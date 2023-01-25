Google hesabımızı kullanarak farklı cihazlarda kullandığımız Google Chrome web tarayıcısına giriş yaptığımızda, tüm cihazlar Google Chrome içerisine kaydediliyorlar ve böylece hepsi için ayrı ayrı tarihçe yani geçmiş senkronizasyonu yapmak mümkün hale geliyor. Ancak pek çok kullanıcı artık kullanmadığı cihazları ve onların geçmişlerini tarayıcı geçmişinden kaldırmakta zorlanıyor ve bunun için Google Chrome tarama geçmişinden cihazlar nasıl kaldırılır? Başlıklı rehberimizi hazırladık.

Chrome Tarama Geçmişinden Cihaz Kaldırma

İsterseniz ilk olarak Windows üzerinde neden Google Chrome cihaz geçmişini kaldıramadığımıza bir göz atalım. Chrome'un ayarlar menüsünün hemen altında yer alan "Geçmiş" sekmesi ilk olarak bakmamımz gereken yer.

Geçmiş sekmesine geldiğinizde bu bölümde Google Chrome'a kaydedilmiş olan tüm cihazlarınızı ve onların geçmişlerini görebiliyorsunuz. Fakat burayı kullanarak cihazları toptan kaldırmak istediğimizde bunun yapılamadığını görüyoruz. Sadece listeyi daraltma veya açma seçenekleri yer alıyor.

Google oldukça ilginç bir şekilde cihaz kaldırma seçeneğini sadece mobil cihazlardaki Chrome'lara yerleştirmiş. Bu nedenle sıra geldi Android veya iOS'ta yer alan Chrome tarayıcımızı kullanmaya. Tarayıcımızın ana ekranında veya yeni sekme ekranında yer alan saat simgesi gitmemiz gereken yer.

Mobilde yer alan geçmiş sekmesinde görebileceğiniz gibi cihazlarımız burada yer alıyorlar. Cihazların hepsini kaldırmak için üstlerine kısa bir süre basılı tutuyoruz.

Basılı tuttuğumuz zaman karşımıza "Listeden kaldır" diye bir seçenek gelecektir. Bu seçeneğe tıklayarak kaldırmak istediğimiz cihazın silinmesini sağlıyoruz.

Görebileceğiniz gibi buradan tüm cihazları kaldırdık ve artık tertemiz görünüyor. Tabii ki bir defa da bilgisayarımızdaki geçmiş cihazlara göz atarsak iyi olacaktır.

Elbette bu yöntemi kullanarak cihazları bir defa kaldırdığınızda, yeniden o cihazlardan Google hesabınızla Chrome'a giriş yapmamanız gerekiyor. Yapmanız halinde cihazlar eski yerlerine yeniden döneceklerdir.

Bu içeriğimizde Google Chrome tarayıcısından tarama geçmişi sekmesinde cihaz nasıl kaldırılır? öğrenmiş olduk. Peki, sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın. Ayrıca Google arama geçmişi nasıl silinir? Başlıklı yazımıza göz atabilirsiniz.