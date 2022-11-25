Çayınızı, atıştırmalıklarınızı alarak ekran karşısına geçip izlediğiniz çoğu dizi gerçek hayattan uyarlanmıştır. Gerçek hayattan uyarlanan diziler, çarpıcı hikayeleriyle insanları ekrana kilitliyor. İzlerken nefesinizi kesecek ve etkisinden uzun süre kurtulamayacağınız gerçek hayattan esinlenerek oluşturulan dizileri izlerken keyifli zaman geçireceksiniz. Sizler için hazırladığımız senaryosu gerçek olan diziler listemizde hem Türk hem de yabancı diziler yer alıyor.

Senaryosu Gerçek Olan Diziler

Masumlar Apartmanı

Medici

Narcos

İstanbullu Gelin

Alias Grace

Doğduğun Ev Kaderindir

Fargo

The Act

Kırmızı Oda

Unorthodox

1. Masumlar Apartmanı

Gerçek hayat dizileri listemizin ilk sırasında Türk yapımı Masumlar Apartmanı isimli dizi yer alıyor. Masumlar Apartmanı, gerçek hayattan bir hikayenin önce kitap sonra senaryoya uyarlanması sonucunda ortaya çıkmıştır. Gülseren Budayıcıoğlu’nun kaleme aldığı “Madalyonun İçi - Çöp Apartman” adlı bölümünden uyarlanmıştır.

Birkan Sokullu, Ezgi Mola, Farah Zeynep Abdullah, Merve Dizdar gibi ünlü isimler dizide yer alıyor. Dizide, çocukluklarından beri hem anne hem de babasından sevgi görmeyen 4 kardeş ve onların psikolojik sorunları ele alınmıştır.

2. Medici

Medici; İtalya ve Birleşik Krallık ortak yapımıdır. Politik gerilim ve tarihi dram türündeki dizi, İtalya’nın Floransa kentinde yaşayan köklü ve güçlü Medici aile üyelerini anlatıyor. Masters of Florence Medicia ailesi mensupları Floransa’da 14-17. yüzyıllar arasında yaşamıştır. Bu güçlü ailenin İtalyan Rönesans’ına da etkisi olmuştur. 8 bölümden oluşan Medici dizisi, biyografi dizi olarak da ifade edebilir.

3. Narcos

Ekranlarda yer aldığı günden itibaren büyük ses getiren Narcos isimli dizinin ilk sezonu; ünlü uyuşturucu baronu olan Pablo Escobar’ı anlatıyor. Dizinin üçüncü sezonundaysa Cali Karteli olaylarına değiniliyor.

Narcos dizisi; Meksikalı uyuşturucu kaçakçılarının nasıl büyük organizasyona dönüştüğünü anlatıyor. Felix Gaallordo kendi imparatorluğunu kurmak için tüm uyuşturucu tacirlerini bir araya toplamıştır.

4. İstanbullu Gelin

Gerçek hayattan uyarlanan Türk diziler içerisinde yer alan İstanbullu Gelin; Süreyya ve Faruk’un aşkını anlatıyor. Süreyya, annesiz ve babasız büyüyen bir genç kızdır. Çok küçük yaşta hayatın ağır yükleriyle uğraşmak zorunda kalmıştır.

Faruk ise karizmatik ve zengin bir adamdır. Gururlu, akıllı ve güzel Süreyya’nın Faruk’la evlenerek Bursa’ya taşınmasıyla dizinin hikayesi başlıyor. Dram türündeki bu dizi yayınlandığı dönemde çok ilgi görmüştü.

5.Alias Grace

Netflix yapımlı Alias Grace isimli dizi, 2017 yılında izleyicisiyle buluştu. Dizinin konusu, 1800’lü senelerde işlenen cinayettir. Alias Grace, gerçek hikayelerden oluşuyor. Margaret Atwood’a ait romandan uyarlanmıştır.

Psikolojik analiz ve diyaloglarıyla dikkat çeken bir dizidir. Kanada yapımlı bu dizi 6 bölümlük mini dizi olmasına rağmen çok ses getirmiştir. Kanada yapımlı dizinin boşrollerinde Sarah Gadon, Rebecca Liddiard gibi ünlü isimler yer alıyor.

6. Doğduğun Ev Kaderindir

Demet Özdemir ve İbrahim Çelikkol’un başrolde yer aldığı Doğduğun Ev Kaderindir dizisi dram türündedir. Gerçek hayat hikayesinden uyarlanan bu dizide; Mehdi ve Zeynep karakterlerinin ailelerinden dolayı geçirdikleri zor zamanlar anlatılıyor. Ailelerinden dolayı zor hayat yaşayan ikilinin yolları kesiştikten sonra birbirlerinin yaralarını iyileştirmeye çalışıyorlar.

7. Fargo

Noah Hawley’in kaleme aldığı Fargo isimli dizi, ABD yapımlıdır. Suç ve kara mizah türünde bir dizidir. Fargo'nun konusu, esrarengiz kiralık katil olan Lorne Malvo üzerinden ilerliyor. Gerçek bir hikayeden alınan Fargo dizisindeki olaylar, Amerika’nın Minnesota Eyaleti’nde geçiyor.

Esrarengiz kiralık katil Lorne Malvo kaza geçirdiği için hastaneye kaldırılır. Malvo hastaneydeken Lester Nygaard'a tanışarak yaşamının değişmesini sağlar.

8. The Act

The Act adlı dizi, 2019 yılında yayınlanmıştır. Baskıcı annesi yüzünden istediklerini yapamayan, özgürlüğü kısıtlanan bir genç kızın hayatı anlatılıyor. Konusu basit gibi görünse de genç kızın yaşadıklarını izlerken hayretler içinde kalacağınız bir dizi olduğunu söyleyebiliriz. Amerikan gerçek suç ve dram türünde televizyon dizisi olarak isimlendirebiliriz. Arsa Gypsy Rose Blanchard'in yaşamına değinilmektedir.

9. Kırmızı Oda

Gülseren Budayıcıoğlu’nun kitabından uyarlanan başka bir dizi de Kırmızı Oda’dır. Madalyonun İçi isimli kitaptan uyarlanan dizi, psikolojik drama türündedir. Farklı farklı psikolojik hikayeler dizinin konusunu oluşturuyor. Kırmızı Oda başrol oyuncuları; Burak Sevinç, Binnur Kaya ve Meriç Aral’dır.

Dizinin her bölümünde konuk oyuncular dahil oluyor. Her hikayede farklı oyuncu rol alıyor. Bir psikoloğa danışmak için gelen kişilerin hikayesi konu edilmiştir. Diziye konuk oyuncu olarak katılan en dikkat çeken isim Gülseren Budayıcıoğlu'dur. Gülten Budayıcıoğlu, dizinin final bölümünde Ömer'le Tuna'nın düğününe katıldı.

10. Unorthodox

Senaryosu gerçek olan diziler listemize son olarak Netflix imzalı Unorthodox’i ekleyebiliriz. Unorthodox isimli dizide tutucu bir cemaate üye olan kadının özgürlük arayışı anlatılıyor. Sürükleyici hikayesiyle dikkat çeken Unorthodox’ta toplumların görenek ve gelenekleri ele alınıyor. Brooklynli Hasidik Yahudi dinine mensup kadın, kendisine dayatılan görücü usulü evliliği yapmamak için Berlin'e kaçar. Fakat genç kadının geçmişi yakasını Berlin'de de bırakmaz.

İnsanı hayretler içinde bırakan gerçek hayatlardan alınan dizi listemize göz attıktan sonra dilerseniz Mutlaka İzlemeniz Gereken Yabancı Dizi Önerileri – 2022 başlıklı yazımızı da okuyabilirsiniz.