2015 Yılında hayatımıza giren şirket, kısa bir sürede büyümeye gitmiş ve yurtdışına açılmıştır. Nazım Sungur’un kurduğu şirket ABD ve birçok Avrupa Birliği ülkelerinde hizmet vermekte. Binlerce çalışanı olan şirket çevrimiçi alışveriş platformudur. Getir üzerinden yemek siparişi verebilir ya da mutfak alışverişinizi giderebilirsiniz. Ayrıca platform üzerinden kendinize iş bulabilme veya çalışan arayabilmektesiniz.

Birçok büyük rakibinin önüne geçen şirket,12 milyar dolara yakın ciroya ulaştı. Getir, 2022 yılında %14’lük küçülme yapmak zorunda kaldı. Kısa bir bilginin ardından eğer Getir hesabınızı silmeye karar verdiyseniz. Gelin birlikte Getir hesap silme nasıl yapılır bakalım.

Getir Hesap Silme Nasıl Yapılır?

Getir web sayfasına gidin.

web sayfasına gidin. Getir hesabınıza ilgili yerden giriş yapın.

Profil kısmına gelin.

Profilinize tıklayın.

Aşağıda yer alan; “Getir’i keşfedin” kısmı olacaktır.

İlgili yerden iletişim seçeneğine tıklayın.

İletişim sayfası yeni bir sekmede açılacaktır.

Adınızı ve soyadınızı giriniz.

Daha sonra e-posta adresinizi ilgili yere giriniz.

Getir sisteminde kayıtlı olan cep telefon numarasını ilgili butona girin.

Konu kısmında “Diğer” seçeneğini seçin.

seçeneğini seçin. Mesajlar bölümüne; “Getir hesabımı silmek istiyorum” yazın.

yazın. Robot olmadığınızı ilgili butondan doğrulayın.

Gönder seçeneğine tıklayınız.

İşlem tamamlanmış olacaktır.

Yukarıdaki sırasıyla anlattığımız işlemlerin, yapılacağı sayfayı ilgili fotoğraftan görebilirisiniz. Bu sayfaya ulaşmak istiyorsanız Getir iletişim sayfasına gitmeniz yeterli olacaktır.

Maalesef Getir üzerinde diğer platformlarda alıştığımız şekilde hesabınızı kendiniz kapatamamaktasınız. Bu sebeple Getir şirketi ile iletişime geçerek hesap silme işleminizi gerçekleştirebilirsiniz. Eğer Getir hesap silme işlemi gerçekleştirirken mesaj göndermek ile uğraşmak istemiyorsanız. Şirketin müşteri hizmetlerini arayarak hesabınızı kapatabilirsiniz.

Getir müşteri hizmetlerine ulaşmak istiyorsanız müşteri temsilcisi numarasına ulaşmak için birkaç yöntem mevcuttur. Bunlardan biri internet üzerinde arama yaparak. Ancak internet üzerinden aranan telefon numaralarının doğru olmama ihtimali vardır. Bu yüzden Getir şirketinin resmi web sitesini kullanmayı tercih edebilirsiniz veya cihazınızda yüklü olan Getir uygulamasını açarak, profil sekmesine gelir. Aşağıda bulunan yardım kısmına tıklayabilirsiniz. Yardım kısmına tıkladığınız vakit; "Getir Müşteri Hizmetleri" en üst kısımda karşınıza çıkacaktır. Müşteri hizmetlerine bir defa bastıktan sonra Getir'e ait telefon numaraları karşınıza çıkacaktır. Bu sayede Getir müşteri hizmetleri ile iletişime geçebilir ve Getir hesap kapatma işlemini başarı bir şekilde gerçekleştirmiş olursunuz.

Bu içeriğimize Getir hesap silme nasıl yapılır? Adım adım anlatmış olduk. Sizler Getir’in hesap kapatma işlemi yaparken bu kadar uzun bir serüven olmasını nasıl değerlendiriyorsunuz, sizce diğer platformlar gibi kullanıcı kendi hesabını kendi kapatabilir miydi? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında görüşlerinizi bizler ile paylaşmayı unutmayın.