Video Düzenlemeyi Kolaylaştıran Program

İçerik üreticisiyseniz video düzenleme programı olmazsa olmazlarınız arasındadır. Ancak, hem ücretsiz hem kullanımı kolay ve hızlı hem de Türkçe arayüze sahip video edit programı bulmak epey zor. En iyi video düzenleme programları çok pahalı oluyor ve ücretsiz sürümleri oldukça kısıtlı oluyor. Windows için ücretsiz, basit ve de etkili video düzenleyici ararken, GOM Mix Pro adında bir programa denk geldik. Bu video düzenleyici, video düzenleme işine yeni başlayanların da rahatlıkla kullanabileceği bir program ve Windows 7 üzeri tüm sistemlerde akıcı kullanım sunuyor. Gelin, Windows için en basit ve ucuz video editleme programına yakından bakalım.

Video Düzenlemek Hiç Bu Kadar Kolay Olmamıştı!

Windows PC’ler için ortak kullanılan birkaç profesyonel video düzenleme programı var; ancak bunlar belli bir öğrenim süreci gerektiriyor ve tüm araçları kullanmak için satın alım yapmanız gerekiyor. Bu noktada ücretsiz ve en iyi video düzenleme programları arayışı başlıyor. “Ücretsiz ve de En İyi” kavramlarını bir arada sunan programı bulmanın zor olduğunu biliyorsunuzdur. Program ücretsiz olur ancak fazla kısıtlı olduğundan videonuzu dilediğinizce hazırlayamazsınız, ücretli sürüm de oldukça pahalıdır. Veya program en iyisidir ancak arayüzü çözemeyebilirsiniz, çözmekte zorlanabilirsiniz. Biz sizin için ücretsiz en iyi video düzenleyicileri araştırdık ve içlerinden biri dikkatimizi çekti. Hemen her bilgisayarda olan popüler medya oynatıcı GOM Player’ın geliştiricileri tarafından hazırlanan GOM Mix Pro inceleme konuğumuz.

GOM Mix Pro her seviyede kullanıcıya hitap etmesi diğer bir deyişle kullanımının kolay olması ve ucuz olması. Ücretsiz sürüm gayet yeterli ancak uzun videolarda sorun yaşamamak, filigranı yok etmek, tüm içerikleri kullanabilmek adına ücretli sürüme geçiş yapmanız tavsiyemdir ki fiyatının çok uygun olduğunu belirtmem gerek.

GOM Mix Pro Nasıl Çalışıyor?

GOM Mix Pro'nun nasıl çalıştığını anlamak için arayüze birkaç dakika göz gezdirmeniz yeterli olacaktır. Daha öncesinden herhangi bir deneyime sahip olmayan kişiler dahi kısa bir sürede programa tamamı ile hakim olabilir. Arayüzün klasik yapısı video kaynaklarını seçmeyi, ön izlemeyi ve derlemeyi oldukça kolay hale getiriyor.

Hemen yukarıda yer alan ekran görüntüleri size nasıl çalıştığını anlamak adına birkaç fikir sunabilir. Yapmanız gereken tek şey masaüstünde yer alan klipleri ve görüntüleri programa sürüklemek olacaktır. Projeyi oynatmaya başladığınızda bununla ilgili bir ön izleme ekranı göreceksiniz. Bu da çalışmaları oldukça dinamik hale getiren detaylardan birisi.

Bu özellik varsayılan olarak sunulduğu için görüntülerdeki ayrıntıları kaçırmak neredeyse imkansız olacak. Görüntülerin arasına başka görüntüleri dahil edebilir, benzer şekilde geçişler ya da efektler ekleyebilirsiniz.

Ücretsiz, Kullanımı Kolay Video Düzenleyici: GOM Mix Pro

Programın öne çıkan özelliklerinden kısaca bahsedeceğim.

Video Düzenleme Kaynakları: Bu düzenleyici ile görüntüleri ve dosyaları bir araya getirip düzenleyebilir, görseller ve yazılar ekleyebilirsiniz. Programda dahili olarak medya, ses, yazı ve görsel desteği bulunuyor ve varsayılan olarak sunulan yüzlerce şablon ve geçiş efekti kullanıcıları bekliyor.

Geçiş Efektleri: 225'in üzerinde geçiş, parçacıklı geçiş, ışıklandırma ve animasyonlu çerçeve.

Filtreler: Düzenlediğiniz görüntülere pek çok filtreyi dahil edebilirsiniz. Bunların arasında parlaklık, kontrast ve çok daha fazlası bulunuyor. Retro VHS video efektlerinden önceden hazırlanmış gradyanlara kadar her çeşitten videoyu istediğiniz şekilde düzenleyebilirsiniz.

Çıktı Seçenekleri: GOM Mix Pro başarılı düzenleme seçeneklerinin yanı sıra iyi bir video düzenleme programında yer alması gereken dışa aktarma seçenekleri ile de öne çıkıyor. Kullanıcılara büyük bir esneklik sunan programda tüm ihtiyaçlarınıza yönelik ayarlamalar yer alıyor. Videonuzu MP4, OGM veya FLV olarak dışa aktarabilirsiniz. Tüm bunlara ek olarak bit hızını düzenlemeniz ve çeşitli parametreler üzerinde düzenlemeler yapmanız da mümkün. Ayrıca kare hızını, en - boy oranını ve ses sıkıştırma türünü de seçebilirsiniz.

Sürekli Güncellemeler: Bu program kullanıcıların ihtiyaçları ve istekleri doğrultusunda sürekli olarak güncellenmektedir. Ayrıca sürekli olarak yeni filtreler, efektler, şablonlar ve düzenleme araçları da programın içerisine dahil ediliyor.

En kısa şekilde GOM Mix Pro karmaşık olmayan bir program arayan herkes için harika bir yazılım. Daha öncesinde bu tür düzenleyiciler ile çalışmamış kişiler de dahil olmak üzere herkes tarafından kullanılabilir. Kullanıcıya sunduğu esnek seçenekler, görsel - işitsel arayüz deneyimi ve güncel standartlarla birlikte çok yönlü bir araçtır. Türkçeyi desteklediğini de unutmamak lazım.

Programın ücretsiz sürümünü denemek, aynı zamanda GOM Mix Pro sürümüne dair daha ayrıntılı bilgi almak ve fiyat bilgisi öğrenmek için bu adresi ziyaret edebilirsiniz.