Google Translate eklentisi sayesinde web sayfalarında çeviri yapmak için sekmeler arasında geçiş yapmanız gerekmeyecek.

Erkan Calp - 33 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Google Translate, Google Chrome tarayıcınızda hem cümle hem de kelime çevirileri için kullanabileceğiniz ücretsiz bir eklentidir. Kelime ve cümle çevirilerinde bir sekmeden başka bir sekmeye kopyalama ve yapıştırma işlemini sonlandıran eklentinin kullanımı da oldukça basittir. Birbirinden farklı dillerde ücretsiz olarak anında çeviri yapan başarılı eklenti, akıllı telefonlarda da kullanılabiliyor. Oldukça başarılı çevirilere imza atan eklenti, Google imzası ile yıllar önce piyasadaki yerini almıştı.

Google’ın Türkçe dil bir çok dilde destek verdiği çeviri hizmeti Google Translate web sitesinde çeviri yapabilmeniz için bir web sayfasından aldığınız metni buraya aktarmanız gerekiyor ki web sayfasında anlamını bilmediğiniz birçok kelime ile karşılaştığınızda bu büyük sorun haline geliyor. Tam bu noktada ihtiyaç duyacağımız Google Çeviri eklentisi, tarayıcıya entegre oluyor ve web sayfasında anlamını bilmediğiniz kelimeleri sadece sağ tuşa tıklayarak sayfadan ayrılmadan çevirme kolaylığı sunuyor.

Google Chrome tarayıcınızda tercih ettiğiniz dilden farklı bir dilde hazırlanmış web sitesini otomatik olarak tespit ederek, tek dokunuşla sayfayı tercih ettiğiniz dile çeviren eklenti oldukça basit çalışıyor. Ziyaret ettiğiniz web sayfasında yabancı kelimenin anlamını öğrenmek için tek yapmanız gereken metni seçmek ve “Çevir” simgesine tıklamak veya sağ tıklayıp “Google Translate”i seçmek.

Günde 1 milyardan fazla çevirinin yapıldığı Google Translate’in Chrome tarayıcısında kullanılabilen eklentisini yükleyerek çeviri işlemlerini pratik bir şekilde yapabilirsiniz.

Google Translate Windows nasıl kullanılır?

- Sayfada yer alan İndir tuşuna basmak suretiyle uygulamayı edinin.

- İndirme işlemi bittikten sonra dosyaya tıklayın.

- Kurulum işleminin tamamlanmasını bekleyin.

- Kurulum işlemi bittikten sonra programı çalıştırın.

- İstediğiniz dilleri seçerek, çeviri işlemine başlayın.

Google Translate Özellikleri

• Metin çevirisi: Klavyeyle yazarak 103 dil arasında çeviri yapın

• Dokun Çevir: Herhangi bir uygulamada metni kopyalayın ve çevirmek için Google Çeviri simgesine dokunun (tüm diller)

• Çevrimdışı: İnternet bağlantısı olmadan çeviri yapın (59 dilde)

• Anında kamera çevirisi: Sadece kameranızı doğrultarak resimlerdeki metni anında çevirin (88 dilde)

• Fotoğraflar: Daha yüksek kalitede çeviri için fotoğraf çekin veya fotoğrafları içe aktarın (50 dilde)

• Sohbetler: İki dilde yapılan sohbetleri hızla çevirin (43 dilde)

• El yazısı: Klavyeyle yazmak yerine metnin karakterlerini elinizle çizin (95 dilde)

• Deyimler sözlüğü: İleride tekrar yararlanmak için, çevrilmiş kelimeleri ve kelime öbeklerini yıldız ekleyip kaydedin (tüm diller)

• Cihazlar arası senkronize etme: Deyimler sözlüğünü uygulama ve masaüstü bilgisayar arasında senkronize etmek için giriş yapın

Google Translate İndir

Google Translate ücretsiz olarak indirilip kullanılabilen bir çeviri aracıdır. Dileyen kullanıcılar hemen indirip kullanmaya başlayabilirler.