Yazıyı Müziğe Dönüştüren MusicLM Nedir? Nasıl Kullanılır?

Yeni geliştirilen yapay zeka teknolojilerini kullanarak yazılı ve görsel içeriklerin yanı sıra farklı formatlarda ses içerikleri de oluşturabileceğinizi biliyor muydunuz?

Tıpkı görsel veya metin oluştururken yaptığınız gibi basit komutlar girerek hayalinizdeki müziği yapay zekâya ürettirmeniz mümkün. Bunun için Google, yazıyı müziğe dönüştürebilen, kullanışlı ve pratik bir uygulama geliştirdi.

Artık siz de MusicLM’yi kullanarak, hayal gücünüzün katkısıyla istediğiniz tarzda müzik oluşturabilirsiniz. Peki, MusicLM nedir? Nasıl kullanılır? MusicLM ücretli midir? sorularının cevabını merak ediyorsanız, bilmeniz gereken tüm detayları sizin için derledik.

MusicLM Nedir?

Google’ın AI ekibi tarafından geliştirilen MusicLM, farklı enstrüman seçenekleri yaparak müzik oluşturmanıza imkân tanıyor. Popüler yapay zeka uygulamaları arasında sayılan ChatGPT ve DALL-E ile kıyaslandığında, DALL-E ile benzerlik gösteren yapay zeka aracı, dört farklı yapay zeka modelinin birleşiminden oluştuğu belirtiliyor. Söz konusu olan yapay zeka modelleri ise şu şekilde sıralanıyor:

SoundStream

MuLan

w2v-BERT

AudioLM

Bu şekilde oluşturulan MusicLM’de oluşturacağınız müziklerde baskın olmasını istediğiniz temel enstrümanları belirterek sadece ritim oluşturma şansınız var. Ayrıca daha gelişmiş bir prompt yazarak bitmiş müzikler de elde edebilirsiniz. MusicLM ile oluşturulan ses dosyalarında ses derinliğinin 24 kHz olduğunu bilmeniz gerekiyor.

MusicLM Nasıl Kullanılır?

MusicLM uygulamasını kullanmak için öncelikle bekleme listesine kayıt olmanız gerekiyor. Uygulamanın sitesinden başvurabileceğiniz bu listede sıra size geldiğinde tarafınıza e-mail ile dönüş yapılıyor. Gelen maildeki yönergeleri izleyerek MusicLM’i denemeye başlayabilirsiniz.

Uygulamayı açtığınızda arayüzünün oldukça basit ve ChatGPT ile benzer özelliklere sahip olduğunu görmeniz mümkün. Tıpkı ChatGPT’de olduğu gibi almak istediğiniz sonuca uygun bir prompt girmeniz için ayrılmış bir alan bulunuyor. Bu alana istediğiniz müzik tarzına ilişkin detayları yazmanız gerekiyor. Ayrıca slow mu yoksa hareketli bir müzik mi istediğinizi de belirtmenizde fayda var.

Yapay zeka aracının üreteceği müzikte kullanılmasını istediğiniz belli başlı enstrümanlar varsa bunu prompt içinde belirtmeniz şart. Benzer şekilde kesinlikle kullanılmasını istemediğiniz enstrümanlar varsa onları da belirtmelisiniz.

Girdiğiniz prompt sonucunda uygulama size iki farklı müzik alternatifi sunuyor. Bu sunulan alternatifler arasından seçim yapabilir, daha farklı alternatiflere ulaşmak için yapay zeka uygulamasından aynı komuta uygun farklı müzikler üretmesini isteyebilirsiniz.

MusicLM’e giriş yapmak istediğinizde karşınıza örneklerle dolu birkaç sayfa çıkıyor. Bu sayfalarda girilen promptlarla eşleşen müzikleri dinleme imkânınız bulunuyor. Aslında bu örnekleri göz önünde bulundurduğunuzda nasıl bir müzik elde etmek için nasıl bir prompt girmeniz gerektiğini daha iyi anlayabilirsiniz.

Girdiğiniz prompta uygun olarak üretilen müzikleri cihazınıza indirebilirsiniz. Ayrıca uygulamanın kendisi de girdiğiniz prompta uygun farklı alternatifleri size sunuyor. Yapay zekanın sunduğu bu alternatiflerden birini seçerek de ilerleyebilirsiniz.

MusicLM’de müzik üretirken hangi saniyeler içinde nasıl bir ses duymak istediğinizi belirterek, oluşturmak istediğiniz müziği detaylı bir şekilde tarif edebilirsiniz.

MusicLM Ücretli Mi?

MusicLM’ye giriş yaparken şu an için bir ücret ödemeniz gerekmiyor. Uygulamaya giriş yapmak isteyenler öncelikle AI Test Kitchen’a yönlendiriliyor. Bu bölümden ‘sign up’ diyerek bekleme listesine adınızı yazdırmak için giriş yapabilirsiniz.

Üyelik için de bekleme listesine kaydolmak için de ücret ödemeniz gerekmiyor. Benzer şekilde size uygulamadan mesaj geldiğinde sisteme giriş yaparken de herhangi bir ücret talebinde bulunulmuyor.

MusicLM ile Neler Yapılabilir?

MusicLM’in özgün ve yeni müzikler ürettiğini düşündüğümüzde aslında hayal gücünüze bağlı olarak çok farklı uygulamalarda MusicLM’den yararlanabileceğinizi söylemek mümkün. Özellikle oyun müziklerinin ve jeneriklerin üretiminde bu uygulamadan yararlanabilirsiniz.

Sosyal medya kanallarınız, kendi işletmeniz için üretilmesi gereken müzik içerikleri için MusicLM’i kullanabilirsiniz. Bu sayede telif hakkı durumları ile uğraşmadan videolarınıza size özgü ses içerikleri ekleyebilirsiniz.

Sanat eserlerinden ilham alarak farklı müzikler tasarlamak için MusicLM yapay zeka desteğinden yararlanabilirsiniz.

Hatta müzik alanında herhangi bir beceriniz olmasa bile düşünsel anlamda hayal gücünüzün ürettiği verileri MusicLM’in üretim gücü ile birleştirerek eşi benzeri olmayan, özgün sanat eserleri oluşturmanız mümkün.