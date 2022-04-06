Hangouts, Google tarafından üretilen Google Talk uygulamasının gelişmiş ve yeniden isimlendirilmiş ürünü.

Onur Şendere - 7 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Hangouts uygulamasıyla sahip olduğunuz Google hesabı ile birlikte listenizde yer alan arkadaşlarınızla iletişim kurabilirsirsiniz. Google Chrome eklentisiyle daha rahat kullanım imkanı sunan uygulama hem yazılı hem de görsel iletişimde en çok tercih edilecek ürünlerden olabilir. Ülkemizde ve dünyada milyonlarca kullanıcı tarafından indirilen ve hem mobil hem de bilgisayar platformunda kullanılan mesajlaşma uygulaması, arama yapmaya da fırsat tanıyor. Kullanıcılar internet üzerinden mesajlaşabilir, sesli aramalar yapabilirler.

Günümüzde WhatsApp'ın en büyük rakiplerinden bir tanesi olarak adından söz ettiren başarılı uygulama, ücretsiz yapısı ile de yüzleri güldürüyor. Android ve Windows cihazlarda kullanılabilen uygulama, akıllı cihazlar için geliştirilmiş bir mesajlaşma ve arama uygulaması olarak ifade ediliyor. İlk kez 2009 yılında lansmana çıkan başarılı uygulama, dünyanın dört bir yanında kullanılmaya devam ediliyor.

Chrome Hangouts Eklenti Özellikleri

Google desteği ve verimli bir iletişim çözümü olması.

Sade arayüz.

Çoklu görüntülü görüşme desteği.

Basit kullanım,

Ücretsiz,

Hem mesajlaşma hem sesli görüşmeler,

Düzenli güncellemeler,

850'nin üzerinde yüz ifadesini destekleyen ürün 10 kişiye kadar hangout yani görüntülü görüşme imkanı tanıyor. Google I/O 2013 etkinliği kapsamında tanıtılan ürünün Chrome eklentisi sayesinde söz konusu hizmeti çok da işlevsel ve verimli bir şekilde kullanabilirsiniz.

Uygulama üzerinden arkadaşlarınızla iletişim kurabilmeniz için o arkadaşlarınızın da Hangout servisini kullanmaları gerekiyor. Sadece Google hesabına sahip olmaları yetmiyor. Diğer yandan kişilerin çevrimiçi ya da müsait olma durumları henüz gösterilmiyor.

Chrome Hangouts İndir

Birbirinden farklı dil seçeneklerine sahip olan Chrome Hangouts, Google imzalı bir uygulama olarak karşımıza çıktı. Önce Android telefonlarda kullanılmaya başlayan uygulama daha sonra da Windows platformuna geldi. Hala günümüzde pek çok ülkede milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılmaya devam edilen uygulama uzun yıllardır aldığı güncellemeler ile yepyeni özelliklere kavuştu. Her özellik sonrasında yeni kullanıcılara da ev sahipliği yapan başarılı yapım, başarılı gidişatına da kaldığı yerden devam ediyor. Uygulamayı hemen indirip ücretsiz olarak kullanmaya başlayabilirsiniz. Uygulama kalıcı bir internet bağlantısına ihtiyaç duymaktadır.