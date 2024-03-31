Gmail Önerilen Kişileri Silme Nasıl Yapılır?

Google hesabınızda kaydetmiş olduğunuz ve etkileşimde bulunduğunuz kişiler sonraki işlemlerinizde size öneriler kişiler olarak sunulur. Örneğin, Gmail’de alıcı kısmını doldururken uygulama otomatik olarak size yazdığınız karakterlerle ilişkili kullanıcı seçeneklerini sunar.

Dilerseniz bu kişilerden birini seçip, tekrar mail adresini yazma zahmetinden kurtularak ilerleyebilirsiniz. Kişi listeniz kalabalıksa ve bazı durumlarda önerilen kişi seçeneklerinin sunulması sizi rahatsız ediyorsa, çözümü basit. Önerilmesini istemediğiniz kişileri kolayca bu listeden kaldırabilirsiniz.

Google hesabında önerilen kişileri silmek için izlemeniz gereken adımları bu yazımızda sizin için sıraladık.

Google Hesabında Önerilen Kişileri Silme Nasıl Yapılır?

Google hesabınızda kayıtlı olan kişilerden bazılarının size öneri olarak sunulmasını istemiyor, maildeki kayıtlı kişiler nasıl silinir? Diye merak ediyorsanız aşağıdaki adımları izleyerek bu sorunu çözebilirsiniz:

Bilgisayarınızdan veya mobil aygıtınızdan Google Kişiler’e hesap bilgilerinizle giriş yapın.

Açılan ekranda hesabınızla senkronize ettiğiniz telefon numarası ve hesabınıza bağlı olan diğer e-posta adreslerinde bulunan kişilerin sıralandığını göreceksiniz.

Kendiniz kaydetmiş olduğunuz kişiler direkt olarak ‘kişiler’ menüsünde sıralanır.

Önerilen kişilerde karşınıza çıkmasını istemediğiniz kişileri bu menüden tek tek silebilirsiniz.

Kaldırmak istediğiniz kişinin adının sağ tarafında bulunan üç nokta şeklindeki butona tıklayıp ‘sil’ seçeneğine basarak kişiyi tamamen silebilirsiniz.

Diğer kişiler menüsünde de aynı işlemi uygulayarak bu kişi ile olan etkileşim geçmişinizi temizleyebilirsiniz. Böylece uygulama bir sonraki e-posta gönderimlerinde sildiğiniz kişileri size öneri olarak sunmaz.

Ancak ‘Kişiler’ menüsünde işlem yaparken silmiş olduğunuz verilerin cep telefonunuzdaki rehberden de silinebileceğini göz önünde bulundurmanız gerekir.

Cihaz Kişilerinin Google Hesabı ile Senkronizasyonu Nasıl Sonlandırılır?

Cihaz kişilerini Google hesabınızda yedeklemek için aygıtta bulunan ‘Ayarlar’ menüsüne giriş yapın.

Bu menüden Google’a tıklayıp ‘Google uygulamaları için ayarlar’ sekmesinden ‘Google kişiler senkronizasyonu seçeneğine tıklayın.

Cihaz kişilerini de senkronize et butonuna bastıktan sonra ‘cihaz kişilerini otomatik olarak yedekle ve senkronize et’i seçin.

Kişileri kaydetmek istediğiniz hesabı belirleyin.

Bu senkronizasyonu ortadan kaldırmak için ise aynı menüdeki ‘cihazdaki kişileri otomatik olarak yedekle ve senkronize et’ seçeneğini pasif hale getirmeniz yeterli olacaktır.

Yeni bir Google hesabınız varsa Google Kişiler uygulamasını kullanarak mevcut kişilerinizi başka bir hesaba taşımayı da deneyebilirsiniz.