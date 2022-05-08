Getcontact Nedir? Numara Silme Nasıl Yapılır?

Sizi arayan veya mesaj atan numaraların kim olduğu her zaman için merak konusu olabilir. Günümüzde teknolojinin gelişmesiyle beraber sanal ortamda birçok kişi bilmediği numaralar tarafından aranabiliyor ya da mesajlara maruz kalabiliyor. İşte bu noktada bilmediğiniz numaraların kime ait olduğunu öğrenmek için Getcontact uygulamasını kullanabilirsiniz. Getcontact uygulamasının nasıl kullanıldığını ve hesap silme işleminin nasıl yapıldığını haberimizde sizlere aktardık.

Getcontact Nedir?

Getcontact uygulaması, genel anlamıyla sizin rehber bilgilerinizi alan bir uygulamadır. Bu nedenle güvenlik konusunda birçok tartışmaya neden olsa da kullanıcılar tarafından bu tarz uygulamalar epey ilgi görüyor. Özellikle Getcontact uygulaması, sizi arayan numaraların kim olduğunu bulmasının yanı sıra, başkalarının sizi rehberine nasıl kaydettiğini de görmenize imkan tanıyor. Bu özelliği ile oldukça ilgi gören Getcontact, kullanıcıların uygulamayı kurduğunda rehberine erişim izni alıyor. Bu sayede rehberdeki numara kayıtlarından hangi numaranın kime ait olduğunu görmenizi sağlıyor.

Tabi ki bu durumda uygulamayı karşı tarafın da kullanması oldukça önemli.

Getcontact Nasıl Kullanılır?

Uygulamayı cihazınıza indirin.

Uygulamaya giriş yapın.

Giriş yaparken istenen erişim iznini onaylayın.

Telefon numaranız veya sosyal medya hesabınızla uygulamada hesap açın.

Ardından sizden istenen isim, soyisim ve e-posta bilgilerini doldurun.

Ardından giriş işlemini tamamlayın.

Getcontact Hesap Silme Nasıl Yapılır?

Uygulama içerisinde yer alan ayarlar sekmesine gidin.

GetContact Hakkında sekmesine giriş yapın.

Hesap Ayarları sekmesine giriş yapın.

Hesabı sil seçeneğini seçin.

Getcontact Numara Silme Nasıl Yapılır?