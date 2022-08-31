Google Play Geri Ödeme Alma Nasıl Yapılır?

Google Play, geri ödeme talebi oluşturulabilmesine imkân tanıyor. Peki, resmi Android mağazası üzerinden para iadesi nasıl alınır? Bu yazıda çok sayıda Android kullanıcısı tarafından merak edilen soruyu yanıtlayacağız. Hazırladığımız yazıya göz atabilir ve konu hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.

Uzun yıllardır hizmet veren Google Play Store'da çok fazla sayıda oyun, film, e-kitap ve uygulama bulunuyor. 2022 yılı içerisinde tasarım değişikliğine gidildi. Böylelikle kullanıcılara çok daha kullanışlı bir arayüz sunuldu.

Android'in resmi uygulama mağazasında ücretsiz ve ücretli olmak üzere iki farklı kategori bulunuyor. Ücretsiz ürünleri herhangi bir ücret ödemeden indirebiliyorken ücretli ürünler için belirli bir ücret ödemeniz gerekiyor. Peki, satın alınan bir ürün beğenilmezse para iadesi alınabilir mi?

Amerika Birleşik Devletleri merkezli yazılım devi Google, Android'in resmi mağazası üzerinden satın alınan bir ürün için geri ödeme talebi oluşturulabilmesine olanak tanıyor fakat bunun için bazı şartlar bulunuyor.

Geri ödeme talebi oluşturabilmek için öncelikle uygulama satın alma ya da uygulama içi satın alma işleminin üzerinden 48 saat geçmemesi gerekiyor. Film, kitap ya da farklı bir içerik satın aldıysanız satın alma işleminin üzerinden 48 saatten fazla süre geçse bile geri ödeme talebi oluşturabilmeniz mümkün. Peki, Play Store geri ödeme işlemi nasıl yapılır?

Google Play Geri Ödeme Alma Adımları Neler?

Google Play'in sitesini ziyaret edin.

Hesabınıza giriş yapın.

Sağ üst köşedeki profil simgesine basın.

"Ödeme ve abonelikler" kategorisine girin.

"Bütçe ve sipariş geçmişi" bölümünü açın.

İade etmek istediğiniz siparişin üzerine dokunun.

"Geri ödeme iste" ya da "Sorun bildir" seçeneğini seçin.

Durumunuza en uygun seçeneği seçin.

Formu doldurun.

Geri ödeme almak istediğinizi belirtin.

Android'in resmi uygulama mağazası üzerinden satın aldığınız film, kitap, oyun ya da uygulama için geri ödeme talebi oluşturabilmeniz için uygulamanız gereken bazı adımlar bulunuyor. Bu adımları sırası ile uyguladığınız takdirde işlemi başarılı bir şekilde tamamlayabilirsiniz.

Söz konusu işlemi gerçekleştirebilmek için ilk olarak bilgisayarınızda yüklü olan web tarayıcısı üzerinden Google Play Store'un internet sitesini ziyaret edin. Siteyi görüntüledikten sonra sağ üst köşede yer alan profil simgesinin üzerine tıklayın. Bu adımı uygulamanız hâlinde bir pencere açılacak.

Açılan pencere üzerinden "Google ile oturum aç" seçeneğini seçin. Bu işlemin ardından Gmail adresinizi yazın. "İleri" butonuna tıklayın. Daha sonra hesabınızın şifresini yazın ve tekrar "İleri" butonuna basın. Bu adımı uyguladığınız takdirde hesabınıza giriş yapılacak ve hizmetin ana sayfası görüntülenecek.

Hesabınıza giriş yaptıktan sonra sayfanın sağ üst köşesinde yer alan profil fotoğrafının üzerine tıklayın. Açılan pencere üzerinden "Ödeme ve abonelikler" kategorisine girin. Bu işlemi gerçekleştirdikten hemen sonra "Bütçe ve sipariş geçmişi" bölümünü açın.

Açılan liste üzerinden iade etmek istediğiniz siparişin üzerine dokunun. Bir sonraki aşamaya geçebilmek için "Geri ödeme iste" ya da "Sorun bildir" seçeneğini seçin. Bu işlemin hemen ardından durumunuza en uygun seçeneği seçin. Daha sonra formu doldurun ve son olarak geri ödeme almak istediğinizi belirtin. Böylelikle Play Store geri ödeme talebi oluşturmuş olacaksınız.

Eğer satın aldığınız birden fazla ürün için geri ödeme talebi oluşturmak istiyorsanız yukarıda yer alan adımları birden fazla kez tekrarlamanız gerekiyor. Satın aldığınız ürünü "Bütçe ve sipariş geçmişi" bölümünde bulamıyorsanız ürünü farklı bir hesap üzerinden satın almış olma ihtimaliniz mevcut.

Eğer böyle bir durum ile karşı karşıya kalırsanız diğer hesaplarınızın sipariş geçmişine göz atın. Talep oluşturma işlemi gerçekleştirildikten sonra hesabınıza bir e-posta gönderilecek. E-postalar genellike 15 dakika içerisinde gönderilir fakat bu süre 4 iş gününe kadar uzayabilir.

Bu yazıda dünya genelinde oldukça büyük bir popülerliğe sahip olan Google Play Store isimli uygulama mağazası üzerinden satın alınan bir ürün için iade talebinin nasıl oluşturulacağını açıkladık. Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın. Ayrıca Play Store ülke değiştirme nasıl yapılır sorusunu yanıtladığımız yazıya da göz atabilirsiniz.