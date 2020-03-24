Windows 10 için En İyi Veri Kurtarma Programları

Windows 10 için en iyi veri kurtarma programlarını listeledik! Hepimizin başına geldiği anlar olmuştur, çok değerli bir dosyayı yanlışlıkla silmiş ya da kaybetmişizdir. Bilgisayarın çöp kutusunda da dosyayı bulamamışızdır. Bu, gerçekten de çok sinir bozucu bir durum olabilir. Böyle bir durum ile karşılaşırsanız ne yapmalısınız? Dosyalarınızı Windows 10 bilgisayarınızdan nasıl kurtarabilirsiniz? İşte size birkaç ip ucu.

Dosyanızı geri almak için neler yapabileceğinizden ve size yardımcı olabilecek programların neler olduğundan bahsedeceğiz.

Windows 10'da Silinen Dosyaları Kurtarmanın Yolları

Öncelikle, silindiğini düşündüğünüz bir dosya, gerçekte silinmemiş olabilir. Bunun için bilgisayar içerisinde bir arama yapmak zaman kaybı gibi görünse de sizi pek çok zahmetten kurtarabilir. İlk bakılması gereken yer bilgisayarınızda bulunan çöp kutusu dosyasıdır. Dosyanın sağ üst köşesinde bulunan arama hanesine, bulmak istediğiniz dosyanın ismini yazarak aratabilirsiniz. Eğer aradığınız dosya geri dönüşüm kutusundaysa, tek yapmanız gereken dosyayı bilgisayarınıza geri yüklemek.

Eğer, aradığınız dosya geri dönüşüm kutusunda değilse, o zaman ne yapmanız gerekir? Dosya gezgininde, bulmak istediğiniz klasörü aratmanız gerekir. Dosyanız, silinmemiş, taşınmış olabilir. Dosya ismini, dosya gezgininde arama çubuğuna yazarak, bulmak istediğiniz dosyayı bütün bilgisayarda aratabilirsiniz. Dosyanız taşınmış ise, bulunduğu klasörde karşınıza çıkacaktır.

Eğer her iki aramada da istediğiniz dosyayı bulamadıysanız. Silinmiş veriyi kurtarmadan önce bakmanız gereken son bir yer daha olduğunu hatırlatmak isteriz.

Günümüzde bulut depolama hizmetleri oldukça yaygın. Google Drive ya da Dropbox gibi bir bulut depolama hizmeti kullanıyorsanız ya da Microsoft OneDrive kullanıcısıysanız, sildiğiniz bir dosyayı burada bulma ihtimaliniz oldukça yüksek.

Windows 10 için En İyi Veri Kurtarma Programlarından Bazıları

Yukarıda belirttiğimiz bütün yolları denediniz, bütün aramaları yaptınız ancak sonuç olumsuz, aradığınız dosyayı bulamadanız. O halde kurtarma işlemi yapmanız gerekecek.

Bilgisayarınızdan sildiğiniz bir dosya, aslında tamamen silinmez. Bilgisayarda, çok daha arka planda bir süre daha tutulur. İşte, size arka plan araması yapabilecek birkaç program önerisi.

EASEUS Veri Kurtarma Sihirbazı

EASEUS, hem Microsoft’un Windows 10 işletim sisteminde hem de Apple’ın Mac OS'de çalışan bir veri kurtarma aracıdır. Ücretli premium özelliklerine sahip olan uygulama, aynı zamanda dosyalarınızı geri almanıza yardımcı olacak bazı mükemmel ücretsiz araçlara da sahiptir. Kullanımı son derece basit olan EASEUS ile, kaybolan verilerinizi rahatlıkla bulabilirsiniz.

Hem Ücretsiz Hem de Premium Özelliklere Sahip Başka Bir Veri Kurtarma Programı: RECUVA

RECUVA, EASEUS tarafından sunulanlara benzer şekilde, farklı sürücü türlerinden silinen her türlü dosyayı kurtarmanıza yardımcı olabilir. Uygulamanın, EASEUS ile arasındaki en önemli fark, EASEUS'un, dosyayı geldiği yere geri göndermek yerine bir kurtarma dosyası konumu ayarlamanıza izin vermesidir.

RECUVA ile, aranan konumunuzdan silinen dosyalar listesine eriştiğinizde, her dosya için bir derecelendirme görürsünüz. Bu derecelendirme, RECUVA’nın, kayıp dosyayı kurtarabilme şansını ifade eder. Derecelendirmeler; mükemmel, kötü, çok kötü ve kurtarılamaz olarak belirtilir.

Ücretsiz Veri Kurtarma Programı: DiskDigger

DiskDigger, arama işlevine sahip olmasa da birçok seçenek sunan ücretsiz bir programdır. Arama işlevinin olmaması, kaybolan dosyaları kurtarabilseniz bile, bulmak için belirli bir sürücüde bulunan tüm silinmiş dosyalar arasında gezinmeniz gerekeceği anlamına gelir. Bu zaman alıcı bir süreç olabilir.

DiskDigger, tamamen ücretsiz bir program için tahmin edebileceğinizden çok daha fazla, farklı dosya türünü kurtarabilir. Görüntüler, videolar, belgeler, XML dosyaları ve hatta GIF dosyalarını bile bu uygulama sayesinde kurtarmanız mümkün olabilir. Önceki programlarda olduğu gibi, DiskDigger ayrıca dahili ve harici manyetik sabit sürücüler ve SSD'ler, USB flash sürücüler ve SD kartlar dahil olmak üzere çeşitli disk ve sürücülerdeki dosyaları kurtarmayı mümkün kılar.

İşte size, silinmiş verilerinizi kurtarabileceğiniz 3 iyi uygulama.

Yukarıda da belirttiğimiz gibi, bir dosyayı sildiğinizde gerçekte dosyanın kendisini değil, yolunu silmiş olursunuz ve üzerine başka bir dosya yazılana kadar aslında bilgisayarda bulunur. Bu sayede silinen dosyaları kurtarmak mümkün olur.

Daha önce bahsettiğimiz RECUVA derecelendirmeleri, kaybolan dosyanın ne kadar süredir mevcut olduğunu ve herhangi birinin üzerine yazılıp yazılmadığını iyi bir şekilde gösterir.

Hangi programı kullanmak istediğinize karar verdikten sonra, uygulamaları rahatlıkla bilgisayarınıza indirip kullanmaya başlayabilirsiniz.