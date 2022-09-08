Apple AirPods Pro 2 Özellikleri, Fiyatı ve Çıkış Tarihi

Zengin ses deneyimi sunmak amacıyla özel olarak tasarlanan AirPods Pro 2, Apple'ın çıkardığı son teknoloji özellikleri içerisinde barındırıyor. Yeni nesil aktif gürültü engelleme ve adaptif şeffaf mod gibi dikkat çekici teknolojilere sahip olan cihazın özellikleri, çıkış tarihi ve fiyatı belli oldu.

Yüksek Kaliteli Ses Deneyimi: AirPods Pro 2

Apple'ın başarılı kablosuz kulaklık serisi AirPods için 2019 yılında piyasaya sürülen AirPods Pro, içerisinde yer alan H1 çipi sayesine birçok yeni özelliği beraberinde getirmişti. Cihazın kullanıcılardan olumlu yorumlar alması sonrasında Apple, ikinci nesil AirPods Pro'ları geliştirmeye başladı.

7 Eylül'de düzenlenen Apple etkinliğinde tanıtılan AirPods Pro 2, ses kalitesini bir adım ileriye taşımak isteyenlerin en iyi tercihlerinden biri olacak gibi duruyor. Her zaman olduğu gibi Apple cihazlarla mükemmel bir uyum içerisinde çalışan cihaz; yeni nesil aktif gürültü engelleme, adaptif şeffaf mod ve uzamsal ses deneyimi gibi özellikleriyle öne çıkıyor.

Dokunmatik kontrol paneli genişletilen yeni nesil AirPods Pro, tek bir kaydırma hareketiyle ses düzeyini kontrol edebilmenize olanak sağlıyor. Tek şarjla 6 saatlik kullanım ömrü sunan kulaklık, sektörde bu yönüyle fazlasıyla dikkat çekiyor. Şarj kutusu ise aktif gürültü engelleme etkinken 30 saate kadar kullanım süresi sunuyor. Ayrıca artık AirPods Pro 2 ile birlikte MagSafe aygıtıyla kablosuz şarj mümkün hale geliyor.

Gücünü yeni üretilen H2 çiplerden alan AirPods Pro 2, çip setinin özel geliştirilen amplifikatörle uyum içerisinde çalışması sayesinde yüksek çözünürlüklü tiz notaları ve zengin basları en yüksek kalitede duymanızı sağlıyor. H2 çipinde donanım ve yazılım birlikteliğini en iyi şekilde kurmayı başaran Apple, bilişimsel algoritmalar yardımıyla AirPods Pro 2 ile yüksek kaliteli üç boyutlu ses ve gelişmiş gürültü engelleme gibi olanaklar sunuyor. Ayrıca aktif gürültü engelleme için yeniden konumlandırılan mikrofonlar, en gürültülü ortamlarda bile ses kalitesini korumanızı sağlıyor.

Apple AirPods Pro 2 Özellikleri

Boyutlar: 30,9mm x 21,8mm / 5,3 gram ağırlık

30,9mm x 21,8mm / 5,3 gram ağırlık Çip: H2

H2 Sertifikalar: Tere ve suya karşı dayanıklılık (IPX4)

Tere ve suya karşı dayanıklılık (IPX4) Pil: Kutusuz 6 saate kadar / Kutuyla 30 saate kadar

Kutusuz 6 saate kadar / Kutuyla 30 saate kadar Bağlantı: Bluetooth 5.3

Bluetooth 5.3 Sensörler: Hüzmeleme özellikli çift mikrofon, İç kısım mikrofonu, Ten algılama sensörü, Hareketi algılayan ivmeölçer, Konuşmayı algılayan ivmeölçer, Dokunmatik denetim

Hüzmeleme özellikli çift mikrofon, İç kısım mikrofonu, Ten algılama sensörü, Hareketi algılayan ivmeölçer, Konuşmayı algılayan ivmeölçer, Dokunmatik denetim Yüksek gezinimli özel Apple sürücüsü

Yüksek dinamik aralıklı özel amplifikatör

Aktif Gürültü Engelleme

Adaptif Şeffaf Mod

Basınç eşitleme için havalandırma sistemi

Dinamik kafa izleme özellikli Kişiselleştirilmiş Uzamsal Ses1

Adaptif EQ

Silikon kulaklık uçları (dört boy: XS, S, M, L)

Apple AirPods Pro 2 Çıkış Tarihi

Apple'ın son nesil kablosuz kulaklıkları AirPods Pro 2, duyurulduğu andan itibaren teknoloji camiasında büyük yankı bulmayı başardı. Önceki nesle kıyasla birçok yeni özellik sunan AirPods Pro 2 şimdiden birçok kişinin alışveriş sepetinde yerini aldı. Şu an ön siparişe açık olan AirPods Pro 2 çıkış tarihi ise 23 Eylül olarak belirlendi.

Apple AirPods Pro 2 Fiyatı

En yüksek kalitede ses deneyimini arayanların yeni tercihlerinden biri olacak olan Apple AirPods Pro 2, fiyatıyla el yakıyor. Türkiye'de de satışa sunulan cihaz önceki nesillere kıyasla daha pahalı olacak. AirPods Pro 2 fiyatı ülkemiz için 5.399 TL olarak belirlendi.