Tüm Zamanların En İyi Gerard Butler Filmleri

Karizması ve oyunculuyla akıllarda yer eden Gerard Butler, cesur ve etkileyici kişilikleri canlandırmak konusunda usta bir oyuncudur. 13 Kasım 1969'da İskoçya'da doğan Gerard Butler aynı zamanda unutulmaz pek çok filmin de yapımcılığını üstlenmiştir.

Biz de bu yazımızda sizler için Gerard Butler filmleri içerisinden en iyi olanları sizler için listeledik. Aşağıdaki listeye göz atın ve en iyi Gerard Butler filmlerini keşfedin.

Gelmiş Geçmiş En İyi Gerard Butler Filmleri:

Dear Frankie (2004)

Phantom of the Opera (2004)

300 (2006)

P.S. I Love You (2007)

RocknRolla (2008)

Gamer (2009)

Law Abiding Citizen (2009)

Machine Gun Preacher (2011)

Olympus Has Fallen (2013)

Den of Thieves (2018)

Dear Frankie (2004)

Frankie adındaki küçük bir çocuğu konu alan bu film son derece dokunaklı bir yapımdır. Frankie hayatında hiç görmediği babasına mektuplar yazmaktadır. Annesi, Frankie'ye babasının denizci olduğunu söyler ancak bu doğru değildir. Esasında öldürülmüştür. Bir gün annesi ona babasının geri döneceğini söyler ve her şey şey bir anda değişir.

Tür : Dram, Romantik

: Dram, Romantik Oyuncular : Gerard Butler, Emily Mortimer, Jack McElhone

: Gerard Butler, Emily Mortimer, Jack McElhone IMDB Puanı: 7.8

Phantom of the Opera (2004)

Meşhur müzikalin film uyarlaması olan Phantom of the Opera, Erik adında yüzü sakat bir adam ile genç bir şarkıcı olan Christine'in arasındaki ilişkiyi konu alır. Müzikallerden hoşlanan kişilerin muhakkak izlemesi gereken bir yapım.

Tür : Drama, Müzikal, Romantik

: Drama, Müzikal, Romantik Oyuncular : Gerard Butler, Emmy Rossum, Patrick Wilson

: Gerard Butler, Emmy Rossum, Patrick Wilson IMDB Puanı: 7.2

300 (2006)

Gerard Butler’ı Gerard Butler yapan film olan 300’ü izlemeyen yoktur herhalde. 300 kişilik bir Sparta ordusunun ve Kral Leonidas’ın perslerle olan mücadelesini konu alan bu film çıktığı günden bugüne kadar popülaritesini korumuştur. “This is Sparta” gibi ikon haline gelmiş bir sahnenin bulunduğu bu film adeta pek çoğumuzun zihnine kazınmıştır.

Tür : Aksiyon, Dram, Tarih

: Aksiyon, Dram, Tarih Oyuncular : Gerard Butler, Lena Headey, David Wenham

: Gerard Butler, Lena Headey, David Wenham IMDB Puanı: 7.6

P.S. I Love You (2007)

Genç ve mutlu bir çift olan Gerry ve Holly için her şey yolundadır. Gerry'nin beklenmedik ölümünden sonra Holly adeta yıkılır ve çok zorlu bir hayatın içinde bulur kendini. Bir gün Holly, Gerry'nin aşk dolu mektuplarını bulur ve her şey değişir.

Tür : Dram, Romantik

: Dram, Romantik Oyuncular : Gerard Butler, Hilary Swank, Lisa Kudrow

: Gerard Butler, Hilary Swank, Lisa Kudrow IMDB Puanı: 7.0

RocknRolla (2008)

Aksiyon ve suç dolu bir film olan RocknRolla, Londra’daki bir suç kralının hikayesini konu alıyor. Aksiyon ve suç dolu olan bu film Gerard Butler filmleri içerisindeki suç dozu en yüksek olan yapımdır.

Tür : Suç, Gerilim

: Suç, Gerilim Oyuncular : Gerard Butler, Tom Wilkinson, Thandie Newton

: Gerard Butler, Tom Wilkinson, Thandie Newton IMDB Puanı: 7.3

Gamer (2009)

Gerard Butler filmlerinden en ilginci olan Gamer, gelecekte insanların bir video oyununun parçası haline geldiği bir zamanda geçmektedir. Oyun alanında ölen kişiler gerçekten ölüyorlar. FPS oyunlarından bol miktarda ilham alan bu yapım video oyunlarına ilgisi olan herkes tarafından muhakkak izlenmelidir.

Tür : Aksiyon, Bilim Kurgu, Gerilim

: Aksiyon, Bilim Kurgu, Gerilim Oyuncular : Gerard Butler, Michael C. Hall, Ludacris

: Gerard Butler, Michael C. Hall, Ludacris IMDB Puanı: 5.7

Law Abiding Citizen (2009)

Özünde bir intikam hikayesi olan Law Abiding Citizen dilimize “Adalet Peşinde” şeklinde çevrilmiştir. Ailesi öldükten sonra adaleti kendi sağlamaya çalışan bir adamın hikayesini beyaz perdeye yansıtan bu film oldukça sürükleyici bir anlatıma da sahiptir.

Tür : Suç, Dram, Gerilim

: Suç, Dram, Gerilim Oyuncular : Gerard Butler, Jamie Foxx, Leslie Bibb

: Gerard Butler, Jamie Foxx, Leslie Bibb IMDB Puanı: 7.4

Machine Gun Preacher (2011)

Gerçek bir hikayeden esinlenen bu film eski bir suçlu olan Sam Childers'ın Sudan'daki çocuklara yardım etmek ve onları içinde bulundukları durumdan kurtarmak için yaptıklarını konu alıyor.

Tür : Biyografi, Dram

: Biyografi, Dram Oyuncular : Gerard Butler, Michelle Monaghan, Michael Shannon

: Gerard Butler, Michelle Monaghan, Michael Shannon IMDB Puanı: 6.8

Olympus Has Fallen (2013)

Pek çok Gerard Butler filmi gibi aksiyon dolu bir yapım olan Olympus Has Fallen, ABD Başkanı'nın teröristler tarafından esir alınmasından ve Beyaz Saray'ın ele geçirilmesinden sonrasını konu alıyor. Bir kurtarma operasyonunu düzenleniyor ve başkanı kurtarmaya çalışıyorlar.

Tür : Aksiyon, Gerilim

: Aksiyon, Gerilim Oyuncular : Gerard Butler, Aaron Eckhart, Morgan Freeman

: Gerard Butler, Aaron Eckhart, Morgan Freeman IMDB Puanı: 6.5

Den of Thieves (2018)

Los Angeles'ta gerçekleşen bir soygunu konu alan bu filmde karizmatik bir hırsız olan Merrimen’i yakından görüyoruz. Oldukça karmaşık ve detaylı bir soygun planlayan Merrimen çetesini organize ediyor ve soyguna hazırlanıyor.

Tür : Aksiyon, Gerilim

: Aksiyon, Gerilim Oyuncular : Gerard Butler, Pablo Schreiber, O'Shea Jackson Jr.

: Gerard Butler, Pablo Schreiber, O'Shea Jackson Jr. IMDB Puanı: 7.0

En iyi Gerard Butler filmlerini sizler için sıraladık. Umuyoruz ki sizler için faydalı olmuştur. Sizin favori Gerard Butler filminiz hangisi? Ünlü oyuncuyu ileride hangi filmlerde görmek isterdiniz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında düşüncelerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın. Bunun gibi içeriklere, güncel oyun ve teknoloji haberlerine anında ulaşmak için Tamindir’i takipte kalmayı unutmayın.