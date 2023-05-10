Google I/O'23 Öne Çıkan Haberler: Pixel 7a, Pixel Tablet Özellikleri ve Fiyatı
Google'ın uygun fiyatlı serisine yeni üye geldi. Pixel 7a tanıtıldı. Fiyatını ve özelliklerini sizin için derledik!
Bugün gerçekleştirilen Google I/O'23 etkinliğinde hem yapay zeka alanında hem de Pixel cihazlarında birçok yeni ürün tanıtıldı. Bugün tanıtılan ürünler içerisinde Pixel Tablet ve Pixel 7a yer aldı.
Google'ın uygun fiyatlı telefon serisinden Pixel 7a ve yeni tasarımıyla Pixel Tablet'in en önemli detaylarını sizin için derledik.
Pixel Tablet Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi
- İşlemci: Tensor G2
- Ekran: 11 inç ekran
- Kamera: 8 MP
- RAM: 8 GB
- Bellek: 128 GB / 256 GB
- Güvenlik: Parmak izi okuyucu
Google'ın yeniden tasarlanan yeni tableti Pixel Tablet'e dair detaylar, bugün ortaya çıktı. Özellikle hopörlör özelliğini de içeren şarj istasyonu dikkat çeken tablet, Tensor G2 işlemcisiyle birlikte sunulacak.
3 mikrofon ve 4 hopörlör ile müzik ve iletişim deneyimini yukarıya taşıyan tablet, üzerinde dayanak noktasıyla birlikte gelecek. Ayrıca hopörlörlü şarj istasyonu birlikte kablosuz şarj edilebilecek. Ayrıca şarj istasyonunun da ücretsiz olarak sunulacağı açıklandı.
Önümüzdeki ay çıkış yapacak olan Google Pixel Tablet'in fiyatı ise 499 dolar olacak.
Google Pixel 7a Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi
- İşlemci: Tensor G2
- Ekran: 6,1 inç 90 Hz OLED
- Batarya: 4400 mAh
- İşletim Sistemi: Android 13
- Kamera: 10,8 MP ön kamera, 64 + 13 MP arka kamera
Google ekosisteminin uygun fiyatlı seçeneklerinden biri olarak sunulan A serisine eklenen yeni cihaz ise Google Pixel 7a oldu. Hem ekran özellikleri hem de son nesil Tensor G2 işlemcisiyle dikkat çeken telefon, kamerasıyla da oldukça güçlü olduğunu kanıtlıyor.
Pixel serisinin sahip olduğu tüm yapay zeka destekli özelliklerle birlikte gelecek olan telefon, 10 Mayıs itibaren satışta olacak. Telefonun fiyatı ise 499 dolar olarak belirlendi.
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