunmadığı için sıçrama ve püskürtme gibi durumlarda bile cihazın suya dayanıklılık göstermesini bekleyemiyoruz.

Bu bilgiler ışığında General Mobile GM22S modelinin suyu geçiren bir cihaz olduğunu göz önünde bulundurmakta fayda var.