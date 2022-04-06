Hangouts
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 39,294
- DOSYA BOYUTU 0.89 MB
- Üretici Google
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Hangouts, Google tarafından üretilen Google Talk uygulamasının gelişmiş ve yeniden isimlendirilmiş ürünü.
Hangouts uygulamasıyla sahip olduğunuz Google hesabı ile birlikte listenizde yer alan arkadaşlarınızla iletişim kurabilirsirsiniz. Google Chrome eklentisiyle daha rahat kullanım imkanı sunan uygulama hem yazılı hem de görsel iletişimde en çok tercih edilecek ürünlerden olabilir. Ülkemizde ve dünyada milyonlarca kullanıcı tarafından indirilen ve hem mobil hem de bilgisayar platformunda kullanılan mesajlaşma uygulaması, arama yapmaya da fırsat tanıyor. Kullanıcılar internet üzerinden mesajlaşabilir, sesli aramalar yapabilirler.
Günümüzde WhatsApp'ın en büyük rakiplerinden bir tanesi olarak adından söz ettiren başarılı uygulama, ücretsiz yapısı ile de yüzleri güldürüyor. Android ve Windows cihazlarda kullanılabilen uygulama, akıllı cihazlar için geliştirilmiş bir mesajlaşma ve arama uygulaması olarak ifade ediliyor. İlk kez 2009 yılında lansmana çıkan başarılı uygulama, dünyanın dört bir yanında kullanılmaya devam ediliyor.
Chrome Hangouts Eklenti Özellikleri
- Google desteği ve verimli bir iletişim çözümü olması.
- Sade arayüz.
- Çoklu görüntülü görüşme desteği.
- Basit kullanım,
- Ücretsiz,
- Hem mesajlaşma hem sesli görüşmeler,
- Düzenli güncellemeler,
850'nin üzerinde yüz ifadesini destekleyen ürün 10 kişiye kadar hangout yani görüntülü görüşme imkanı tanıyor. Google I/O 2013 etkinliği kapsamında tanıtılan ürünün Chrome eklentisi sayesinde söz konusu hizmeti çok da işlevsel ve verimli bir şekilde kullanabilirsiniz.
Uygulama üzerinden arkadaşlarınızla iletişim kurabilmeniz için o arkadaşlarınızın da Hangout servisini kullanmaları gerekiyor. Sadece Google hesabına sahip olmaları yetmiyor. Diğer yandan kişilerin çevrimiçi ya da müsait olma durumları henüz gösterilmiyor.
Chrome Hangouts İndir
Birbirinden farklı dil seçeneklerine sahip olan Chrome Hangouts, Google imzalı bir uygulama olarak karşımıza çıktı. Önce Android telefonlarda kullanılmaya başlayan uygulama daha sonra da Windows platformuna geldi. Hala günümüzde pek çok ülkede milyonlarca kullanıcı tarafından kullanılmaya devam edilen uygulama uzun yıllardır aldığı güncellemeler ile yepyeni özelliklere kavuştu. Her özellik sonrasında yeni kullanıcılara da ev sahipliği yapan başarılı yapım, başarılı gidişatına da kaldığı yerden devam ediyor. Uygulamayı hemen indirip ücretsiz olarak kullanmaya başlayabilirsiniz. Uygulama kalıcı bir internet bağlantısına ihtiyaç duymaktadır.
Hangouts
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 29,299
- DOSYA BOYUTU 10.00 MB
- Üretici Google
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Hangouts, Google Talk olarak da bilinen mesajlaşma ve iletişim servisinin yenilenmiş uygulaması.
Hangouts, Google Talk olarak da bilinen mesajlaşma ve iletişim servisinin yenilenmiş uygulaması.
Google I/O 2013 etkinliğinde tanıtılan ve Google Talk uygulamasının üzerine inşa edilen Hangouts, Android işletim sistemli cihazlarda kullanılabiliyor. Uygulama üzerinden listenizde yer alan arkadaşlarınızla mesajlaşabiliyorsunuz. Yüz ifadeleri girmenize de imkân tanıyan uygulamada Google Hangout servisini kullanarak 10 kişiye kadar görüntülü görüşme yapabiliyorsunuz. Ya da sadece konuştuğunuz kişiyle görüntülü görüşme yapabiliyorsunuz.
Hangouts uygulaması klasik bilgilsayarlarda da destekleniyor. Böylece arkadaşlarınızla iletişim kurma şansınız da artıyor. Fakat Google Talk'ta olduğu gibi durum belirtme özelliği yok. Yani meşgul ya da çevrimiçi gibi bilgiler sunulmuyor.
Hangouts uygulamasının özellikleri:
- Google+ yeteneklerinin daha çok yansımış olması.
- Gelişmiş görüntülü görüşme imkanı.
- 10 kişiye kadar görüntülü görüşme desteği.
- Fotoğraf ve yüz ifadesi gönderebilme.
- Klasik bilgisayarlardan da servisi kullanabilme imkanı.
1.1 sürüm güncellemesi sonrası;
● Daha fazla emoji eklendi!
● Daha hızlı çalışan ve rahat kullanılan Hangouts
Hangouts
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 1,606
- DOSYA BOYUTU 10.60 MB
- Üretici Google
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Hangouts, anlık mesajlaşma ve iletişim uygulaması.
Hangouts, anlık mesajlaşma ve iletişim uygulaması.
Bu zamana kadar Google Talk olarak ifade edilen çevrimiçi mesajlaşma ve iletişim uygulamasının yeni özellikler kazanmış ve yeni bir isme sahip olmuş hali Hangouts. Google+ desteğinin artırıldığı uygulama iPhone, iPod Touch ve iPad sahipleri tarafından da kullanılabiliyor.
Sadece mesajlaşma değil, görüntülü görüşme desteği de bulunuyor uygulamada. Üstelik bunu aynı anda 10 kişiye kadar da destekleyebiliyor. 850'nin üzerinde yüz ifadesi bulunan uygulama bu sayede yazılı iletişimde duyguların ve düşüncelerin daha sağlıklı bir şekilde aktarılmasına da yardımcı oluyor.
Hangouts uygulaması üzerinden fotoğraf alışverişi de gerçekleştirilebiliyor. Hangout yani görüntülü görüşmeleri kaydetmek de mümkün.
Hangouts uygulamasının özellikleri:
- Google+ ile daha uyumlu.
- 10 kişiye kadar görüntülü görüşme desteği.
- 850'nin üzerinde yüz ifadesi.
- Fotoğraf paylaşabilme.
Hangouts
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 422
- Üretici Google
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Hangouts web servisi sayesinde dostlarınızla PC'nizde internet tarayıcınız üzerinden sohbete başlayabiliyorsunuz.
Hangouts, Google tarafından sunulan bir iletişim servisi olarak uzun süredir kullanıcılar tarafından kullanılabiliyordu ancak geçmişte bir web sürümünün olmaması, bilgisayardan arkadaşlarıyla sohbet etmek isteyenleri zora sokuyordu. Gmail'in içerisinden kullanılabilse de bunun Hangouts'un kendi web servisi sayfası üzerinden kullanımla karşılaştırıldığında çok daha zor olduğunu unutmamak gerekiyor.
Hangouts için yayınlanan yeni web servisi sayesinde kullanıcılar artık dostlarıyla sohbet etmek istediklerinde direkt olarak bilgisayarlarından çok sayıda sohbet penceresini aynı anda yönetebiliyor, kameralı görüşme yahut sadece sesli görüşme gibi olanaklardan da faydalanabiliyorlar.
Uygulamanın arayüzünün çok sade ve anlaşılır bir şekilde hazırlanmış olmasına karşın biraz daha makyaja ve daha kolay bir kullanıma ihtiyaç duyduğunu söylemek de mümkün. Zira uygulamadaki sohbet pencerelerinin biraz küçük olması nedeniyle bazı kullanıcılar yer sıkıntısı yaşadıklarını hissedebilirler fakat pek çok pencereyi bir arada tutabilmek için böyle bir ödün vermiş olması da mümkün.
Yeni bir sohbete başlamak için kullanabileceğiniz tüm butonlar da ekranın ortasında oldukça büyük bir şekilde bulundukları için hangi seçeneği kullanacağınızı belirledikten sonra tek yapmanız gereken Google kontak listenizde yer alan kişiler arasında aratma yaparak mesaj penceresini açmak. Tabii ki en son sohbetleriniz de uygulama penceresinde yer aldığı için direkt olarak kaldığınız yerden devam etme şansınız da mevcut.
Eğer Hangouts servisini internet üzerinden kolayca kullanmak istiyorsanız kesinlikle denemeden geçmemeniz gerektiğini düşünüyorum.