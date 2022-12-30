Windows'ta Güvenli Dosya Silme Nasıl Yapılır?

Windows işletim sistemi üzerinde belki de milyarlarca dosya bulunmakta. Bu dosyalar karışıklağa neden olduğu için dosya silmenin en önemli yollarından biri de dosyayı ya da program tamamen ortadan kaldırmaktır. Peki bu nasıl olacak? Windows güvenli dosya silme nasıl yapılır? Gelin yakından bakalım.

Windows Güvenli Dosya Silme Nasıl Yapılır?

Bilgisayarınızı açın.

Silmek istediğiniz dosyanın üzerine gelin.

Klavyenizdeki delete tuşuna basın.

Daha sonra arama kısmına geri dönüşüm kutusu yazın ve uygulamaya girin.

Yukarıdaki bulunan seçeneklerden geri dönüşüm kutusunu boşalt seçeneğine tıklayın.

İşlem tamamlanmış olacaktır.

Windows Program Kaldırma Nasıl Yapılır?

Bilgisayarınızın arama kısmına denetim masası yazın.

Sağ üst köşede bulunan görünüm ölçüsünü kategori olarak değiştirin.

Programlar sekmesinin altındaki program kaldır seçeneğine tıklayın.

Kaldırmak istediğiniz programın üzerine sağ tıklayın.

Kaldır seçeneğine tıklayın.

Bir süre bekleyin.

İşten tamamlanmış olacaktır.

Yukarıdaki işlemleri yaparak Windows'ta güvenli bir şekilde dosyalarınızı temizleyebilir ve gereksiz olan programları silebilirsiniz.

Windows'ta Silmek İstediğim Dosyayı Bulamıyorum Çözümü?

Windows güvenli dosya silme işlemi yaparken bazı dosyalarınızı göremeyebilirsiniz. Bu nedenle Windows'ta dosya silmek için silmek istediğiniz dosyanın klasörün içine girip sağ üst köşede bulunan sekmelerden görünüm seçeneğine tıklayın ve gizli ögeler butonu aktif edin. Bu sayede gizlenmiş dosyaları görmüş olacaksınız. Kolay bir şekilde dosya silme işleminiz tamamlanmış olacaktır.

Windows Silenen Dosyalara Ne Oluyor?

Silmiş olduğunuz dosya geri dönüşüm kutusuna gidiyor. Bunun sayesinde silmiş olduğunuz dosyayı kolayca geri getirebiliyorsunuz. Olur da kazayla bir dosyayı sildiyseniz ve bu dosyaya ihtiyacınız varsa hatayı telafi etmenin en hızlı yolu budur. Ama geri dönüşüm kutusundayken silinen bir dosyada işler değişiyor.

Aslında çok büyük bir fark olmasa da geri dönüşüm kutunuzda dosyayı artık bulamıyorsunuz. Hatta siz aslında dosyayı geri dönüşüm kutusuna aktarmış olduğunuzu düşünseniz de dosyanız asla fiziki anlamda orada olmuyor. Geri dönüşüm kutusunun amacı size yapay da olsa kullanım alışkanlığınızı destekleyecek bir ortam hazırlamak. Değişen tek şey dosyanın endeksi.

Dosyayı silmiş olsanız da disk üzerinden yok olma gibi bir durum söz konusu değil. Siz sadece bilgisayaranıza, bu dosyanın bulunduğu yerin üstüne kayıt yapabileceği komutunu veriyorsunuz.

Bilgisayarınız diskteki bu bölümün üstüne kayıt gerçekleştirdiği saniyeye kadar dosyanız aslında hâlâ diskte bulunuyor. Üstüne kaydetme ihtimali ise değişken. Bu zaman dakikalardan tutun aylarca süren işlemler sonrası gerçekleşebilir. Tıpkı yıkım ekipleri gelesiye kadar bekleyen işlev görmez haldeki bir ev gibi.

Kısacası, bilgisayarınızın içindeki dosyaları sildiğinizi düşünseniz de sabit diskteki yerini dolduracak yeni bir dosya gelmediği sürece o dosya olduğu yerde saklı bir hayat sürdürmeye devam ediyor.

Bu içeriğimizde Windows güvenli dosya silme nasıl yapılır? Sizler için anlatmış olduk. Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Aşağıda bulunan yorumlar kısmında görüşlerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın. En iyi antivirüs programlarıneler? Adlı yazımıza da göz atmanızı tavsiye ederiz.