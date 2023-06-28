Görsel Düzenlemelerinde Kullanabileceğiniz Yapay Zeka Araçları

Yapay zekâ aracılığıyla birbirinden yaratıcı görseller oluşturmanın mümkün olduğunu artık herkes biliyor. Ancak bazı yapay zeka araçları görsel oluşturmaktan çok, mevcut görsellerde yapacağınız düzenlemelerde işlerinizi kolaylaştırıyor.

Bu araçlardan bazıları doğrudan piyasaya ‘yapay zeka uygulaması’ olarak sunulmuş olmasa bile içinde barındırdığı bazı özelliklerde yapay zekâdan destek almış olabiliyor.

Ayrıca, görsellerinizi düzenlemek için kullanabileceğiniz ücretli araçların haricinde ücretsiz olarak kullanabileceğiniz yapay zeka uygulamaları da mevcut. Gelin, en çok tercih edilen ve yapay zeka desteği ile çalışan fotoğraf düzenleme araçlarına birlikte bakalım.

Görsel Düzenlemelerde Kullanılan Yapay Zeka Araçları Hangileri?

Palette.fm

Autoenhance

Hotpot Tools

Pixlr

RestorePhotos.io

ImgLarger

AI Picasso

Hama.app

1. Palette.fm

Palette.fm fotoğraflarınızı renklendirmek için kullanabileceğiniz başlıca yapay zeka araçları arasında yer alıyor. Birçok kullanıcının eski siyah beyaz fotoğrafları renklendirmek için tercih ettiği bu uygulamada farklı konseptlere ait filtre seçenekleri bulunuyor.

Deneme yapabilmeniz için ücretsiz olarak sunulan planda bir adet ücretsiz HD çıktı alma imkânı ve 20’den fazla filtre seçeneği bulunuyor. Bunun yanında daha çok özellikten yararlanmanızı sağlayan ücretli planlar da mevcut.

2. Autoenhance

Autoenhance ile fotoğraflarınızı saniyeler içinde otomatik bir geliştiriciyle düzenleyebilirsiniz. Otomatik geliştirici sayesinde fotoğraflarınızın keskinlik, parlaklık, ışık ayarlarını hiç yorulmadan iyileştirme imkânınız var.

Özellikle emlak sektöründe sıkça kullanılan bir fotoğraf düzenleme uygulaması olan Autoenhance gök yüzü değiştirme gibi olanaklar da sunuyor.

3. Hotpot.ai

Prompt ve referans görsellere göre yeni fotoğraflar oluşturmanıza ve bu fotoğrafları düzenlemenize imkân tanıyan Hotpot.ai ChatGPT entegrasyonu ile hizmet veriyor.

Hem profesyonel hem de amatör kullanım için tercih edebileceğiniz Hotpot’ta yüz iyileştirme, yeniden renklendirme, renk oluşturma, arka plan kaldırma, metin yazma, görsel kişiselleştirme, sanat ve headshot oluşturma gibi işlemleri yapabilirsiniz.

4. Pixlr

Sezgisel fotoğraf düzenleme performansıyla öne çıkan Pixlr online olarak fotoğraflarınızı geliştirmenize imkân tanıyor. Farklı formatlardaki görselleri açabilen Pixlr uygulamasında temel işlemeler, çerçeve ve yazı ekleme, kolaj hazırlama, renk, parlaklık ve kontrast ayarlamaları, filtre ve efekt işlemleri yapılabiliyor.

5. RestorePhotos.io

Eski fotoğraflarınızı yenilemek için kullanabileceğiniz RestorePhotos’a yüklediğiniz görsellerin çözünürlüğü arttırılıyor. Tamamen ücretsiz olan bu uygulama ile siz de nostaljik fotoğraflarınızı yepyeni ve kaliteli bir görünüme kavuşturabilirsiniz.

6. ImgLarger

Yine çözünürlük ve boyut arttırma amacıyla kullanabileceğiniz bir yapay zeka aracı olan ImgLarger’a dosyalarınızı yükledikten sonra ‘enlarge’ butonuna basmanız yeterli oluyor. Bu işlemin ardından dosyanızı daha kaliteli ve yüksek çözünürlüklü hale getiren ImgLarger ayda 10 kredilik ücretsiz ve kısıtlı bir planın yanı sıra aylık değişken ücretlerle 100, 1000 kredilik ve limitsiz üyelik seçenekleri de sunuyor.

7. AI Picasso

Sadece birkaç dakika içinde oldukça detaylı görseller elde etmenize yardımcı olan AI Picasso, metinden görsel üretme özelliği ile tanınıyor. Kararlı Difüzyon ve yapay zekâ olanaklarını birleştiren uygulamada hayal gücünüzü destekleyen, yenilikçi görseller elde edebilirsiniz.

8. Hama.app

Birkaç basit fırça darbesiyle fotoğraflarınızdaki objeleri silmenize yardımcı olan yapay zeka destekli Hama uygulaması photoshop’ta zaman harcamadan fotoğraflarınızı hayalinizdeki görünüme kavuşturuyor.