Google Dokümanlar'a Açılır Menü Nasıl Eklenir?

Google Dokümanlar, açılır menü ekleme özelliğinin çok kolay şekilde kullanılabilmesine olanak tanıyor. Peki, Google Docs'ta bir belgeye açılır menü ekleyebilmek için hangi adımları sırasıyla uygulamak gerekiyor? Bu yazıda pek çok kişi tarafından merak edilen soruyu cevaplayacağız.

Belgelerin hazırlanabilmesini ve kullanıcıların ekip arkadaşlarıyla iş birliği yapabilmesini sağlayan Google Docs, açılır menü ekleme dahil olmak üzere pek çok işleve sahip. Açılır menü işlevinin, özellikle bir proje üzerinde çalışan ekipler için oldukça kullanışlı olduğunu belirtmek gerekiyor.

Geçtiğimiz yıl içerisinde eklenen özellik, Google Dokümanlar'da açılır liste olarak isimlendiriliyor. Peki, söz konusu özelliğin bir belgede kullanılması için ne yapılmalıdır? Eğer bu sorunun yanıtını merak ediyorsanız aşağıda bulunan adımları sırasıyla uygulamanız gerekiyor.

Google Dokümanlar'a Açılır Menü Ekleme Adımları

Google Dokümanlar'ı açın.

Hesabınıza giriş yapın.

Bir belgeyi görüntüleyin.

Ekle menüsüne tıklayın.

"Açılır liste" seçeneğini seçin.

"Proje Durumu" ya da "İnceleme Durumu" seçeneğine tıklayın.

"Yeni Açılır Liste" yazısına tıklayarak seçenekleri kendiniz belirleyebilirsiniz.

Google Dokümanlar isimli popüler çevrim içi hizmette açılır menü özelliğini kullanabilmek için ilk olarak platformun resmî web sitesini görüntüleyin. Eğer oturum açık değilse üyelik bilgilerinizi yazarak hesabınıza giriş yapın.

Hesabınıza giriş yaptıktan sonra bir belge görüntüleyin. Doküman açıldıktan sonra üst kısımda çeşitli menüler göreceksiniz. Bunlar arasından "Ekle" menüsünün üzerine tıklayın.

Açılan pencere üzerinden "Açılır liste" isimli menüsüne basın.

Yeni bir pencere açılacak. Açılan pencereden "Proje Durumu" ya da "İnceleme Durumu" seçeneğine tıklayın. Eğer seçeneklerin tamamını kendiniz belirlemek istiyorsanız "Yeni Açılır Liste" menüsüne basın.

"Yeni Açılır Liste" menüsüne tıkladığınızda karşınıza bir pencere çıkacak. Pencereden şablon adını ve seçenekleri özelleştirebilirsiniz. Seçenekleri ve şablon adını belirledikten sonra "Kaydet" butonuna basarak işlemi onaylayın.

Tüm adımları uyguladıktan sonra dokümana görseldeki gibi bir kutucuk eklenecektir. Bu kutucuğun üzerine tıkladığınız takdirde belirlediğiniz seçenekler görünecektir.

Bu yazıda dünya genelinde oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan doküman hazırlama hizmeti Google Docs'ta açılır liste işleminin nasıl yapıldığını açıkladık. Rehberimizde yer alan adımları sırasıyla uygulayarak söz konusu işlemi tamamlayabilir ve belgeye açılır liste ekleyebilirsiniz.