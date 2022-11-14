Windows Görev Yöneticisi Alternatifi En İyi 6 Uygulama

Windows Görev Yöneticisi alternatifi programlar neler? Bu yazıda popüler işletim sistemiyle beraber gelen Görev Yöneticisi isimli araç yerine farklı bir program kullanmak isteyen bilgisayar kullanıcıları için bir liste hazırladık.

Windows işletim sistemi üzerinde kurulu olan standart görev yöneticisi birçok kullanıcı için yeterince fonksyonel bir izlenim yaratsa da daha fazlasını sunabilen alternatif çözümlerle kıyaslandığında yetersiz bir izlenim yaratıyor.

Birçoğumuz görev yöneticisini sadece görev sonlandırmak için kullanıyoruz çünkü işletim sisteminin yanıt vermediği durumlarda görev yöneticisi sayesinde istemediğiniz programları kapatma şansınız var. Peki farklı işlere de yarayan daha kapsamlı bir görev yöneticileriniz olsun istemez misiniz?

Alternatif görev yöneticilerinin sizlere sunduğu temel hizmet, Windows üzerinde kurulu olan görev yöneticisinden daha fazla seçenek sunmaktır. Daha ileri seviye kullanıcıların mutlaka göz atması gerektiğini düşündüğümüz bu alternatiflere göz attığınızda eski alışkanlıklarınızı geride bırakacağınızı düşünüyoruz. Sizin için öne çıkan alternatifleri açıkladık.

Görev Yöneticisi Alternatifi Programlar Listesi

Process Explorer

Process Hacker

System Explorer

Process Lasso

Task Manager Deluxe

Daphne

Yukarıda Görev Yöneticisi benzeri programlar bulunuyor. Listede yer alan programlara dair detaylara aşağıdan göz atabilirsiniz. Ayrıca otomatik güncellemeleri devre dışı bırakmak istiyorsanız Windows 10 otomatik güncellemeleri nasıl kapatılır sorusunu yanıtladığımız yazıya bakabilirsiniz.

Process Explorer

Gelişmiş seçenekleri düzenli bir arayüzde ihtiva eden Process Explorer oldukça popüler olan bir örnek. Görev yöneticisinde bulunmayan birçok özelliğe sahip olan bu uygulama en çok tercih edilen alternatiflerin başını çekiyor.

Arayüz tasarımının oldukça alışılageldik görünümüyle kendinizi yabancı hissetmemenizi sağlayan Process Explorer barındırdığı ekstra fonksiyonlarıyla size daha anlaşılır bir pencere sunuyor. Sıralı olan her programı ikonlarıyla birlikte görüntüleyebiliyorsunuz.

Görev yöneticisinde işlemler sekmesini seçtiğinizde bu özellik ortadan kaybolduğu için aradığınız programı bulmak daha uzun sürüyordu. İşlemleri kategorize eden ve ayrı dallarda analiz edebilen bu uygulama istenmeyen görselliği ortadan kaldırıp daha da sade bir görünüm kazanabiliyor.

Özellikleri bununla da bitmeyen Process Explorer, kilitli dosyaların kilidini açabiliyor, işlemleri bulup pencerelerini görüntüleyebiliyor ve detaylı kaynak bilgilerini sunuyor. Windows XP ve üzeri için uyumlu olan bu uygulamayı aşağıdaki butondan indirmeniz mümkün.

Process Hacker

Açık kaynaklı bir görev yöneticisi olan Process Hacker hem gelişmiş seçeneklerle hem de doğal tasarımıyla dikkat çekiyor. Process Explorer ile büyük benzerlik gösteren bu uygulama size hemen hemen aynı hizmetleri sunuyor. Bu iki uygulama arasında tercih yapanların belirlediği kriter genelde kendilerine daha yakın buldukları arayüzden yana oluyor.

Process Hacker işlem kategorilerini renklerine göre dizip gerçek zamanlı istatistikleri grafiklerle de anlatıyor, kilitli dosyaları açıyor, ağ bağlantısı kullanımıni ve işlemci yönetimini görüntüleyebiliyor. İleri seviye kullanıcıları bekleyen daha da çok fonksiyon mevcut.

Process Hacker'ı daha avantajlı duruma sokan etmenlerden biri, uygulamanın tamamen açık kaynak kodlu olması. İleri seviye kullanıcılar bu sebepten ötürü bu görev yöneticisini daha da kişiselleştirebiliyorlar. Hem portatif hem de kurulu olarak kullanılabilen Process Hacker için Windows XP ve üzeri bir işletim sisteminizin olması gerekiyor.

System Explorer

Ulaşımı kolay bir arayüzde pratik bir güvenlik kontrolü sunan System Explorer bir görev yöneticisi olmak haricinde arka planda barındırdığı araçlarla dikkat çekiyor. Process Explorer ve Process Hacker gibi iddialı olan bu uygulama.

Düz ve anlaşılması kolay arayüz hem temel seviyedeki kullanıcılara dost bir görüntü sergiliyor hem de ileri seviye kullanıcılarına etkili çözümler sunuyor. Görevler ve işlemler üstünde kontrol ve yetki sağlayan System Explorer, kaynak kullanımlarını detaylı olarak sunabiliyor ve sistem faaliyetlerini grafikli anlatımla takdim ediyor.

Bu işlemlerle yetinmeyen System Explorer, başlangıçta açılacak olan programları seçmenizi sağlıyor. Rakipleriyle kıyasladığınızda System Explorer'ın öne çıkan özelliği güvenliği oluyor. System Explorer'ı yaratan ekip, uygulamanın içine gömdükleri bir veritabanı aracılığıyla şüpheli işlemleri tarayıp geçerliliklerini kontrol edebiliyor.

Hatırlamadığınız bir işlemle karşılaşmanız durumunda tek tıkla kontrol etmeniz mümkün. Windows XP ve üzeri bir işletim sitemi kullanıyorsanız aşağıdaki butondan System Explorer'ı indirebilirsiniz.

Process Lasso

Bir görev yöneticisinden daha fazlasını isteyenler için devreye giren Process Lasso, görevlerinizi optimize edebilen ve buna yönelik araçları da bünyesinde barındıran bir uygulama. En dikkat çekici özelliki olarak dikkat çeken ProBalance, işlemcinin görev dağılımını kendi optimize ederken hız ve performans artışı sağlıyor.

Dilediğiniz işlemleri tamamen durdurabildiğiniz ve otomatik güç seçenekleri de ayarlayabildiğiniz Process Lasso, masaüstü bilgisayarlar için enerji tasarrufu seçenekleri de barındırıyor.

Process Lasso size bu anlatımla birlikte herşeyin otomasyonunu yapan bir uygulama izlenimi yaratmış olabilir, ancak durum sadece bundan ibaret değil. Tam kontrol ve yetki için işlemlerin her birini kendiniz de ayarlayabiliyorsunuz.

Windows XP ve üzeri bir işletim sistemi talep eden Process Lasso, temel özellikleri için ücret talep etmiyor ancak gelişmiş seçenekler için 25 dolara varan bir fiyatı gözden çıkarmanız gerekiyor.

Task Manager Deluxe

Task Manager Deluxe (TMX), biraz karmaşık bir arayüze sahip. Bu nedenle ilk başta programı kullanırken zorluk yaşayabilirsiniz fakat bir süre sonra arayüze alışabilirsiniz. TMX işlemleri, hizmetleri, performansı, ağ bağlantıları ve daha pek çok bilgiyi görüntüleyebilmenizi sağlıyor.

Performans sekmesinde bazı bilgileri grafikler üzerinden gösteren programda koyu mod desteği de bulunuyor. TMX Windows XP'den Windows 7'ye Windows 10'dan Windows 11'e kadar pek çok işletim sistemini destekliyor.

Daphne

Görev Yöneticisi benzeri programlar listesinin son sırasında Daphne yer alıyor. Açık kaynak kodlu bir hizmet olan Daphne, sahip olduğu sade arayüz sayesinde kolay bir kullanım sunuyor. Program penceresi üzerinden işlemci kullanımı, boştaki RAM miktarı gibi çeşitli bilgilere erişebiliyorsunuz.

Bu yazıda Görev Yöneticisi alternatifi programlar listesi hazırladık. Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın. Ayrıca Windows 10 PC zamanlı kapatma ayarı nasıl yapılır sorunu cevapladığımız yazıya da göz atabilirsiniz.