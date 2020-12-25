Muhtemelen pek çoğumuzun artık kullanmadığı ancak oralarda bir yerlerde yaşamaya devam eden çok fazla sayıda hesabı vardır. Peki ama artık kullanmadığınız Google hesabı nasıl silinir? Bu rehberimizde Google hesap silme nasıl yapılır sorusuna daha yakından göz atacağız.

Eğer ortalama düzeyde bir internet kullanıcısı iseniz, Gmail hesabınızı silmek için vermeniz gereken uğraş, anlamsız derecede karmaşık adımları kapsar. Bu noktada hesabınızın kalıcı olarak silinmesi için hangi adımları takip etmeniz gerektiğini hemen aşağıda sizler için sıraladık.

Google Hesabı Nasıl Silinir?

Google Hesabı internet sitesine gidin.

internet sitesine gidin. Soldaki menüden Veri ve Kişiselleştirme sekmesine tıklayın.

sekmesine tıklayın. Aşağıya kaydırarak Bir Hizmeti veya Hesabınızı Silin seçeneğine basın.

seçeneğine basın. Açılan ekrandan Hesabınızı Silin butonuna tıklayın.

butonuna tıklayın. Gerekli adımları tamamlayın.

Google Hesabı internet sitesine giriş yaptığınızda, karşınızda basit bir panel yer alacak. Google hesabınızı kalıcı olarak silebilemek adına öncelikle bu panelin sol tarafında yer alan menüden Veri ve Kişiselleştirme sekmesine giriş yapmanız gerekiyor.

Bu sekmeye giriş yaptıktan sonra ekranı bir miktar aşağı kaydırmanız gerekiyor. Bunun ardından aşağıda Bir Hizmeti veya Hesabınızı Silin isimli bir kutucuk göreceksiniz. Hesabınızı silebilmek için bu kutucuğun üzerine tıklamanız gerekiyor. Bu kutucuğa tıkladıktan sonra başka bir ekrana yönlendirme sağlanacak.

Açılan ekrandan Hesabınızı Silin butonuna tıklamanızın ardından, şifrenizi yeniden girmeniz istenecek. Şifrenizi başarılı bir şekilde doğruladıktan sonra hesabınızı silmeye çalıştığınıza yönelik birkaç bildirim göreceksiniz. Tüm adımları tamamlamanızın ardından hesabınızı başarılı bir şekilde silmiş olacaksınız.

Peki siz bu rehberimizde yer verdiğimiz bilgiler hakkında ne düşünüyorsunuz? Burada yer alan bilgiler işinize yaradı mı ve hesabınızı silebildiniz mi? Konu hakkındaki görüşlerinizi hemen aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle ve diğer okurlarımızla paylaşmayı ihmal etmeyin.