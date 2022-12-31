Genshin Impact son dönemin en popüler oyunlarından bir tanesi. 2020 yılında çıkış yapan Genshin Impact hem maddi olarak hem de oyuncu sayısı bakımından büyük başarılar elde etti.

3.3 sürümüyle birlikte oyuna Türkçe dil seçeneği geldi ve pek çok Türk oyuncu Genshin Impact’e akın etti. Türkiye pazarına çok iyi bir giriş yapan Genshin Impact yetkilileri Türkiye’de önemli faaliyetler gösterdi. Türkiye’deki oyuncu topluluklarını düşündüğümüz zaman Genshin Impact tarzındaki oyunlara pek ilgi gösterdiğimiz söylenemez. Gacha türündeki bu oyun anime estetiğine sahip ve bizim ülkemizde böyle oyunlara pek rağbet gösterilmez ancak Türkçe dil desteği ile beraber çok fazla oyuncu Genshin Impact’e bir şans verdi.

Genshin Impact nasıl oynanır, başlangıçta nelere dikkat edilir gibi soruları cevaplandıracağımız bu yazımızda oyuna yeni başlayanlar için küçük ipuçları da vereceğiz.

Genshin Impact Nasıl Bir Oyun?

Genshin Impact size tek kişilik bir oyun deneyimi sunar. Co-op oynamanıza imkan da veren bu oyunda genellikle tek başınıza hareket etseniz de arkadaşlarınız ile birlikte oynamanız da mümkün. Aksiyon ve rol yapma oyunlarının mekaniklerini bünyesinde bulunduran bu oyunda ana hikayeyi takip ederken bir yandan da açık dünyayı keşfetmeye çalışıyorsunuz. Keşif yönü çok kuvvetli olan Genshin Impact’te oldukça büyük bir harita mevcut. Bu harita tekdüzelikten uzak, oldukça farklı bölgelereden oluşan bir oyun alanıdır. Keşfedebileceğiniz pek çok eşsiz mekan vardır.

Yeni Başlayanlar için Genshin Impact İpuçları

Gördüğünüz her şeyi toplayın. Topladığınız her eşya oyunda bir işinize yarayacak. Yemek malzemeleri toplayın ve yemek yapmak için vakit ayırın. Ana hikayeyi takip etmiyorken macera rütbenizi artıracak her aktiviteyi yapın. (Canavar kesmek, sandıkları açmak, bölgeleri keşfetmek, ışınlanma noktalarını açmak, yan görevleri ve dünya görevlerini yapmak…) Oyunun başında elde ettiğiniz 4 yıldızlı eşyaları güçlendirin. 5 yıldızlı eşyalara ulaşana kadar uzun bir süre bu eşyaları kullanacaksınız. Oyuna her gün girin ve günlük görevleri yapın. Belirli aralıklara dilek yapın. 1600 Primogems ile 10 adet dilek hakkı alın ve karakter etkinlikleri için bu dilekleri kullanın. 1 ana 3 yan karaktere yoğunlaşın. Her elde ettiğiniz karakteri güçlendirmeye çalışmayın. Ana karakteriniz diğer 3 karakterinizden bir adım önde olsun. Genshin Impact karakterlerini iyice öğrenin ve 5 yıldızlı karakterlerden en iyilerini elde etmeye çalışın. Element hasarı mantığını iyice anlamaya çalışın. Elementlerin birbiriyle olan etkileşimi öğrenin ve karakterlerinizi bu elementlerin uyumuna göre seçin. Her zaman her yere muhakkak bakın. Çevrenizi iyi gözlemleyin.

Genshin Impact nasıl oynanır sorusuna cevap niteliğinde olan yazımızın sonuna geldik. Umuyoruz ki bu tavsiyelerimiz yeni başlayacak olan Genshin Impact oyuncularının işine yarar. Siz Genshin Impact’e başlamayı düşünüyor musunuz? Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.