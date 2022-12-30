Her gün binlerce web sitesi hayatımıza giriyor ve bir o kadarı da hayatımızdan çıkıyor bunun en büyük sebebi web sitelerine gelen ziyaretçilerin istatistiklerinden kaynaklanmaktadır Eğer az takipçisi ve abonesi olan web sitelerine sahipseniz büyük ihtimalle kalıcı bir web siteniz olmayacaktır. Google Analitik bu noktada devreye giriyor ve web sitenizdeki tüm verileri bir arada toplamanıza olanak tanımaktadır. Özellikle Google Search Console verileri her zaman yeterli olmayabilir Bu nedenle Google Analytics platformunu kullanmanız gerekmektedir. Peki Kısa bir bilginin ardından Google Analytics site ekleme nasıl yapılır? Gelin yakından bakalım.

Google Analytics Site Bağlama Nasıl Yapılır?

Google Analytics web sitesine gidin.

web sitesine gidin. Ölçüme başla seçeneğini tıklayın.

Hesap adı kısmını doldurun.

Sözleşmeleri kabul edin.

Sonraki seçeneğine tıklayın.

Web, uygulama, uygulama ve web seçeneklerinden birini seçin.

Sonraki seçeneğine tıklayın.

Web sitenizin adını girin.

Web sitenizin url'sini girin.

Web siteniz hangi kategoriye giriyorsa o Kategori ile ilgili bir seçeneği seçin.

Raporlu ve saat dilimini Türkiye olarak işaretleyin.

Oluştur seçeneğine tıklayın.

Sözleşmeyi kabul edin.

Karşınıza çıkan kodu kopyalayın.

Daha sonra web sitenizin admin paneline gidin.

HTML kodlarını açın.

<head> "Kodu yapıştırın" </head>

"Kodu yapıştırın" Dosyayı güncelleyin.

İşlem tamamlanmış olacaktır.

Yukarıdaki adımları sırasıyla uyguladıktan sonra Google Analitik hesabınızı web sitenizde aktifleştirilmiş olacaksınız. Hatırlatmakta fayda var web sitenizin verileri direkt olarak karşınıza gelmeyebilir Bu nedenle bir süre beklemeniz de yarar var.

Eğer bu işlemi Wordpress üzerinden yapıyorsanız, görünüm seçeneğinden tema dosya düzenleyici kısmını açıp sağ tarafta bulunan tema üst bölümü seçeneğinden <head> </head> etiketlerine bulmanız ve kodu oraya yapıştırmanız gerekiyor Daha sonra dosyaya güncelledikten sonra işlem tamamlanıyor.

Bu içeriğimizde web sitenize Google Analytics'e nasıl bağlarsınız? Sizler için adam adam anlattık. Peki Sizler Google analytics yararlı buluyor musunuz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın. Ayrıca Localhost nedir, localhost nasıl kurulur? Yazımıza da göz atabilirsiniz.