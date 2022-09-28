Google Dokümanlar (Google Docs) nedir, nasıl kullanılır sorularının yanıtını merak eden kişiler için detaylı bir rehber hazırladık. Hazırladığımız rehbere göz atabilir ve yazılım devi Google tarafından kullanıcıların kullanımına sunulan Google Docs hizmeti hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Yazılım sektörünün en önemli şirketlerinden bir tanesi olan Google, bu zamana kadar YouTube, Çeviri, Lens, E-Tablolar, Slaytlar, Keep, Meet ve daha pek çok hizmeti kullanıma sundu. Bu hizmetler arasında Dokümanlar (Docs) da yer alıyor.

İnternette gezinirken ya da arkadaş ortamında Dokümanlar hizmeti ile karşılaşmış olma ihtimaliniz oldukça yüksek çünkü hizmet, çok fazla sayıda internet kullanıcısı tarafından tercih ediliyor. Peki, Google Docs nedir?

Google Docs Nedir, Ne İşe Yarar?

Yazılım devi tarafından geliştirilen Google Dokümanlar, kelime işlemci hizmetidir. İlk olarak 2006 yılının mart ayında sunulan Docs sayesinde bilgisayar, akıllı telefon ve tablet üzerinden çok pratik bir şekilde belge hazırlayabilirsiniz.

Dünya genelinde çok büyük bir popülerliğe sahip olan hizmetin en büyük avantajlarından biri ücretsiz olmasıdır. Dolayısıyla hizmeti kullanabilmek için herhangi bir ücret ödemeniz gerekmiyor. Üstelik Docs, web tabanlı bir hizmet olduğundan ötürü indirme işlemi yapmanıza da gerek yok.

Kurulum gerektirmemesi ve ücretsiz bir yapıya sahip olması nedeniyle dünya çapında milyonlarca kişi tarafından tercih edilen hizmet, uzak konumlarda yer alan birden fazla kişi ile gerçek zamanlı şekilde çalışma imkânı da sunuyor.

Bilgisayarınızda yer alan Word belgesine Docs üzerinden erişmek istiyorsanız Word belgesini Google Dokümanlar ile açma isimli yazımıza göz atabilirsiniz. Peki, Google Docs boş sayfa oluşturma dahil olmak üzere pek çok işlem için hangi adımları uygulamak gerekiyor?

Google Dokümanlar Nasıl Kullanılır?

Google Dokümanlar'ın sitesini ziyaret edin.

"Oturum açın" butonuna basın.

Gmail adresinizi yazın.

"Sonraki" butonuna tıklayın.

Hesabınızın parolasını yazın.

"Sonraki" butonuna basın.

"Boş" kelimesinin üstündeki "+" simgesine basın.

Üst kısımdan yazı tipini ve yazı tipi büyüklüğünü ayarlayın.

Metninizi hazırlayın.

"Ekle" menüsüne tıklayın.

Belgenize resim, tablo, çizim, grafik ve dahasını ekleyebilirsiniz.

"Dosya" menüsüne girin.

"Yeniden adlandır" seçeneğini seçin.

Belge ismi belirleyin.

Çok sayıda kişi tarafından tercih edilen hizmeti kullanabilmek için program indirmenize gerek yok. Bu nedenle bilgisayarınızda yüklü olan web tarayıcısı aracılığı ile Google Docs hizmetinin resmi internet sitesini ziyaret edin.

Web sitesine girdikten sonra sağ üst köşede yer alan "Oturum açın" butonuna basın. Bu adımı uygulamanız hâlinde oturum açma ekranı ile karşılaşacaksınız. Gmail e-postanızı ve parolanızı yazarak hesabınıza giriş yapın.

Hesabınıza giriş yaptıktan sonra boş belge oluşturmak için "Boş" kelimesinin üst kısmında konumlanan "+" simgesine tıklayın. Çok kısa süre içerisinde boş belge açılacaktır. Açılan sayfada belge hazırlarken ihtiyaç duyulabilecek araçlar bulunuyor.

Üst kısımdan yazı tipini, yazı tipi büyüklüğünü ve metin rengini ayarlayabilirsiniz. Ayrıca metindeki bazı kısımları maddeleme olarak ayarlayabilir, metni hizalayabilir ve dahasını yapabilmeniz de mümkün.

Belgenize resim, çizim, tablo, grafik ve daha fazlasını ekleyebilmek için "Ekle" butonuna basın. Hazırlama sürecini tamamladıktan sonra dokümanınız için bir isim belirleyebilirsiniz. Bu işlemi çok hızlı ve pratik bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.

"Dosya" menüsüne girmeniz ve hemen ardından "Yeniden adlandır" seçeneğini seçmeniz gerekiyor. Bu adımı uygulamanız durumunda bir pencere açılacak. Açılan pencere üzerinden belgenizin ismini yazın. Peki, hazırlanan dokümanın paylaşılabilmesi için hangi adımlar uygulanmalıdır?

Google Docs ile Dosya Paylaşımı Nasıl Yapılır?

Google Dokümanlar'ı görüntüleyin.

Hesabınıza giriş yapın.

Paylaşmak istediğiniz belgeye girin.

Sağ üst köşedeki "Paylaş" butonuna basın.

Kişileri ekleyin.

İşlemi tamamlayın.

Popüler hizmet üzerinden hazırladığınız bir belgeyi çok kolay bir şekilde diğer kullanıcılarla paylaşabilmeniz mümkün. Bunun için ilk olarak Google Dokümanlar'ın resmi web sitesini görüntüleyin.

Google hesabınız ile hesabınıza giriş yaptıktan sonra paylaşmak istediğiniz dokümanı açın. Belgeyi görüntüledikten sonra sağ üst köşede bulunan "Paylaş" butonuna tıklayın. Bu adımı uyguladığınız takdirde bir pencere açılacak. Açılan pencere üzerinden kişileri seçin ve ardından işlemi tamamlayın.

Belge hazırlama ve paylaşma işlemlerini Google Dokümanlar uygulaması üzerinden de yapabilirsiniz. Böylece bilgisayara gerek kalmadan akıllı telefon ya da tabletten de belge hazırlayabilir ve hazırladığınız belgeyi diğer kişilerle paylaşabilirsiniz.

Google Docs Sesle Yazma Adımları Neler?

Google Docs sitesini ziyaret edin.

Hesabınıza girin.

Belge açın.

"Sesle yazma" seçeneğini seçin.

Mikrofon simgesine tıklayın.

Popüler hizmet üzerinden mikrofon aracılığıyla ses ile yazı yazabilmeniz de mümkün. Bu işlem için ilk olarak hizmetin sitesini ziyaret edin. Eğer oturumunuz açık değilse üyelik bilgilerinizi yazarak Google hesabınıza giriş yapın.

Hesabınıza giriş yaptıktan sonra bir belge açın. Daha sonra "Sesle yazma" seçeneğini seçin. Bu adımı uyguladığınız takdirde ekranda mikrofon simgesinin yer aldığı bir pencere açılacak. Açılan pencerenin üzerindeki mikrofon simgesine basın. Böylelikle sesle yazma özelliği aktif hâle gelecektir. Yazma işlemi sona erdiğinde tekrar mikrofona tıklayabilirsiniz.

Bu yazıda Google Docs nedir sorusu dahil olmak üzere bazı soruları yanıtladık. Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın. Ayrıca en iyi PDF - Word dönüştürme araçları listemize de göz atabilirsiniz.