PC, iOS ve Android platformlarında Gmail şifresi değiştirme nasıl yapılır? Dünya genelinde oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan e-posta hizmetinde parola değiştirme işleminin nasıl yapılacağını açıkladık.

Kulağa biraz karışık gelen şifre değiştirme işlemi, hesabınızı siber saldırılara ve güvenlik ihlallerine karşı korur. Şifrenizi belirli aralıklarla düzenli olarak değiştirerek hesap güvenliğini arttırabilirsiniz. Elbette bu noktada zor bir parola tercih etmeniz ve diğer hesaplarınızdan farklı bir şifre kullanmanız oldukça önemli.

Her hesapta farklı şifre kullanmak hesap güvenliğinde ciddi bir rol oynar fakat çok sayıda şifreyi akılda tutmak epey zor. Bu sebepten ötürü parolaları unutmamak için bir şifre yöneticisi programı kullanabilirsiniz.

Gmail Şifresi Değiştirme Nasıl Yapılır?

Android’de Gmail şifresi nasıl değiştirilir?

iOS'te Gmail şifresi nasıl değiştirilir?

PC’de Gmail şifresi nasıl değiştirilir?

İlk olarak 2004 yılında kullanıma sunulan Gmail isimli popüler e-posta hizmeti, kullanıcıların çok pratik bir şekilde parola değiştirebilmesine olanak tanır. Peki, PC, Android ve iOS platformlarında hesap şifresini değiştirmek için hangi adımların uygulanması gerekiyor?

Milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılan e-posta hizmetinde şifre değiştirme işlemini çok kısa süre içerisinde tamamlayabilirsiniz. Böylece hem zamandan tasarruf eder hem de hesabınızı daha güvenli hale getirebilirsiniz.

Android’de Gmail Şifresi Değiştirme

Gmail uygulamasını açın.

Profil fotoğrafınıza dokunun.

"Google Hesabınızı Yönetin" butonuna basın.

"Güvenlik" sekmesine dokunun.

"Şifre" seçeneğini seçin.

Yeni şifre girin.

"Şifreyi değiştir" butonuna basın.

Android işletim sistemine sahip olan akıllı telefon ya da tablet üzerinden e-posta hesabınızın şifresini değiştirmek için bazı adımları uygulamanız gerekiyor. İlk olarak cihazınızda yüklü olan Gmail uygulamasını açın.

Popüler e-posta uygulamasını açtıktan sonra ekranın sağ üst köşesinde yer alan profil fotoğrafına dokunun. Bu işlemin ardından bir pencere açılacak. Açılan pencere üzerinden "Google Hesabınızı Yönetin" yazısına dokunmanız gerekiyor.

Açtığınız sayfada yer alan "Güvenlik" sekmesine dokunun. "Google’da oturum açma" bölümünde bulunan "Şifre" seçeneğini seçin. Açılan sayfada yer alan kutucuğa yeni şifre girmeniz gerekiyor.

Tahmin edilmesi zor bir şifre belirlemenin hesap güvenliği açısında oldukça önemli olduğunu unutmayın.

Yeni şifre belirledikten sonra "Şifreyi değiştir" butonuna dokunun. Bu işlemi gerçekleştirdiğiniz takdirde artık hesabınıza yeni şifre ile girmeniz gerekecek.

iOS'te Gmail Şifresi Değiştirme

Gmail’i açın.

Profil resmine dokunun.

"Google Hesabınızı Yönetin" yazısına dokunun.

"Kişisel Bilgiler" sekmesini açın.

"Temel bilgiler" bölümünde bulunan "Şifre" seçeneğini seçin.

Yeni parola girin ve "Şifreyi değiştir" butonuna basın.

IPhone ya da iPad üzerinden e-posta hesabınızın şifresini değiştirmek istiyorsanız ilk olarak cihazınızda yüklü olan Gmail uygulamasını açın. Uygulamayı açtıktan sonra ekranın üst kısmında konumlanan profil resmine dokunmanız gerekiyor.

Profil fotoğrafınıza dokunduktan sonra bir pencere açılacak. Açılan pencerede bulunan "Google Hesabınızı Yönetin" seçeneğini seçin. "Kişisel Bilgiler" sekmesini görüntüleyin. "Temel bilgiler" bölümünde yer alan "Şifre" seçeneğini seçin.

Şifre seçeneğini seçtikten sonra açılan sayfa üzerinden yeni parola belirleyin. "Şifreyi değiştir" butonuna dokunun. Bu işlem ile beraber şifre değiştirme süreci tamamlanacak.

PC’de Gmail Şifresi Değiştirme

Web tarayıcısını açın.

Gmail sitesini ziyaret edin.

Hesabınıza giriş yapın.

Sağ üst köşede yer alan profil fotoğrafına tıklayın.

"Google Hesabınızı Yönetin" butonuna tıklayın.

"Güvenlik" sekmesine tıklayın.

"Şifre" seçeneğini seçin.

Yeni şifreyi yazın.

"Şifreyi değiştir" tıklayın.

Android ve iOS cihazların yanı sıra bilgisayarınız üzerinden de e-posta hesabınızın parolasını değiştirebilmeniz mümkün. Bu işlem için ilk olarak bilgisayarınızda yüklü olan web tarayıcısını açın ve hemen ardından popüler e-posta hizmetinin resmi internet sitesini ziyaret edin.

İnternet sayfasının orta kısmında konumlanan kutucuğa e-posta adresinizi yazın ve ardından "İleri" butonuna tıklayın. Daha sonra hesabınızın şifresini girin ve yeniden "İleri" seçeneğini seçin. Bu işlemi yaptığınız takdirde hesabınız açılacak.

Ekranın sağ üst köşesinde yer alan profil fotoğrafına tıklayın. Bu işlemin ardından açılan pencere üzerinden "Google Hesabınızı Yönetin" seçeneğini seçin. "Güvenlik" sekmesini açın. "Google’da oturum açma" bölümünde yer alan "Şifre" butonuna tıklayın.

Açılan sayfa üzerinden yeni şifrenizi yazın ve "Şifreyi değiştir" seçeneğini seçin. Bu işlem ile birlikte şifre değiştirme süreci tamamlanacak. Dolayısıyla bu işlemin ardından artık hesabınıza giriş yapmak için yeni parolayı girmeniz gerekecek.

Gmail’de iki faktörlü kimlik doğrulama özelliği de bulunuyor. Bu özellik, hesabınıza ek güvenlik katmanı sağlar. Böylelikle hesabınızın güvenliği önemli ölçüde artar. İki faktörlü kimlik doğrulama özelliğini aktif hale getirebilmek için "Google’da oturum açma" bölümünde yer alan "2 Adımlı Doğrulama" seçeneğini seçmeniz ve ardından talimatları takip etmeniz gerekiyor.

Günümüzde oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan Gmail, internet kullanıcıları tarafından yoğun olarak kullanılıyor. İster bilgisayar ister mobil cihazlar üzerinden kullanılabilen platformda hesap güvenliğini sağlamak için yukarıda yer adımları uygulayabilirsiniz.

Aynı şifreyi birden fazla hesapta kullanmamalısınız. Örneğin Gmail’de kullandığınız bir şifreyi farklı bir platformda tercih etmemelisiniz çünkü aynı şifreyi kullandığınız farklı bir platformda meydana gelen güvenlik ihlali, şifrenizin çalınmasına ve bununla birlikte Gmail hesabınızın da kötü niyetli kişilerin eline geçmesine yol açabilir.

Bu rehberde Android, iOS ve PC platformları üzerinden oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan e-posta hizmetindeki hesabınızın şifresini nasıl değiştirebileceğinizi anlattık. Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.