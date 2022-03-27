Grand Theft Auto IV ünlü aksiyon oyunu serisinin 4. oyunudur

Can Erdil Şentürk - 21 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Grand Theft Auto IV bilgisayarların ve oyun konsollarının en çok sevilen aksiyon oyunu serisi GTA'ya ilginç bir bakış getiren bir oyun.

Seriye ilk kez Amerika dışından bir kahramanın gözüyle baktığımız GTA 4'te "Amerikan rüyası" kavramının arkasındaki gerçekliği bireysel olarak tecrübe edebiliyoruz. Oyunumuzun hikayesi Niko Bellic adlı kahramanımızın etrafında dönüyor. Balkanlar'da doğmuş ve büyümüş biri olan Niko geçmişinde ülkesinde karanlık işlere karışmış ve hayatını kurtarmak için Amerika'ya, Liberty City şehrine göçmüştür. Kahramanımız Liberty City'e ayak bastığında ilk başta kuzeni Roman'ın yanına yerleşiyor. İkilinin hedefi ise zenginlik ve şöhret içindeki Amerikan rüyasını yaşamak ve geçmişlerini unutmaktır. Fakat evdeki hesap birkaç iş yaptıktan sonra çarşıya uyumuyor ve Niko ile Roman içinde pskopatların, uyuşturucu ve insan tacirlerinin ve hırsızların yer aldığı bir dünyaya dahil oluyorlar. Borçlarını ödeyebilmek için ise bu dünyaya saplanıp kalıyorlar ve Amerikan rüyasının aslında tam da hayal ettikleri gibi olmadını keşfediyorlar. Biz de kahramanımıza bu bataktan kurtulması için yardım ediyoruz.

Grand Theft Auto IV Özellikleri

Farklı dil desteği,

Açık bir dünya,

Zengin içerik,

Farklı silah modelleri,

Benzersiz görevler,

Grand Theft Auto IV klasik GTA oyunlarında olduğu gibi serbestçe açık dünya üzerinde gezinebildiğiniz, dilediğiniz görevi dilediğiniz zaman alabildiğiniz, farklı yerleri keşfedebildiğiniz ve farklı araçları kullanabildiğiniz bir oyun. GTA 4'ü serinin önceki oyunlarından ayıran nokta bu oyunla birlikte serinin biraz daha gerçekçi bir hava kazanması. Oyundaki fizik motoru ve grafikler bu gerçekçi yapıyı sağlamak için özel olarak dizayn edilmiş.

Grand Theft Auto IV İndir

Grand Theft Auto IV, ilk olarak oyun konsolları için çıkmıştı ve büyük başarı elde etmişti. Fakat oyunun bilgisayar versiyonu konsol versiyonları kadar başarılı olamamış, Rockstar belki de en başarısız çalışmasını Grand Theft Auto IV'ün PC versiyonu için ortaya çıkarmıştı. Oyunun optimizasyonu o kadar kötüydü ki oyunun düşük kalitede düşük bir kare hızında oynanabilmesi için tonla yama yayınlanmıştı. Bu nedenle oyunu değerlendirirken puan kırmak zorunda kaldık.

Grand Theft Auto IV'ün yeni çıkan işletim sistemleriyle uyum problemi yaşaması da büyük bir eksi puan. Oyunun minimum sistem gereksinimleri şu şekilde: