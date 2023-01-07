Google Docs ile Anket Hazırlama Nasıl Yapılır?

Google Docs ile anket hazırlama işlemi için hangi adımların uygulanması gerekiyor? Google Dokümanlar'a entegre edilen Google Formlar hizmetini kullanarak çok pratik bir şekilde anket hazırlayabilirsiniz. Üstelik bunun için yalnızca Google hesabı ve bir web tarayıcısı yeterlidir.

Bilgisayarınızda herhangi bir ofis programı barındırmadan tüm dokümanlarınızı, tablolarınızı, sunumlarınızı yaratıp kullanabileceğiniz Google Docs, aynı zamanda internetten açabileceğiniz anket ve formları da hizmetinize sunuyor.

Böylece dilerseniz arkadaşlarınız, iş çevreniz, ofisiniz gibi kısıtlı alanlarda, dilerseniz de tüm internete açarak Google Dokümanlar ile anket hazırlamak mümkün. Bu rehberimde sizlere formun yaratılma aşamasından tutun da verilen cevapları incelemeye kadar pek çok konuda bilgi vermeye çalışacağım.

Google Docs ile Anket Hazırlama Adımları

Google Dokümanlar sitesini ziyaret edin.

Hesabınıza giriş yapın.

Sol üst köşedeki üç çizgi butonuna tıklayın.

"Google Formlar" hizmetini seçin.

"Boş" yazısının üstündeki "+" simgesine basın.

"Başlıksız form" ve "Form açıklaması" kısımlarına yazı ekleyin.

"Başlıksız soru" kutucuğuna basın ve soru yazın.

Sağ üst köşede bulunan renk paleti simgesine tıklayın.

Temayı, yazı tipini ve yazı tipi büyüklüğünü belirleyin.

Sağ üst köşedeki göz simgesine tıklayarak anketi önizleyin.

Anketi hazırladıktan sonra "Gönder" butonuna basın.

İlk olarak yapmamız gereken aşağıdaki bağlantıyı kullanarak Google Docs'un resmi web sayfasını ziyaret etmek. Servis sayfasını açtığınzda eğer oturum açık değilse üyelik bilgilerinizi girerek hesabınıza giriş yapın. Hesabınıza giriş yaptıktan sonra sol üst köşede yer alan üç yatay çizgi butonunu üzerine tıklayın.

Üç yatay çizgi butonuna tıkladıktan sonra bir pencere açılacak. Açılan pencere üzerinden "Google Formlar" isimli hizmeti seçin.

Hesabınıza giriş yaptıktan sonra açılan sayfada ister boş bir sayfa oluşturabilir isterseniz mevcut şablonlardan bir tanesini seçebilirsiniz. Biz bu rehberde boş bir anket sayfası oluşturacağımız için "Boş" yazısının üst kısmında yer alan "+" simgesine tıklıyoruz.

"Başlıksız form" kutucuğuna anketin ismini belirleyin. "Form açıklaması" kısmına ise ankete dair bir açıklama yazın. Bu bilgileri girdikten sonra "Başlıksız soru" kutucuğuna basın ve soru yazın. Sorunun yanıtlarını belirleyin.

+ simgesine basarak yeni soru ekleyebilir, görsel simgesine tıklayarak resim ekleyebilirsiniz. Bunların yanı sıra video ekleyebilme imkânına da sahipsiniz. Sağ üst köşede bulunan renk paleti simgesini seçerek temayı özelleştirebilirsiniz.

Tema özelleştirme bölümünde soru ve cevapların yazı tipi türü ve yazı tipi boyutunu ayarlayabilir, resim ekleyebilir, renk seçebilirsiniz.

Anketlerinizi hazırlamak konusunda Google Docs'u bu şekilde kullanabilir ve sonuçları elde ettiğinizde yanıtları kapatarak sonlandırabilirsiniz. Eğer konuyla ilgili sorularınız ve yorumlarınız olursa yorumlar bölümünden bize iletebilirsiniz.

Sorunun üzerine tıkladığınız takdirde yeni bir kutucuk göreceksiniz. "Çoktan seçmeli" yazısının yer aldığı bu kutucuğa tıklayarak cevap tipini değiştirebilirsiniz. Eğer eklediğiniz bir soru silmek isterseniz çöp kutusu simgesine tıklamanız yeterlidir. Kopyalama işlemi için çöp kututusu simgesinin sol kısmında yer alan dikdörtgen simgesine tıklamanız gerekiyor.

Anketi hazırladıktan sonra "Gönder" butonuna tıklayarak arkadaşlarınıza gönderebilirsiniz. Anketi paylaşmadan önce nasıl bir görünüme sahip olduğuna bakmak istiyorsanız sağ üst köşede bulunan göz simgesine basın. Bu seçenek, anketi önizleyebilmenize imkân tanır.

Bu yazıda Google Dokümanlar'ın içerisinde yer alan Google Formlar hizmetini kullanarak anket hazırlama işleminin nasıl yapılacağını açıkladık. Rehberimizde yer alan adımları uygulayarak işlemi kolayca tamamlayabilirsiniz.

Ayrıca yazılım devi Google tarafından kullanılan çevrim içi hizmet Google Dokümanlar'ın nasıl kullanılacağını merak ediyorsanız Google Dokümanlar nedir, nasıl kullanılır sorularını yanıtladığımız yazıya göz atabilirsiniz.