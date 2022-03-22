Google Translate
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 22,730
- DOSYA BOYUTU 0.20 MB
- Üretici Google
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Google Translate eklentisi sayesinde web sayfalarında çeviri yapmak için sekmeler arasında geçiş yapmanız gerekmeyecek.
Google Translate, Google Chrome tarayıcınızda hem cümle hem de kelime çevirileri için kullanabileceğiniz ücretsiz bir eklentidir. Kelime ve cümle çevirilerinde bir sekmeden başka bir sekmeye kopyalama ve yapıştırma işlemini sonlandıran eklentinin kullanımı da oldukça basittir. Birbirinden farklı dillerde ücretsiz olarak anında çeviri yapan başarılı eklenti, akıllı telefonlarda da kullanılabiliyor. Oldukça başarılı çevirilere imza atan eklenti, Google imzası ile yıllar önce piyasadaki yerini almıştı.
Google’ın Türkçe dil bir çok dilde destek verdiği çeviri hizmeti Google Translate web sitesinde çeviri yapabilmeniz için bir web sayfasından aldığınız metni buraya aktarmanız gerekiyor ki web sayfasında anlamını bilmediğiniz birçok kelime ile karşılaştığınızda bu büyük sorun haline geliyor. Tam bu noktada ihtiyaç duyacağımız Google Çeviri eklentisi, tarayıcıya entegre oluyor ve web sayfasında anlamını bilmediğiniz kelimeleri sadece sağ tuşa tıklayarak sayfadan ayrılmadan çevirme kolaylığı sunuyor.
Google Chrome tarayıcınızda tercih ettiğiniz dilden farklı bir dilde hazırlanmış web sitesini otomatik olarak tespit ederek, tek dokunuşla sayfayı tercih ettiğiniz dile çeviren eklenti oldukça basit çalışıyor. Ziyaret ettiğiniz web sayfasında yabancı kelimenin anlamını öğrenmek için tek yapmanız gereken metni seçmek ve “Çevir” simgesine tıklamak veya sağ tıklayıp “Google Translate”i seçmek.
Günde 1 milyardan fazla çevirinin yapıldığı Google Translate’in Chrome tarayıcısında kullanılabilen eklentisini yükleyerek çeviri işlemlerini pratik bir şekilde yapabilirsiniz.
Google Translate Windows nasıl kullanılır?
- Sayfada yer alan İndir tuşuna basmak suretiyle uygulamayı edinin.
- İndirme işlemi bittikten sonra dosyaya tıklayın.
- Kurulum işleminin tamamlanmasını bekleyin.
- Kurulum işlemi bittikten sonra programı çalıştırın.
- İstediğiniz dilleri seçerek, çeviri işlemine başlayın.
Google Translate Özellikleri
• Metin çevirisi: Klavyeyle yazarak 103 dil arasında çeviri yapın
• Dokun Çevir: Herhangi bir uygulamada metni kopyalayın ve çevirmek için Google Çeviri simgesine dokunun (tüm diller)
• Çevrimdışı: İnternet bağlantısı olmadan çeviri yapın (59 dilde)
• Anında kamera çevirisi: Sadece kameranızı doğrultarak resimlerdeki metni anında çevirin (88 dilde)
• Fotoğraflar: Daha yüksek kalitede çeviri için fotoğraf çekin veya fotoğrafları içe aktarın (50 dilde)
• Sohbetler: İki dilde yapılan sohbetleri hızla çevirin (43 dilde)
• El yazısı: Klavyeyle yazmak yerine metnin karakterlerini elinizle çizin (95 dilde)
• Deyimler sözlüğü: İleride tekrar yararlanmak için, çevrilmiş kelimeleri ve kelime öbeklerini yıldız ekleyip kaydedin (tüm diller)
• Cihazlar arası senkronize etme: Deyimler sözlüğünü uygulama ve masaüstü bilgisayar arasında senkronize etmek için giriş yapın
Google Translate İndir
Google Translate ücretsiz olarak indirilip kullanılabilen bir çeviri aracıdır. Dileyen kullanıcılar hemen indirip kullanmaya başlayabilirler.
Google Translate
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 140,288
- DOSYA BOYUTU 4.10 MB
- Üretici Google
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Google Translate, Google tarafından hazırlanan popüler bir çevrimiçi çeviri uygulamasıdır.
Google Translate, Android işletim sistemli ürünler için uyarlanmış popüler bir çeviri servisidir. 50'den fazla dil desteği sunan ve bu diller arasında metin çevirisi yapabilen bu uygulama ile hemen her dile cümleleri ve paragrafları çevirebilirsiniz.
23 dil ile ilgili sesli çeviri desteği de sunan Google Translate, alanında en başarılı uygulamalardan biri. Tüm bunların yanı sıra bu uygulama ile çevrilen metinlerin telaffuzlarını da görebiliyorsunuz.
Google Translate'in Yapabildikleri:
* 64 farklı dilde çeviri yapabilir.
* 17 farklı dilde çevirdiğini okuyabilir.
* 40 farklı dilde söylediğinizi anlayabilir.
* Farklı dillerde konuşan insanları ortak bir dilde buluşturur. KOnuşma modunda farklı dili konuşan 2 kişinin arasındaki iletişimi sağlar. (ALPHA, 14 dili desteklemektedir.)
* Uzun metinleri çevirirken tam ekran moduna geçerek ekranınızı daha verimli kullanabilme imkanı.
* Çeviri geçmişinize çevrimdışı ulaşabilme imkanı.
2.6 sürümüyle gelen yenilikler:
- Çevrim dışı dil paketleriyle internet bağlantısı olmadan çeviri yapma imkan (Android 2.3 ve üstü sürümleri gerektirir.)
2.8 sürümüyle gelen yenilikler:
- Hintçe ve Tay Dili için el yazısı desteği
- Afrikaanca, Yunanca, İbranice ve Sırpça için kamerayla giriş desteği
Google Translate
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 14,757
- DOSYA BOYUTU 3.50 MB
- Üretici Google
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Google Translate, Google tarafından hazırlanan popüler bir çevrimiçi çeviri uygulamasıdır.
Google Translate, iPhone, iPod Touch ve iPad için uyarlanmış popüler bir çeviri servisidir. 50'den fazla dil desteği sunan ve bu diller arasında metin çevirisi yapabilen bu uygulama ile hemen her dile cümleleri ve paragrafları çevirebilirsiniz.
64 farklı dili tanıyan, 17 farklı dili okuyabilne, 24 dil ile ilgili sesli çeviri desteği de sunan Google Translate, alanında en başarılı uygulamalardan biri. Tüm bunların yanı sıra bu uygulama ile çevrilen metinlerin telaffuzlarını da görebiliyorsunuz.
2.0.0. sürüm yenilikleri:
- 7 yeni dil eklendi.
- Şık ve modern kullanıcı arayüzü
- El yazısı girişi (49 dil desteği)