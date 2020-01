Görsellerinizi Çeşitli Şekillerde Kırpmanıza Yarayan En İyi 5 Web Sitesi

Fotoğraf düzenleme uygulamaları, kare, dikdörtgen veya serbest biçimli kırpma sunar. Sosyal medya platformlarına yüklemek istediğiniz bir fotoğrafı kalp, yıldız, oval gibi çeşitli şekillerde kırpmak isteyebilirsiniz. Bu durumda fotoğraflarınızı çeşitli şekillerde kırpmanıza yarayan web siteleri biçilmiş kaftandır. Bu web sitelerinde bir hesap oluşturmanıza gerek yoktur. Dolayısıyla hızlıca fotoğrafınızı çeşitli şekillerde kırpabilir ve sosyal medya hesabınız üzerinden paylaşabilirsiniz. Bu yazıda, fotoğraflarınızı çeşitli şekillerde kırpmanıza yarayan en iyi 5 web sitesini derledik.

Tuxpi, fotoğraflarınızı çeşitli şekillerde kırpmanızı yarayan çok basit bir web sitesidir. Başarılı bir kullanıcı arayüzüne sahip olan Tuxpi’de dikkatinizi dağıtabilecek fazladan bir buton yer almıyor. “Start Photo Editing” butonuna tıklayarak bir fotoğraf yükleyebilir, “Add Effect” butonuna tıklayarak fotoğrafınızı kırpmak için bir şekil seçebilirsiniz.

Tuxpi’de kalp, yıldızlar, daireler, çokgen gibi 19 adet şekil bulunuyor. Bu şekillerin yanı sıra fotoğraflara efektler ve çerçeveler ekleyebilirsiniz. Fotoğrafın parlaklığı, tonu ve kontrastı gibi ayarları yapabilir, fotoğrafın üzerine metin ekleyebilir ve hatta fotoğrafı yeniden boyutlandırabilirsiniz. Tuxpi’nin olumsuz kısmı ise fotoğrafları sadece JPG formatında indirebilirsiniz.

IMGOnline, görsellerinizi çeşitli şekillerde kırpmanıza yarayan bir web sitesidir. IMGOnline, daire, kalp ve ok gibi basit şekillerden hayvanlar, kuşlar, arabalar ve telefonlar gibi biraz daha karışık şekillere kadar 100'den fazla şekil sunar. IMGOnline’da ilk olarak “Choose File” butonuna tıklayarak fotoğrafınızı web sitesine yüklemeniz gerekiyor. Fotoğraf yüklendikten sonra önce şekil türünü girmeniz ve ardından şekliniz için çeşitli ayarları belirlemeniz gerekir.

IMGOnline’da şekiller numaralandırılmıştır. Bu sebepten dolayı “Settings to apply the specified shape” kısmına istediğiniz şeklin numarasını girmelisiniz. Daha sonra fotoğrafınızın JPG mi yoksa PNG formatında mı olacağına karar vermelisiniz. Son olarak, “Ok” butonuna tıklayarak kırpma işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

20’den fazla şeklin yer aldığı Oooo Plus web sitesinde fotoğraflarınızı kolay bir şekilde kırpabilirsiniz. Oooo Plus web sitesinde şekilleri mouse yardımı ile çizebilirsiniz. Dolayısıyla şekillerin konumunu ve büyüklüğünü kolayca ayarlayabilirsiniz. Oooo Plus web sitesinin dezavantajları da bulunuyor. Bu dezavantajlar, kırpma işleminin diğer web sitelerine kıyasla daha uzun sürmesi ve düzenleme ekranında çok sayıda reklamın yer almasıdır.

Lunapic, bir görselin arka planını kaldırmak ve şeffaf yapmak için popüler bir araçtır ancak Lunapic, fotoğraflarınızı çeşitli şekiller ile kırpabilmenizi de sağlar. Lunapic’te “Rectangle”, “Circle”, “FreeForm” ve “Magic Wand” olmak üzere 4 adet kırpma aracı bulunuyor. Lunapic’te tıpkı Oooo Plus'ta olduğu gibi fotoğrafı kırpmak için mouse yardımı ile fotoğrafın üzerini çizmeniz gerekir. Kırpılacak alanı çizdikten sonra üst kısımda yer alan “Crop” seçeneğine tıklayın. Bu işlemin ardından kırpma işlemi gerçekleştirilecektir. Fotoğrafı bilgisayarınıza indirebilir veya Lunapic tarafından sunulan çeşitli efektleri doğrudan yeni fotoğrafınıza uygulayabilirsiniz.

Pixlr, fotoğraflarınızı çeşitli şekillerde kırpmanıza izin veren bir başka ücretsiz çevrim içi fotoğraf düzenleme aracıdır. Pixlr’da ilk olarak “Open Image” butonuna tıklayarak fotoğrafınızı web sitesine yüklemeniz gerekiyor. Fotoğrafınız web sitesine yüklendikten sonra düzenleme ekranı ile karşılaşacaksınız. Düzenleme ekranının sol kısmında yer alan araç çubuğundan “Cutout” aracını seçin. “Cutout” aracını seçtikten sonra kare, daire, üçgen, yıldız ve kalp olmak üzere 5 adet şekil çıkacaktır. Ek olarak, istediğiniz şekil bu şekiller arasında yoksa eliniz ile çizebilirsiniz. Düzenleme işlemi sona erdikten sonra fotoğrafı JPG, PNG veya PXD formatı olarak bilgisayarınıza indirebilirsiniz.