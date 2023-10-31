Google Chrome'da Kamera ve Mikrofon İzinleri Nasıl Ayarlanır?

Google Chrome üzerinden yapacağınız online görüşmelerde, toplantılarda ve katılmak istediğiniz etkinliklerde kamera ve mikrofon kullanmanız gerekebiliyor. İstediğiniz zaman Chrome’da kamera ve mikrofon kullanabilmek için tarayıcı ayarlarından bazı izinleri vermiş olmanız gerekiyor.

Peki, kamera ve mikrofon kullanımına ilişkin yapmanız gereken ayarlar neler? Bu düzenlemeleri nereden yapabilirsiniz? İşte detaylar!

Chrome’da Kamera ve Mikrofon Ayarlarına Nereden Ulaşılır?

Google Chrome’u açtığınızda sağ üst kısımda yer alan alt alta üç nokta şeklindeki hamburger menüye tıklayın.

Bu menüde yer alan ‘Ayarlar’ bölümüne gidin.

Ekranın sol kısmında açılan sekmeden ‘Gizlilik ve güvenlik’ seçeneğine tıklayın.

Bu menüde ‘Site ayarları’ bölümünü bulun.

Site ayarlarına girdiğinizde verilen izinler kategorize edilmiş biçimde sıralanacaktır.

Konum, kamera, mikrofon, bildirimler ve yerleştirilmiş içeriklere ilişkin verdiğiniz izinleri bu menüden güncelleyebilirsiniz.

Google Chrome’da Kamera İzinleri Nasıl Ayarlanır?

Yukarıdaki adımları izleyerek giriş yaptığınız ‘site ayarları’ bölümünden ‘kamera’ seçeneğine tıklayın.

Açılan ekranda ilk olarak kullanacağınız kamerayı seçmeniz gerekiyor. Yerleşik kamerayı seçerek bilgisayarın mevcut kamerasını kullanacağınızı belirtebilirsiniz. Ayrıca bir webcam kullanacaksanız bu donanımı bilgisayarınızla eşleştirdikten sonra kamera seçimini gerçekleştirmelisiniz.

‘Varsayılan davranış’ bölümünde kamera kullanımını gerektiren özelliklerin web sitelerinde çalışıp çalışmayacağı ile ilgili düzenleme yapmanız isteniyor. ‘Siteler kameranızı kullanmak isteyebilir’ seçeneğine tıklayarak bu ayarı düzenleyebilirsiniz. Eğer ‘izin verme’ derseniz, girdiğiniz sitelerde kamera kullanımını gerektiren özellikleri kullanamazsınız.

Bu tarz genel bir ayarlama yapmak yerine seçimlerinizi kişiselleştirme imkânınız da mevcut. ‘Özelleştirilmiş davranışlar’ bölümünde kameranızı kullanmasını istemediğiniz siteleri ve kamera kullanımına izin verdiğiniz siteleri spesifik olarak belirtebilirsiniz.

Google Chrome’da Mikrofon İzinleri Nasıl Ayarlanır?

Google Chrome’un ‘Ayarlar’ menüsünden ulaştığımız ‘site ayarları’ bölümüne girin.

Bu kısımda ‘Mikrofon’ menüsüne giriş yapın.

Tıpkı kamera ayarlarında olduğu gibi mikrofon ayarlarında da kullanacağınız donanımı ilgili menüden işaretlemeniz gerekiyor.

Varsayılan davranış bölümünde sitelerin mikrofon kullanımı isteyebilmesi için izin vermelisiniz.

Özelleştirilmiş davranışlar bölümünden ise mikrofonunuzu kullanmasına izin verdiğiniz / vermediğiniz sitelerin URL’lerini girebilirsiniz.

Belirlemiş olduğunuz izinleri istediğiniz zaman ilgili URL’leri silerek veya yenilerini ekleyerek düzenleyebilirsiniz.

Chrome’da Kamera ve Mikrofon Sorunlarını Giderme

Online görüşmelerde sık yaşanan sorunlardan birisi görüntü veya sesin karşı tarafa iletilmemesi oluyor.

Bu gibi durumlarda ilk kontrol etmeniz gereken şey Chrome ayarları olmalı. Yani yukarıda anlattığımız adımları izleyerek ilgili sitelere gereken izinlerin verilip verilmediğini kontrol etmelisiniz.

Ardından görüşme için kullandığınız uygulama ile ilgili ayarlara göz atıp, cihazın çalışır vaziyette olduğundan emin olmalısınız. Bu adımları tamamlamanıza rağmen hala sorun yaşıyorsanız cihazın üreticisi ile iletişime geçerek sorunu çözmeyi deneyebilirsiniz.