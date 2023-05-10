Google I/O'23 Öne Çıkan Haberler: Pixel 7a, Pixel Tablet Özellikleri ve Fiyatı

Bugün gerçekleştirilen Google I/O'23 etkinliğinde hem yapay zeka alanında hem de Pixel cihazlarında birçok yeni ürün tanıtıldı. Bugün tanıtılan ürünler içerisinde Pixel Tablet ve Pixel 7a yer aldı.

Google'ın uygun fiyatlı telefon serisinden Pixel 7a ve yeni tasarımıyla Pixel Tablet'in en önemli detaylarını sizin için derledik.

Pixel Tablet Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi

İşlemci: Tensor G2

Tensor G2 Ekran: 11 inç ekran

11 inç ekran Kamera: 8 MP

8 MP RAM: 8 GB

8 GB Bellek: 128 GB / 256 GB

128 GB / 256 GB Güvenlik: Parmak izi okuyucu

Google'ın yeniden tasarlanan yeni tableti Pixel Tablet'e dair detaylar, bugün ortaya çıktı. Özellikle hopörlör özelliğini de içeren şarj istasyonu dikkat çeken tablet, Tensor G2 işlemcisiyle birlikte sunulacak.

3 mikrofon ve 4 hopörlör ile müzik ve iletişim deneyimini yukarıya taşıyan tablet, üzerinde dayanak noktasıyla birlikte gelecek. Ayrıca hopörlörlü şarj istasyonu birlikte kablosuz şarj edilebilecek. Ayrıca şarj istasyonunun da ücretsiz olarak sunulacağı açıklandı.

Önümüzdeki ay çıkış yapacak olan Google Pixel Tablet'in fiyatı ise 499 dolar olacak.

Google Pixel 7a Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi

İşlemci: Tensor G2

Tensor G2 Ekran: 6,1 inç 90 Hz OLED

6,1 inç 90 Hz OLED Batarya: 4400 mAh

4400 mAh İşletim Sistemi: Android 13

Android 13 Kamera: 10,8 MP ön kamera, 64 + 13 MP arka kamera

Google ekosisteminin uygun fiyatlı seçeneklerinden biri olarak sunulan A serisine eklenen yeni cihaz ise Google Pixel 7a oldu. Hem ekran özellikleri hem de son nesil Tensor G2 işlemcisiyle dikkat çeken telefon, kamerasıyla da oldukça güçlü olduğunu kanıtlıyor.

Pixel serisinin sahip olduğu tüm yapay zeka destekli özelliklerle birlikte gelecek olan telefon, 10 Mayıs itibaren satışta olacak. Telefonun fiyatı ise 499 dolar olarak belirlendi.