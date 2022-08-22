En İyi Online Çeviri Siteleri
Tercüme işlerinizi hallederken farklı servisleri kullanarak net bir sonuç elde etmek isterseniz, sizler için en iyi online çeviri sitelerini derledik.
Çeşitli dilleri tercüme ederken genellikle Google Translate servisini kullanıyoruz. Ancak bu servisin de alternatifleri bulunuyor. Sizler için hazırladığımız bu listeye göz atmanızı tavsiye ederiz. Öyle ki şimdiye kadar gördüğünüz tüm online çeviri sitelerini sizlere unutturacak düzeyde.
İngilizce ve Türkçe çeviri yaparken en çok zorlandığımız konu Google'un yaptığı hatalı çeviriler oluyor. İnsanlar Google Translate'e kıyasla alternatif çeviri siteleri aramakta. Bizde sizler için en iyi online çeviri sitelerini derledik.
İngilizce Öğrenmek İçin İzlenilebilicek 5 Dizi
İngilizce öğrenmek için altyazılı film veya dizi izlemeniz gerektiğini mutlaka duymuş ya da görmüştürsünüz. Birçok kişi dil öğrenme sürecinde en faydalı olabilecek şeylerden biride film veya dizi izlemek olduğunu söyler.
En İyi Online Çeviri Siteleri
- Cambridge Dictionary
- DeepLTranslator
- Collins Translator
- ReversoContext
- Bing Translator
Cambridge Dictionary
2000 Karaktere kadar metin desteği sağlayan Cambridge Dictionary, birçok online çeviri sitesine göre oldukça başarılı sonuçlar çıkarmakta. Sade bir arayüzü olan web sitesini birçok kişinin kullandığını söyleyebiliriz.
DeepLTranslator
2017 Yılında piyasaya sürülen ve Almanya merkezli platform, 28 dilde çeviri desteği sağlıyor. Türkçe dil çevirisi de yapan web sitesi alternatif olarak kullanılabilecek web sitelerinden biridir.
Collins Translator
30'dan fazla dil desteği olan Collins Translator, online çeviri yapmakta oldukça başarılı bir performans gösterdiğini söyleyebiliriz.
İngilizce Nasıl Öğrenilir, Neler Gerekli?
Dünyanın global dili olan İngilizce, artık bir zorunluluk oldu. Birçoğumuzun yüzlerce defa denediği fakat çok azımızın başarabildiği dil öğrenme problemi nereden gelmektedir? Sizler için yazdık.
ReversoContext
Fransa merkezli olan web sitesi, yapay zeka tabanlı online çeviri sitesidir. 96 Milyondan fazla aktif kullanıcısı olan ReversoContext, birçok kişi tarafından bilinirken birçok kişi tarafından da bilinmemektedir.
Bing Translator
Microsoft’un Bing ile entegre ettiği Bing Translator servisi de başarılı çeviri hizmeti sunan uygulamalardan biri. Translate.com kadar iddialı olmayan ve Google Translate kadar dil seçeneğine sahip Bing Translator, 45’e yakın dili çevirebiliyor.
Ücretsiz İngilizce Seviyesi Nasıl Ölçülür?
İngilizce öğrenmeden önce İngilizce seviyenizi ölçmek en önemli konulardan biridir. Çünkü İngilizce seviyenizi ölçmeden nasıl bir yol izleyeceğinizi bilemeyebilirsiniz.
Google ve Yandex'te çeviri yaparken oldukça başarılı olsada birçok kişi yapılan hatalardan dolayı şikayet etmekte bu yüzden sizler için bulabildiğimiz en iyi online çeviri sitelerini tanıttık. Sizlerin en çok kullandığı online çeviri siteleri hangileri? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın. Ayrıca program olarak bir uygulama kullanmak isterseniz. En iyi çeviri programları adlı yazımıza göz atmanızı tavsiye ederiz.
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