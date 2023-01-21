Görev Çubuğu Çalışmıyor, Nasıl Düzeltilir?

Windows işletim sistemine sahip bilgisayar kullanan pek çok kişi görev çubuğu çalışmıyor, çözüm yolları neler sorusunun yanıtını merak ediyor. Bu yazıda can sıkıcı problemin düzelmesine yardım edebilecek yöntemleri sıraladık.

Dünyanın en popüler işletim sistemlerinden biri olan Windows'un bazı sürümlerinde bazen çeşitli sorunlar ortaya çıkabiliyor. Bunlardan biri de görev çubuğunun düzgün şekilde çalışmamasıdır. Kullanım deneyimini olumsuz yönde etkileyen problem için uygulanabilecek çeşitli yöntemler bulunuyor.

Görev Çubuğu Çalışmıyor, Çözüm Yöntemleri Neler?

Explorer'ı yeniden başlatın.

Sürücüleri güncelleyin.

Sorun Giderme aracını çalıştırın.

Windows'u güncelleyin.

SFC komutunu çalıştırın.

Yeni bir kullanıcı hesabı oluşturun.

Windows'u sıfırlayın.

Yukarıda görev çubuğunun çalışmaması durumunda uygulanabilecek çözüm yöntemleri bulunuyor. Listede yer alan yöntemlerin detaylarına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Explorer'ı yeniden başlatın

Ctrl + Shift + Esc kısayolunu kullanın.

Görev Yöneticisi açılacak.

Dosya menüsüne tıklayın.

"Yeni görevi çalıştır" seçeneğini seçin.

Explorer.exe yazın.

Enter tuşuna basın.

Görev çubuğu çalışmıyorsa uygulayabileceğiniz ilk yöntem Explorer'ı yeniden başlatmaktır. Bu yöntem, can sıkıcı sorunun düzelmesine yardım edebilir. Yöntemi uygulayabilmek için ilk olarak Ctrl + Shift + Esc klavye kısayolunu kullanarak Görev Yöneticisi'ni açın.

Görev Yöneticisi'ni açtıktan sonra "Dosya" menüsüne tıklayın. Bir sonraki adımda "Yeni görevi çalıştır" seçeneğini seçin. "Explorer.exe" yazın ve hemen ardından Enter tuşuna basın.

Sürücüleri Güncelleyin

Güncel olmayan sürücüler çeşitli problemlere yol açabilir. Bu sebepten ötürü bilgisayarda yer alan sürücülerin güncel olup olmadığını kontrol edebilir, güncel olmayanları güncelleyebilirsiniz. Bunun için driver güncelleme programları kullanabilirsiniz.

Sorun Giderme Aracını Çalıştırın

Windows + I kısayolunu kullanın.

"Güncelleştirme ve Güvenlik" kategorisine tıklayın.

"Sorun Gider" sekmesine girin.

"Ek sorun gidericiler" seçeneğini seçin.

"Windows Mağazası Uygulamaları" yazısına tıklayın.

"Sorun gidericiyi başlat" butonuna basın.

Uygulayabileceğiniz bir diğer yöntem ise Sorun Giderme aracını kullanmaktır. Bu yöntemi uygulayabilmek için ilk olarak Windows + I klavye kısayolunu kullanarak ayarlar penceresini açın ve hemen ardından "Güncelleştirme ve Güvenlik" kategorisine tıklayın.

Bir sonraki adımda "Sorun Gider" sekmesine girin. "Ek sorun gidericiler" seçeneğini seçin ve ardından "Windows Mağazası Uygulamaları" yazısına tıklayın. Son olarak "Sorun gidericiyi başlat" butonuna basın.

Windows'u Güncelleyin

Windows + I kısayolunu kullanın.

"Güncelleştirme ve Güvenlik" kategorisine tıklayın.

"Güncelleştirmeleri denetle" butonuna basın.

Sorun hâlâ devam ediyorsa Windows işletim sistemini güncellemeyi deneyebilirsiniz. Bunun için Windows + I klavye kısayolunu kullanarak ayarlar penceresini görüntüleyin. "Güncelleştirme ve Güvenlik" kategorisine tıklayın.

"Güncelleştirme ve Güvenlik" kategorisine tıkladıktan sonra "Güncelleştirmeleri denetle" butonuna basın. Bu adımı uygulamanız hâlinde yeni bir güncelleme olup olmadığı kontrol edilecek.

SFC Komutunu Çalıştırın

Windows + R kısayolunu kullanın.

Cmd yazın.

Ctrl ve Shift'e basılı tutarak Enter tuşuna basın.

Evet butonuna tıklayın.

Komut satırına sfc /scannow yazın.

Enter tuşuna basın.

Windows işletim sistemiyle beraber gelen Sistem Dosyası Denetleyicisi, bilgisayarınızdaki bozuk sistem dosyalarının düzelmesini sağlayabilir. Komutu çalıştırmak için ilk olarak Windows + R kısayolunu kullanarak Çalıştır'ı açın.

Çalıştır penceresinde bulunan kutucuğa cmd yazın. Hemen ardından Ctrl ve Shift tuşlarına basılı tutarak Enter tuşuna basın. Evet butonuna tıklayarak CMD'yi yönetici olarak çalıştırın. Bir sonraki adımda CMD penceresinde komut satırına sfc /scannow yazın ve son olarak Enter tuşuna basın. Bunu uyguladığınız takdirde SFC komutu çalışacaktır.

Yeni Bir Kullanıcı Hesabı Oluşturun

Windows + I kısayolunu kullanın.

Hesaplar kategorisine girin.

"Aile ve diğer kullanıcılar" sekmesine tıklayın.

"Bu bilgisayara başka birini ekle" butonuna basın.

Talimatları takip edin.

Yeni bir kullanıcı hesabı oluşturmayı deneyebilirsiniz. Bunun için ilk olarak Windows + I klavye kısayolunu kullanarak ayarlar penceresini görüntüleyin. Açılan pencere üzerinden Hesaplar kategorisine girin. Bir sonraki adımda "Aile ve diğer kullanıcılar" sekmesine tıklayın.

"Aile ve diğer kullanıcılar" sekmesine tıkladıktan sonra "Bu bilgisayara başka birini ekle" butonuna basın. Daha sonra talimatları takip ederek hesabınızı ekleyin. Bu işlemi tamamladıktan sonra yeni hesaba geçin ve bilgisayarı yeniden başlatın. Sorunun düzelip düzelmediğini kontrol edin.

Windows'u Sıfırlayın

Windows + I tuşlarına basın.

"Güncelleştirme ve Güvenlik" kategorisine girin.

"Kurtarma" sekmesini görüntüleyin.

"Bu bilgisayarı sıfırla" kısmından "Başlayın" butonuna tıklayın.

Yukarıda yer alan yöntemlerin hiçbiri işe yaramadıysa Windows'u sıfırlamayı deneyebilirsiniz. Bunun için öncelikle Windows + I kısayolunu kullanın ve açılan pencere üzerinden "Güncelleştirme ve Güvenlik" kategorisine tıkalyın. "Kurtarma" sekmesine girin. "Bu bilgisayarı sıfırla" kısmından "Başlayın" butonuna basın.

Bu yazıda görev çubuğu çalışmıyor, çözüm yolları neler sorusunun yanıtını merak eden kişiler için çeşitli yöntemler sıraladık. Eğer sorunu farklı bir yöntem ile çözdüyseniz yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.

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