GittiGidiyor Hesabı Nasıl Silinir?

Türkiye'nin en popüler alışveriş sitelerinden olan GittiGidiyor, yakın zamanda kapatılacağını duyurdu. 2001 Yılında hayatımıza giren alışveriş sitesi daha sonraları eBay şirketi tarafından büyük bir kısmı satın alınmıştı.

2011 Yılının mayıs ayında GittiGidiyor'un hisselerinin %93'ünü satın alan eBay kısa bir süre sonra GittiGidiyor'un tamamen sahibi olacaktı. 5 Yıl sonra hisselerin tamamını satın alan eBay şirketi, artık GittiGidiyor'un bir eBay markası olmasını sağladı.

2022 Yılının haziran ayında artık yeni ilan verme sistemini kapatan şirket, yakın zamanda alışverişe kapalı olacak ve tamamen Türkiye'de kapanmış olacak. Peki ya GittiGidiyor hesabı nasıl kapatılır? Eğer hesabınızı kapatmak isterseniz aşağıdaki adımları uygulayabilirsiniz.

GittiGidiyor Hesabı Nasıl Kapatılır?

Öncelikle GittiGidiyor hesabınıza giriş yapın.

Sağ üstte bulunan hesabım kısmına tıklayın.

Aşağıda bulunan; "Bilgilerim / Ayarlarım" kısmına tıklayın.

kısmına tıklayın. Yeni bir sayfa açılacaktır.

Açılan sayfada bulunan; "Üyeliğimi iptal et" seçeneğine tıklayın.

Güvenlik amaçlı tekrar şifre girmenizi isteyecektir.

Parolanızı girin.

Giriş Yap butonuna basın.

Yeni bir sayfada "Üyeliğinizi neden iptal etmek istiyorsunuz?" diye bir soru çıkacaktır.

diye bir soru çıkacaktır. Burada istediğiniz seçeneği seçebilirsiniz.

Üyeliğimi Kapatmak İstiyorum butonuna tıklayın.

Yeni açılan sayfada "Yukarıdaki bilgileri okudum ve kabul ediyorum." seçeneğine tıklayın.

Tekrar "Üyeliğimi Kapatmak İstiyorum" butonuna tıklayın.

butonuna tıklayın. İşlem tamamlanmış olacaktır.

Uzun yıllardır Türkiye'de hizmet veren GittiGidiyor hesabınızı yukarıdaki işlemleri takip ederek kapatabilirsiniz. 18 Temmuz'dan itibaren alışverişe kapalı olacak sistem 5 Eylül'e kadar hesabım bölümüne yani bilgilerinize erişebileceksiniz. Veri güvenliği için kullanmadığınız veya artık kullanmayacağınız hesapları kapatmanızı öneririz.

Bu içeriğimizde eBay şirketi tarafından satın alınan GittiGidiyor hesabı nasıl kapatılır? Öğrenmiş olduk. Sizler GittiGidiyorun kapanması hakkında neler düşünüyorsunuz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında görüşlerinizi bizler ile paylaşmayı unutmayın.