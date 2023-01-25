Google Takvim'de grup takvimi oluşturma ve kullanma nasıl yapılır? Meraklıları için derledik. Google Takvim pek çok kullanıcı tarafından aktif olarak kullanılan organizasyon ve ajanda uygulamaları arasında yer alıyor ancak pek azımız servisin detaylı ayarlarıyla haşır neşir oluyoruz.

Aslında doğru bir şekilde kullanıldığında Google Takvim'in kullanıcılara sunduğu onlarca farklı işe yarar özellik mevcut ve bunlardan bir tanesi de grup takvimleri oluşturma ve paylaşma olarak karşımıza çıkıyor.

Google Takvim'de Grup Takvimi Oluşturma ve Kullanma

Grup takvimleri sayesinde çalışma grubunuza özel bir etkinlik takvimi oluşturabilir, böylece kişisel takvimlerinizden ayrı bir takvim üzerinde tüm ajandanızı görebilirsiniz. Servisin sağladığı filtreleme seçenekleri onlarca ayrı takvimi bir arada yürütmeye oldukça yatkın.

Tabii ki Google Takvim'e direkt olarak Gmail içerisinden ulaşmak da mümkün ve bu nedenle ilk olarak bilgisayarımızdaki web tarayıcısından Gmail hesabımıza giriş yapıyoruz. Giriş yaptıktan sonra ekranın sağ üst kısmında bulunan uygulama butonuna basarsanız "Takvim" seçeneğini göreceksiniz. Bu butona basarak devam ediyoruz.

Google Takvim'i açtığınızda hemen sol bölümde yer alan "Takvimlerim" menüsü dikkatinizi çekecektir. Bu menünün sağ kısmındaki küçük açılır butona bastığınızda karşınıza çıkacak olan "Yeni takvim oluştur" butonuna tıklarsanız ilk grup takviminizi açmak için ilk adımı atmış olacaksınız.

Takvimimizi oluşturma ekranına geldiğimizde "Takvim adı", "Açıklama", ve "Yer" bilgilerini doldurarak takvimimizin genel yapısını oluşturuyoruz. Bu sayfanın altındaki seçeneklere şimdilik dokunmuyoruz, zira bu seçenekler daha sonra da ayarlanabiliyorlar. İşimiz tamamlandığında "Takvim Oluştur" butonu ile devam ediyoruz.

Takvimimiz artık oluştuğu için hemen ekranın sol bölümündeki "Takvimlerim" menüsünün altında grup takvimimizi görebiliriz. Tabii ki adı grup takvimi olduğu için takvimimize başkalarını davet etmemiz gerekiyor. Grup takviminin kenarındaki küçük oka basarak buradan açılan menüde "Bu takvimi paylaş" seçeneğine tıklıyoruz.

Dilerseniz bu menüden grup takviminin genel takvimimiz üzerinde hangi renkte görüneceğini de seçebiliyoruz ancak bu bölüm elbette opsiyonel.

Takvimimizin paylaşma kısmına geldiğimizde dilerseniz e-postanızın dahil olduğu gruba takvimi açabilir, dilerseniz de alt kısımda bulunan "Belirli kişilerle paylaş" seçeneğini kullanabilirsiniz. Burada yer alan izin ayarları hakkında kısa bir açıklama yapmam yerinde olacaktır.

Değişiklik yapma ve paylaşımı yönetme: Takvim üzerindeki etkinlikleri ve takvim ayarlarını değiştirme, aynı zamanda takvimin kimlerle paylaşılabileceğini kontrol etme izni vermektedir.

Etkinliklerde değişiklik yapma: Sadece etkinlik ekleme ve düzenleme işlemine izin veren seçenek. Takvim ayarları ve paylaşım üzerinde herhangi bir kontrol mevcut değildir.

Tüm etkinlik ayrıntılarını görme: Etkinlikleri değiştirememe ancak onlar hakkındaki tüm detayları görebilme.

Yalnızca serbest/meşgul durumda gör: Paylaşılan kişiler hangi etkinliklerin olduğunu göremeyeceklerdir ancak sizin meşgul ya da serbest durumda olduğunuzu görebileceklerdir.

Tüm paylaşım seçenekleri tamamlandıktan sonra "Kaydet" butonuna basarak devam edebilirsiniz.

Tabii ki hatırlatma seçenekleri de Google Takvim'in en önemli noktaları arasında. Paylaşım ekranının üst menüleri arasında yer alan "Hatırlatıcılar ve bildirimler" linkine basmamız gerekiyor. Menüye girdiğinizde takvimdeki etkinliklerin size nasıl yollarla bildirileceğine dair tüm ayarları burada bulunan seçenekleri kullanarak değiştirebilirsiniz. İşlemler tamamlandığında "Kaydet" butonuna basarak bu ekrandan çıkabilirsiniz.

Google Takvim'in grup takvimi oluşturma özelliği bu kadar basit bir şekilde aktifleştirilebiliyor. Artık yeni bir etkinlik eklerken "Takvim" seçeneğinin karşısındaki menüden etkinliğin grup takviminize eklenmesini seçebilirsiniz.

Google Takvim'de grup takviminin kullanımına dair genel bilgilerimiz yaptıktan sonra işlemlerimiz tamamlanmış oluyor. Geçmişte yazdığımız Google Takvim'de İlgi Çeken Takvimler Ekleme blogumuza da göz atmayı sakın unutmayın!