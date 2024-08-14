Google, dünyanın en yüksek kullanım oranına sahip arama motorudur. Google’ın ölçülebilir verilerine bakıldığında pazar payı %90’ı geçiyor. Diğer arama motorlarına kıyasla daha çok kullanıcıya sahip olan Google’da kullanıcılar arattıkları bilgilere zaman zaman ulaşamayabiliyor. Biz de bu rehberde Google alternatif arama motorları hakkında bilgi vereceğiz.

Google’ın Alternatifi Arama Motorları

Microsoft Bing

Yandex

Yahoo

Startpage

Ecosia

Swisscows

DuckDuckGo

1. Microsoft Bing

Google’dan sonra dünyada en çok kullanılan arama motoru Microsoft Bing’tir. Microsoft tarafından geliştirilen bu arama motoru, internetteki bilgilere kolay ve hızlıca ulaşmayı sağlıyor. Microsoft Bing, web sayfalarını tarayıp sonrasında onları veritabanına endeksliyor. Dolayısıyla Bing kullanıcıları aradıkları bilgilere daha hızlı ulaşmış oluyor.

2. Yandex

Rusya merkezli arama motoru Yandex, kullanıcılarının aradıkları bilgiye hızlıca ve kolayca ulaşması için web sayfalarını tarıyor. Akabinde taranan web sayfaları veritabanına endeksliyor. Türkiye’de tamamen Türkçe olarak kullanılan Yandex; video, harita, çeviri, görsel vb. birçok özelliği bünyesinde barındırıyor.

3. Yahoo

Google’dan daha önce piyasaya sunulan Yahoo’nun günümüzde de hatırı sayılı bir kitlesi var. Google’a alternatif arama motorları içerisinde yer alan Yahoo; seyahat rehberi, e-posta servisi, oyun merkezi ve online alışveriş merkezi gibi birçok hizmet sunuyor. Yaklaşık olarak 38 dili destekleyen bu arama motoru, gizlilik noktasında Google’dan daha başarılıdır.

Özellikle barındırma, video ve fotoğraf paylaşım hizmeti sunan web site Flickr’i satın aldıktan sonra daha iyi hizmet sunmaya başladı. Görüntü sonuçlarını iyileştirmenin yanı sıra Yahoo Finance ve Yahoo Answer gibi bölümlerle de bilgi deposu haline geldi.

4. Startpage

Google’ın bulamadıklarını bulan alternatif arama motorları içerisinde yer alan Startpage, gizlilik noktasında öne çıkıyor. Gizliliği önemseyen kullanıcılar için ideal olan bu arama motoru, yukarıdakilere benzer çalışma prensibine sahip. İlk olarak web sitelerini tarayıp sonrasında onları endeksleyerek kullanıcılara aradıkları bilgileri sunuyor.

Startpage’de anahtar özelliği olduğu için kullanıcılarının arama geçmişlerini kesinlikle toplamıyor. Arama geçmişlerini veri toplama uygulamalarından kaçırarak gizliliği üst düzeye çıkartıyor.

5. Ecosia

Google’ın yerine tercih edilebilecek bir arama motoru olan Ecosia, internette aratılan birçok bilgiye hızlıca ulaşılmasını sağlıyor. Bilgi kolay ve hızlı şekilde ulaştıran Ecosia, doğal ortamın korunmasına yönelik çalışmalar da yapıyor. Ağaçlandırma projeleri vb. birçok çevresel konuda çalışmalar yapılmasını sağlıyor. Ecosia’da Startpage gibi kullanıcılarının arama geçmişlerini toplamıyor.

6. Swisscows

Google’a alternatif arama motoru Swisscows, gizlilik odaklı yaklaşımıyla dikkat çekiyor. Aile dostu olarak tanımlanan Swisscows, internet kullanıcılarının gizliliğine saygı duyan bir arama motorudur. Veri toplama ve depolama gibi gizliliği tehlikeye düşüren eylemleri gerçekleştirmemesi ideal arama motoru olmasını sağlıyor. Özellikle IP adresi, arama sorguları ve kişisel verileri saklamaması çok büyük avantajdır.

7. DuckDuckGo

Gizlilik konusunda öne çıkan arama motoru DuckDuckGo, kullanıcılarının etkinliklerini izlemiyor. Bu sayede kullanıcılar, internette reklamsız rahat gezinebiliyorlar. Temiz ve kolay arayüze sahip olan DuckDuckGo, Yandex ve Yahoo gibi arama motorlarındaki aramaların sonuçlarını da listeliyor.