Çeşitli dilleri tercüme ederken genellikle Google Translate servisini kullanıyoruz. Ancak bu servisin de alternatifleri bulunuyor. Sizler için hazırladığımız bu listeye göz atmanızı tavsiye ederiz. Öyle ki şimdiye kadar gördüğünüz tüm online çeviri sitelerini sizlere unutturacak düzeyde.

İngilizce ve Türkçe çeviri yaparken en çok zorlandığımız konu Google'un yaptığı hatalı çeviriler oluyor. İnsanlar Google Translate'e kıyasla alternatif çeviri siteleri aramakta. Bizde sizler için en iyi online çeviri sitelerini derledik.

En İyi Online Çeviri Siteleri

Cambridge Dictionary

DeepLTranslator

Collins Translator

ReversoContext

Bing Translator

2000 Karaktere kadar metin desteği sağlayan Cambridge Dictionary, birçok online çeviri sitesine göre oldukça başarılı sonuçlar çıkarmakta. Sade bir arayüzü olan web sitesini birçok kişinin kullandığını söyleyebiliriz.

2017 Yılında piyasaya sürülen ve Almanya merkezli platform, 28 dilde çeviri desteği sağlıyor. Türkçe dil çevirisi de yapan web sitesi alternatif olarak kullanılabilecek web sitelerinden biridir.

30'dan fazla dil desteği olan Collins Translator, online çeviri yapmakta oldukça başarılı bir performans gösterdiğini söyleyebiliriz.

Fransa merkezli olan web sitesi, yapay zeka tabanlı online çeviri sitesidir. 96 Milyondan fazla aktif kullanıcısı olan ReversoContext, birçok kişi tarafından bilinirken birçok kişi tarafından da bilinmemektedir.

Microsoft’un Bing ile entegre ettiği Bing Translator servisi de başarılı çeviri hizmeti sunan uygulamalardan biri. Translate.com kadar iddialı olmayan ve Google Translate kadar dil seçeneğine sahip Bing Translator, 45’e yakın dili çevirebiliyor.

Google ve Yandex'te çeviri yaparken oldukça başarılı olsada birçok kişi yapılan hatalardan dolayı şikayet etmekte bu yüzden sizler için bulabildiğimiz en iyi online çeviri sitelerini tanıttık. Sizlerin en çok kullandığı online çeviri siteleri hangileri? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın. Ayrıca program olarak bir uygulama kullanmak isterseniz. En iyi çeviri programları adlı yazımıza göz atmanızı tavsiye ederiz.