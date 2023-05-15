General Mobile GM 23 Özellikleri ve Fiyatı

General Mobile tarafından geliştirilmiş, uygun fiyatlı olarak tanımlayabileceğimiz bir akıllı telefon modeli olarak GM 23 geçtiğimiz günlerde tanıtıldı. Android işletim sistemine sahip olan GM 23, başta genişletilmiş RAM olmak üzere birçok farklı özelliği ile dikkat çekiyor.

Oyun sırasında düşük güç tüketimi ile akıcı bir oyun deneyimine sahip olmanızı sağlayan telefon modeli, yüksek çözünürlüklü arka kamerası ve geniş ekranı ile beklentilerinizi karşılıyor.

Fiyat açısından yeni bir akıllı telefon almak isteyenlerin yüzünü güldüren General Mobile GM 23 buz mavisi ve ay grisi şeklinde iki farklı renk seçeneği ile satışa çıkarılıyor.

Türkiye’de popüler bir akıllı telefon üreticisi olan General Mobile’ın yeni modelini daha yakından tanımak istiyorsanız, işte bilmeniz gereken detaylar!

General Mobile GM 23 Özellikleri

General Mobile GM 23 sahip olduğu özellikler sayesinde kamerası iyi, kullanışlı ve şarjı uzun süre giden bir akıllı telefona sahip olmak isteyenlerin beklentilerini karşılamayı başarıyor. GM 23’ün öne çıkan özelliklerini özetlemek gerekirse şu şekilde sıralamak mümkün:

Kamera özelliklerine baktığımızda 4’ü 1 arada piksel gruplama teknolojisi dikkat çekiyor. 50 MP kamera, ışığın yetersiz olduğu durumlarda bile renk açısından üstün performans sergiliyor.

Cihazın kamerasında bulunan alan derinliği özelliği sayesinde daha derinlikli görüntüler ortaya çıkıyor. Canlı odaklama ise çekim yaparken odak değiştirmeyi kolaylaştırıyor.

Tetrapixel teknolojisi, geceleri yetersiz ışıkta çözünürlüğün düşmesine engel oluyor.

Ön kamerada ise gelişmiş selfie modu ile kusursuz özçekimler yapabilirsiniz.

Ayrıca panorama ve akıcı ekran da General Mobile GM 23’ün dikkat çeken özellikleri arasında sıralanıyor.

Genişletilmiş RAM özelliğine sahip olması daha yüksek bir hafıza sağladığı için uygulamalarınızın daha akıcı bir şekilde çalışmasına yardımcı oluyor.

Özellikle oyun oynarken uzun süreli ve kesintisiz bir deneyim için MediaTek Helio G37 işlemcisi, etkili bir performans gösteriyor.

128 GB hafızası bulunan modelde microSD desteği ile +256 GB’a kadar hafıza genişletilebiliyor.

5000 mAh’lık bataryası cihazı tek şarjla saatler boyunca kullanmanıza imkân tanıyor.

Cihazın yan kısmında yer alan parmak izi tanıyıcı ve ön kısımda bulunan yüz tanıma özelliği ise güvenli kullanım açısından etkili oluyor.

General Mobile GM 23’ü teknik özellikleri açısından detaylı bir şekilde ele alacak olursak, cihazın sahip olduğu tüm özellikler şu şekilde sıralanıyor:

Siyah, kutup beyazı ve derin mavi olmak üzere üç farklı renk seçeneği

8 GB RAM (4GB + 4GB) + 128 GB Dahili hafıza + 256 GB MicroSD Kart desteği

TF Card (çift sim) + Nano SIM

Ağırlık: Yaklaşık 204 gram

Boyut: 164,75 x 76,3 x 8,9 mm

Su damlası 6.52 inç, HD + IPS LCD, 16 M Renk, 720 x 1600 Piksel çözünürlük, 269 ppi ekranda 90 Hz yenileme hızı

MediaTek Helio G37 Çip

8 çekirdek işlemci

50 MP, üçlü yapay zeka arka kamera

1080p video kaydı

Gece, portre, güzellik, profesyonel, panorama çekim, HDR modları

Ekran selfie flaşı

Makro kamera

Ön kamera 8 MP

4.5G, GSM, Bluetooth 5.0, GPS, Wi-Fi

3.5 mm kulaklık ve mikrofon girişi

Mono hoparlör

5000 mAh Li-ion Polymer Batarya

15W Hızlı şarj USB Type-C

İşletim Sistemi: Android 12

Kutu içeriği: GM 23, şarj cihazı, silikon kılıf, USB kablo ve kulaklık

General Mobile GM 23 Fiyatı

General Mobile GM23 sahip olduğu özelliklere göre iyi bir fiyat aralığında yer alıyor. Bu sayede fiyat / performans ürünü olarak değerlendirebileceğimiz model için ilk olarak belirtilen fiyat: 5.199 TL.

Bu fiyata bu özleliklere sahip bir telefona sahip olma fikri kulağa hoş geliyor. Ergonomik, fonksiyonel, şık tasarımlı, nispeten ekonomik ve kullanışlı bir akıllı telefona ihtiyacınız varsa General Mobile’ın piyasaya sürdüğü GM 23’ü değerlendirebilirsiniz.