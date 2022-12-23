Google Dokümanlar'da Düzeltme Geçmişi Nasıl Görüntülenir?

Google Dokümanlar düzenleme geçmişi görüntüleme özelliğine sahip olmasına rağmen birçok kullanıcı nasıl yapılacağını bilmemektedir. Bu nedenle kimi zaman dokümanlar üzerinde yapılan yanlış hataları düzeltemeyebiliyor.

Google Dokümanlar, Microsoft Word'e göre birçok öne çıkan özellik ile gelmektedir. Bu özellikler arasında düzenleme geçmişi görüntüleme bulunuyor. Elbette sadece bu değil öne çıkan özellikler arasında anlık olarak yazılanları otomatik olarak kayıt etmesidir. Peki, kısa bir bilginin ardından Google Dokümanlar düzenleme geçmişi görüntüleme nasıl yapılır? Gelin, birlikte bakalım.

Google Dokümanlar Düzenleme Geçmişi Görüntüleme

Google Dokümanları açın.

açın. Bir içerik girin.

Daha sonra sol üst köşede bulunan; "Dosya" seçeneğine tıklayın.

Açılan pencereden sürüm geçmişi seçeneğine tıklayın.

Sürüm geçmini göster seçeneğine tıklayın.

Google Dokümanlar'da düzenleme geçmişi görüntülenmiş olacaktır.

İşlem tamamlanmış olacaktır.

Sol üst köşede bulunan; "Dosya" seçeneğine tıklayın. Açılan pencereden sürüm geçmişi seçeneğine tıklayın. Sürüm geçmini göster seçeneğine tıklayın.

Google Dokümanlar düzenleme geçmişini yukarıda olduğu gibi görebilirsiniz.

Google Dokümanlar Nedir?

Microsoft Word'e rakip olan Google Dökümanlar 2006 yılında piyasaya sürülmüştür. Milyonlarca kullanıcısı bulunan platform Google tarafından desteklenen çevrim içi kelime işlemci yazılımı olarak geçmektedir. Ücretsiz olması Microsoft Word'e kıyasla alternatif olan bir yazılımdır. Google sadece Word değil ayrıca Excel, PowerPoint gibi birçok Microsoft yazılımın alternatif bir versiyonunu yayınlamıştır. Aralarından en popülerleri ise Google Dokümanlar ve E-Tablolar'dır. Ücretsiz olması birkaç saniye içinde ulaşılabilmesi ayrıca istediğiniz kişilere paylaşım yapılabilmesi büyük ilgi görmesini sağlamıştır.

Bu içeriğimizde Google Dokümanlar'da düzenleme geçmişi nasıl görüntülenir? Sizler için detaylı bir şekilde anlattık. Peki, sizlerin bu konu hakkındaki görüşleri neler? Sizler Word mü yoksa Dokümanlar mı? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında buluşalım. Ayrıca Excel tik işareti nasıl yapılır? Meraklıları yazımıza göz atabilir.