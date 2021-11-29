Google Hangouts Nedir? Nasıl Kullanılır?

Uzaktan çalışmanın giderek daha yaygın hale geldiği şu günlerde, Google Hangouts en çok kullandığımız programlardan birisi haline geldi. Peki ama Google Hangouts nedir, ne işe yarar ve nasıl kullanılır? Sizler için hazırladığımız bu rehberimizde söz konusu servis hakkında merak edilen detaylara daha yakından göz atacağız.

Bilgilendirme: Google tarafından alınan kararla birlikte Hangouts, Chat uygulaması ile entegre edildi. Artık kullanıcılar Google Chat uygulamasını kullanacaklar.

Covid-19 ile yaygınlaşmaya başlayan uzaktan çalışma sisteminde hızlı, güvenilir ve ücretsiz iletişim programlarına ihtiyaç duyuyoruz ve Hangouts, bu alandaki en pratik yazılımlardan birisi olarak öne çıkıyor. Dünyanın neresinde olursanız olun iletişimi sürdürebilmenize destek olan program hakkında merak edilenleri bir araya getirdik!

Google Hangouts Nedir?

Google tarafından bireysel ve kurumsal kullanıcılar için ücretsiz olarak sunulan Hangouts, basit bir şekilde anlık mesajlaşma ve görüntülü sohbet uygulamasıdır. Program temelde web tabanlı kullanım için dizayn edilmiş olsa da, masaüstü uygulama ve mobil uygulama ile de kullanılabiliyor.

Google Hangouts Nasıl Kullanılır?

Peki Google Hangouts nasıl kullanılır? Sizlerle programın temel işlevlerini nasıl kullanabileceğinize yakından göz atalım. Başlangıç için bir adet Gmail ya da Gmail tabanlı kurumsal hesap ihtiyacınızın bulunduğunu söylemekte fayda var.

1- Google Hangouts Oturum Açma Nasıl Yapılır?

Google Hangouts üzerinde oturum başlatmak için isterseniz internet tarayıcısını, isterseniz de masaüstü ya da mobil uygulamaları kullanabilirsiniz. Tabii ki bunun için bir adet Gmail ya da Gmail tabanlı kurumsal hesaba ihtiyacınız var. Hangouts hem Android hem de iOS cihazlarda kullanılabiliyor.

2- Google Hangouts Mesaj Atma Nasıl Yapılır?

Birisine mesaj göndermek için Mesaj simgesine tıklamanız ve görünen kişiler listesinden iletişim kurmak istediğiniz kişinin adını seçmeniz yeterli. Kişi, listede yer almıyosa yan çubuğun üst kısmındaki arama kutucuğuna e-posta adresi, adı veya telefon numarasını girin. Ada tıkladığınızda iletişim kutusu açılır.

Sohbet davetiyenize bir isim verip Davetiye Gönder’e tıklayarak sohbeti başlatabilirsiniz. Karşı taraf davetinizi kabul ettikten sonra mesaj bazlı görüşme yapabilirsiniz. Konuşmalarınız kaydedilir, istediğiniz zaman kaldığınız yerden devam edebilirsiniz. Ayrıca konuşma penceresinin üst tarafında yanında + olan kişi simgesine tıklayarak grup sohbet oluşturabilir ve daha fazla kişi ekleyebilirsiniz.

3- Google Hangouts Görüntülü Görüşme Nasıl Yapılır?

Görüntülü Görüşme simgesine tıkladığınızda ayrı bir pencere açılacaktır. Kişileri Davet Et iletişim kutusunda, iletişim kurmak istediğiniz kişinin e-posta adresini veya adını (birden fazla kişi eklemeniz mümkün) yazın ve aşağıda açılan menüden bunlara tıklayın. Şimdi yeşil Davet Et butonuna tıklayın.

Alıcı/alıcılar çağrı gönderdiğiniz konusunda uyarılır ve cevaplamayı ya da reddetmeyi seçer/seçerler. Alternatif olarak, Paylaşmak için Bağlantıyı Kopyala’ya tıklayın; bu görüntülü sohbet oturumunun bağlantısını panonuza kopyalar, daha sonra bunu bir e-postaya yapıştırabilir ve sohbet etmek istediğiniz kişiye veya kişilere gönderebilirsiniz.

Alıcılar doğrudan e-posta gelen kutularından bu bağlantıya tıklayarak görüşmeye katılabilir, Google hesaplarına giriş yapmaları gerekmez. Oturum başladıktan sonra, kişiler simgesinin yanındaki + işaretine tıklayarak daha fazla kişiyi görüşmeye katabilirsiniz. Ekranın altındaki kırmızı buton ile görüşmeyi sonlandırabilir, soldaki butonla mikrofonun sesini kapatabilir, sağdaki butonla kameranızı kapatabilirsiniz.

Görüntülü görüşmede mikrofonunuz çalışmıyor gibi görünüyor, sohbet ettiğiniz kişi sizi duyamıyor mu veya siz karşı tarafın sesini alamıyor musunuz? Mikrofonun sesini kapatmadığınızdan, mikrofonun doğru şekilde bağlandığından, mikrofonu kullanan başka bir program çalıştırmadığınızdan veya çakışıyor olup olmadığından emin olun.

Ayrıca ekranın sağ üstündeki dişli çark simgesine tıklayarak erişebileceğiniz Google Hangouts ayarları altında doğru mikrofonun seçili olduğundan emin olun. Tüm bunlar işe yaramadıysa, görüşmeyi yeniden başlatın, karşı taraftan da görüntülü görüşmeyi yeniden başlatmasını isteyin. Farklı bir tarayıcıya geçmeyi, bilgisayarınızı yeniden başlatmayı da deneyebilirsiniz.

Görüntülü görüşmedeyken ekran mesajı da gönderebilirsiniz. Sağ üstte üst üste üç noktaya tıklayın, Sohbet’e tıklayın, mesajınızı yazıp Enter’a basın. Görüşmedeki herkes mesajın açıldığını görür (mikrofon sorunu yaşıyorsanız bu kullanışlı olabilir, geçici olarak iletişim kurmanın alternatif bir yoludur).

Ekran Paylaş seçeneğine tıklayarak, tüm ekranınızı veya sadece bir uygulama penceresini paylaşabilirsiniz. Görüşmenin diğer ucundaki kişi masaüstünüzde gezinirken izleyebilirsiniz; bu, birisine sözlü olarak açıklamak yerine bilgisayarda bir şeylerin nasıl yapılacağını göstermek için çok faydalı olabilir. Ekranın altında açılan küçük iletiden Hangouts’un ekranınızı paylaştığını anlayabilirsiniz. Mavi Paylaşımı Durdur butonuna tıklayarak ekran paylaşımı oturumunu sonlandırabilirsiniz.

Google Hangouts Chrome Uzantısı İndirme ve Kullanma

Tarayıcı sekmesinde konuşmak yerine Google’ın Chrome tarayıcısı için uzantıyı kullanmayı tercih ederseniz, bu bağlantıdan uzantıyı indirip yükleyin ve Chrome’un sağ üst köşesindeki küçük yeşil konuşma balonu simgesine tıklayarak başlayın.

Yeni Görüşme’ye tıklayın (sol üstteki + simgesi) ve konuşmak istediğiniz kişinin adına tıklayarak (veya arama kutucuğunu kullanarak kişiyi bulabilirsiniz) bir sohbet başlatın. Ayrıca sohbet penceresinden sağ üstteki küçük video kamera simgesine tıklayarak görüntülü görüşme başlatabilirsiniz. Ana menüde sol üstteki üç dikey çubuğa tıklayarak durumunuzu, bildirimlerinizi vb. görüntüleyebilirsiniz.

Google Hangouts Mobil Uygulama İndirme ve Kullanma

Hangouts Android / iOS uygulamasını mobil cihazınıza indirerek hareket halindeyken de iletişimi sürdürebilirsiniz. Arkadaşlarınızı bulmak için uygulamanın kişilerinize erişim izni vermeniz gerekmektedir. Uygulamayı başlattığınızda, ekranın sağ alt köşesinde büyük yeşil + butonunu göreceksiniz.

Ona dokunarak yeni bir sohbet oturumu veya görüntülü görüşme başlatmayı seçebilirsiniz. Kişilerinizin adlarından birine dokunarak ekranın üst kısmında görüntülü görüşme veya telefon sohbeti başlatmanızı sağlayan simgelerle birlikte sohbet geçmişini görüntüleyebilirsiniz. Görüntülü görüşmede ekran paylaşımı gibi ek seçenekler yok.