Görev Yöneticisi Devre Dışı Bırakıldı Hatası Nasıl Çözülür?

"Görev Yöneticisi, yöneticiniz tarafından devre dışı bırakıldı" hatası, Windows işletim sistemine sahip olan bilgisayarlarda zaman zaman meydana gelebiliyor. Peki, problemi düzeltebilmek için hangi çözüm yöntemleri uygulanmalıdır? Bu yazıda uygulanabilecek yöntemleri açıkladık.

Yazılım devi Microsoft tarafından sunulan Windows, dünyanın en popüler işletim sistemlerinden bir tanesidir. Bu zamana kadar pek çok sürümü piyasaya sürülen Windows'ta bazen bazı problemler ortaya çıkabiliyor.

Windows PC'lerde meydana gelen hatalar arasında Görev Yöneticisi'nin devre dışı bırakılması da yer alıyor. Genellikle arka planda çalışan programları sonlandırmak için kullanılan aracın düzeltilebilmesi için uygulanabilecek çeşitli yöntemler bulunuyor.

Görev Yöneticisi Devre Dışı Bırakıldı Hatası İçin Çözüm Yöntemleri

Bilgisayarı kapatıp açın.

Virüs taraması yapın.

Antivirüsü geçici olarak devre dışı bırakın.

Kayıt Defteri dosyası oluşturun.

Komut İstemi kullanın.

Bilgisayarı sıfırlayın.

Yukarıda kullanım deneyimini olumsuz yönde etkileyen can sıkıcı problemin düzelmesine yardım edebilecek yöntemler bulunuyor. Listede yer alan yöntemlere dair detaylara aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Bilgisayarı Kapatıp Açın

Yeniden başlatma işlemi bilgisayar, tablet ve akıllı telefon gibi cihazlarda meydana gelen bazı sorunların düzelmesini sağlayabiliyor. Bu sebepten ötürü bilgisayarınızı kapatıp açın. İşlemi gerçekleştirdikten sonra Ctrl + Shift + Esc kısayolunu kullanarak sorunun düzelip düzelmediğini kontrol edin.

Virüs Taraması Yapın

Görev Yöneticisi, yöneticiniz tarafından devre dışı bırakıldı hatasına sisteme bulaşan bir kötü amaçlı yazılım yol açıyor olabilir. Bazı kötü amaçlı yazılımlar, Windows işletim sistemlerinde yer alan Görev Yöneticisi'nin çalışmasını engelleyebilir.

Söz konusu nedenden dolayı güvenlik yazılımı ile sistemi taratın. Eğer bilgisayarınızda güvenlik yazılımı yüklü değilse en iyi antivirüs programları listesine göz atabilirsiniz. İndirip yükleme işleminin ardından tarama sürecini gerçekleştirebilirsiniz.

Antivirüsü Geçici Olarak Devre Dışı Bırakın

Eğer bilgisayarınızda herhangi bir kötü amaçlı yazılım yoksa sorunun kaynağı antivirüs yazılımı olabilir. Can sıkıcı problemin PC'nizde yüklü olan güvenlik yazılımından kaynaklanıp kaynaklanmadığını anlamak için geçici olarak devre dışı bırakın.

Kayıt Defteri Dosyası Oluşturun

Sorun hâlâ düzelmediyse uygulayabileceğiniz bir yöntem daha bulunuyor. Kayıt Defteri dosyasını manuel olarak oluşturarak sorunu düzeltebilmeniz mümkün. Bu dosya, Görev Yöneticisi'ndeki problemi otomatik olarak onarırken Kayıt Defteri'ndeki ayarı da değiştirecektir.

İlk olarak masaüstünün herhangi bir kısmına sağ tıklayın. Açılan pencere üzerinden "Yeni" seçeneğini seçin. Bu adımı uygulamanız hâlinde çeşitli araçların yer aldığı yeni bir pencere açılacak. Bu araçlar içerisinden Not Defteri'ni seçin.

Masaüstüne otomatik olarak eklenen Not Defteri'ne çift tıklayarak açın. Not Defteri'nin içerisine aşağıda yer alan satırı ekleyin.

Windows Registry Editor Version 5.00 [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System] “DisableTaskMgr” =dword:00000000

Pencerenin üst kısmında yer alan Dosya menüsüne tıklayın. "Farklı Kaydet" seçeneğini seçin. Açılan pencereden dosyanın ismini DisableTaskMgr.reg olarak adlandırın. Oluşturduğunuz dosyaya mouse ile çift tıklayın. Evet butonuna basın. Sorun devam ederse bilgisayarınızı yeniden başlatın.

Komut İstemi Kullanın

Komut İstemi'ni kullanarak da sorunun düzelmesini sağlayabilirsiniz. Bunun için görev çubuğundaki arama butonuna basın ve ardından kutucuğa cmd yazın. Arama Sonuçlarından Komut İstemi'ni "Yönetici olarak çalıştır" seçeneğini seçin. Komut İstemcisi'ne aşağıdaki satırı yazın.

REG add HKCU\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\System /v DisableTaskMgr /t REG_DWORD /d 0 /f

Söz konusu satırı yazdıktan sonra Enter tuşuna basın. Bu adımı uyguladıktan sonra Görev Yöneticisi'nin düzgün bir şekilde çalışıp çalışmadığını kontrol edin.

Bilgisayarı Sıfırlayın

Windows + I kısayolunu kullanın.

Güncelleştirme ve Güvenlik kategorisine girin.

Kurtarma sekmesine tıklayın.

"Bu bilgisayarı sıfırla" bölümündeki "Başlayın" butonuna basın.

Yukarıda yer alan yöntemleri uyguladıysanız ve sorun devam ediyorsa son çare olarak bilgisayarınızı sıfırlamayı deneyebilirsiniz. Sıfırlama işleminden önce veri kaybıyla karşı karşıya kalmamak için yedekleme yapmayı unutmayın.

Sıfırlama işlemi için öncelikle Windows + I klavye kısayolunu kullanarak ayarlar penceresini açın. Güncelleştirme ve Güvenlik kategorisine girin ve hemen ardından Kurtarma sekmesine tıklayın. Son olarak "Bu bilgisayarı sıfırla" bölümünde yer alan "Başlayın" butonuna basın.

Bu yazıda Görev Yöneticisi, yöneticiniz tarafından devre dışı bırakıldı hatası için uygulanabilecek çözüm yöntemlerini açıkladık. Eğer sorunu farklı bir yöntem ile çözdüyseniz aşağıda yer alan yorumlar kısmından paylaşabilirsiniz.

Ayrıca Windows ile beraber gelen Görev Yöneticisi yerine farklı bir araç kullanmak istiyorsanız Görev Yöneticisi alternatifi en iyi uygulamalar listesine göz atabilirsiniz.