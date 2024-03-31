Günümüzde birçok uygulama ve platforma Google hesabınızla pratik bir şekilde giriş yapma imkânımız bulunuyor. Yeni bir kullanıcı adı ve şifre oluşturmak yerine birçok kullanıcı Google hesabı ile giriş yapmayı tercih ediyor.

Her ne kadar avantajlı ve pratik bir çözüm olsa da bu durum aynı anda birden fazla cihazda Google hesabınızın açık kalmasına neden oluyor. Peki, hangi cihazlarda oturumunuzun açık olduğunu nasıl öğrenebilirsiniz? Bu yazımızda Google hesabı açık olan cihazların nasıl bulunduğunu anlatıyoruz.

Google Hesabı Açık Olan Cihazlar Nasıl Bulunur?

Eğer siz de Google hesabım hangi cihazlarda açık diye merak ediyorsanız aşağıdaki adımları izleyerek kolayca oturum açtığınız cihazların listesine erişebilirsiniz. Yapmanız gerekenler oldukça basit.

İşlem yapmak istediğiniz hesabınıza daha önceden giriş yaptıysanız Google’ı açtığınızda sağ üst köşede gözüken profil resminize tıklayın.

Burada bulunan ‘Google hesabınızı yönetin’ butonuna basın.

Sol tarafta açılan menüden ‘Güvenlik’ sekmesine geçiş yapın.

Sayfayı aşağı doğru kaydırdığınızda sol tarafta ‘Cihazlarınız’ menüsünü görüntüleyeceksiniz.

Burada bulunan ‘Tüm cihazları yönet’ seçeneğine tıklayın.

Açılan pencerede oturumunuzun açık olduğu ve önceden giriş yaptığınız cihazların listesini görebilirsiniz. Google hesabım kaç cihazda açık diye merak ediyorsanız bu yöntemle aklınızdaki soru işaretlerini ortadan kaldırmanız mümkün.

Gmail Bağlı Hesapları Kaldırma Nasıl Yapılır?

Gmail bağlı hesapları görme işlemi için yukarıdaki adımları izlemeniz yeterlidir. Google hesabınızın açık olduğu bu cihazlarda oturumunu sonlandırmak için ise şunları yapabilirsiniz:

Yukarıdaki adımları izleyerek ‘Cihazlar’ menüsüne gidin.

Buradan oturumu kapatmak istediğiniz cihazın üstüne tıklayın.

Açılan sayfada ‘oturumu kapat’ seçeneğine tıklayın.

Eğer güvenlik tehditi oluşturabilecek bir durumdan şüpheleniyorsanız ‘bilginiz dışında bir şey mi var’ butonuna tıklayıp yönlendirmelere uygun biçimde ilerleyerek Google’dan destek talep edebilirsiniz.

İster masaüstü ister mobil cihazınızdan yapabileceğiniz Google hesapları kaldırma işlemi için yukarıda listelenen adımları izlemeniz yeterlidir. Kullanmadığınız bir hesabı tamamen ortadan kaldırmak istiyorsanız ‘Google hesabı nasıl silinir?’ İçeriğimizdeki yönlendirmelere göz atabilirsiniz.

Kullanmakta olduğunuz cihazda önceden giriş yapılmış bir Gmail hesabını kaldırmak için ise ‘hesapları yönet’ menüsünden ilgili hesabı seçip alt kısımda yer alan ‘hesabı kaldır’ butonuna tıklayabilirsiniz.