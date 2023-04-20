Google Pixel 7a Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Google Pixel 7a özellikleri hakkında bu zamana kadar pek çok sızıntı yaşandı. Bu sızıntılar, yeni Pixel telefonunda yer alacak donanım bileşenlerine dair bilgi sahibi olmamıza imkân tanıyor. Peki, Google'ın yeni telefon modeli neler sunacak?

Yazılım devi Google, çevrim içi hizmetlerin yanı sıra akıllı telefonlar da piyasaya sürüyor. Şirketin yakın zamanda Google Pixel 8 serisinin yanı sıra Pixel 7a isimli bir model de tanıtması bekleniyor. Bu yazıda Pixel 7a'ya dair merak edilen soruları yanıtlayacağız.

Not: Bu rehber, Pixel 7a'nın özellikleri ve fiyatı ile ilgili ortaya çıkan söylentiler göz önünde bulundurularak hazırlanmıştır. Dolayısıyla rehberdeki bilgiler, zaman içinde değişiklik gösterebilir.

Google Pixel 7a Özellikleri

Ekran Boyutu: 6,1 inç

Ekran Teknolojisi: OLED

Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2400 piksel

Piksel Yoğunluğu: Yaklaşık 431 PPI

Ekran Yenileme Hızı: 90Hz

Ekran Koruma Teknolojisi: ?

İşlemci: Google Tensor G2

İşlemci Çekirdekleri: Sekiz çekirdek

Üretim Teknolojisi: 5 nm

RAM: 6 GB

Depolama: 128 GB

Arka Kamera: 64 MP + 12 MP

Arka Kamera Video Kaydı: 4K 30/60 FPS, 1080p 30/60/120/240 FPS

Ön Kamera: 8 MP

Ön Kamera Video Kaydı: 1080p 30 FPS

Hücresel: 4G / 5G

Bluetooth: 5.2

NFC: Var

Suya Dayanıklılık: IP67

Batarya Kapasitesi: 4500 mAh

Kablolu Şarj: 18W

Kablosuz Şarj: ?

Yazılım: Android 13

Ağırlık: ?

Kalınlık: ?

Söylentilere göre 6,1 inç ekran büyüklüğüne sahip Google Pixcel 7a, OLED ekran üzerinde 1080 x 2400 piksel çözünürlük ve 90Hz yenileme hızı sunacak. Gücünü Google Tensor G2 işlemcisinden alacak cihazda 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanı bulunabilir.

Telefonun arka tarafında 64 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera ve 12 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera olmak üzere iki farklı kameranın yer alacağı ileri sürülüyor. Ön yüzeyde ise 8 megapiksel çözünürlüğünde geniş açılı kamera yer alabilir.

OIS teknolojisini desteklemesi beklenen arka kameraların 4K çözünürlükte 30/60 FPS, 1080p çözünürlükte ise 30/60/120/240 FPS video kaydı yapabilme yeteneğine sahip olacağı iddia ediliyor. Ön kamera ile 1080p çözünürlükte 30 FPS video kaydedilebileceği düşünülüyor.

Google Pixel 7a Fiyatı

Google Pixel 7a modelinin 499 dolar fiyat etiketine sahip olması bekleniyor. Yazılım devi Google, Pixel 7a'nın fiyatı ile ilgili henüz resmi bir açıklamada bulunmadı. Bu nedenden dolayı telefonun farklı fiyat etiketiyle piyasaya sürülebileceğini unutmamak gerekiyor.

Google Pixel 7a Çıkış Tarihi

Dünya genelinde çok sayıda kişi tarafından merak içerisinde beklenen Pixel 7a modelinin 10 Mayıs 2023 tarihinde düzenlenecek Google I/O etkinliği sırasında tanıtılabilir. Google'ın Pixel 7a'nın piyasaya sürdükten sonra Pixel 6a'yı satmaya devam edeceği söyleniyor.

Bu yazıda Google Pixel 7a donanımı, fiyatı ve çıkış tarihi ile ilgili merak edilen soruları cevapladık. Peki, siz söz konusu akıllı telefon modeli hakkında ne düşünüyorsunuz? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.